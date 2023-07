DNachdem der Hessische Rundfunk jahrelang Verluste vermeldete, weist er für 2022 erstmals ein Plus aus. Die Ausgaben beliefen sich auf 529,3 Millionen Euro und die Einnahmen auf 543,4 Millionen Euro. Daraus ergibt sich ein kaufmännisches Plus von 14,1 Millionen Euro. Zuvor musste der Sender aufgrund hoher Pensionsrückstellungen immer ein Minus ausweisen, was den Anschein erweckte, als würde HR unweigerlich in die Pleite schlittern. Im Jahr 2021 waren es 69 Millionen Euro Minus, im Jahr zuvor sogar 90 Millionen.

Dass sich der Trend umgekehrt hat, liegt an der Zinswende, wie Ralf Taube, der Finanzchef des Hessischen Rundfunks, erklärt. HR musste weniger Geld für Rentenzahlungen zurücklegen. Gab es in den vergangenen Jahren keine oder negative Zinsen, konnte die HR 2022 ihre Rücklagen für die Altersvorsorge verzinsen. Dadurch verändert sich die Buchungssituation deutlich. Aus einem rechnerisch prognostizierten Minus von 81 Millionen Euro für das Jahr wurde ein Plus von rund 100 Millionen Euro.

Positiv wirken sich rund 75 Millionen für die Pensionsrückstellung aus, hinzu kamen noch Zusatzeinnahmen aus dem Rundfunkbeitrag von 13 Millionen. Laut HR ist die Liquidität des Senders über die Jahre hinweg gewährleistet und ist es selbstverständlich auch jetzt. Der Sender war nicht bankrott und schwimmt auch nicht im Geld. Der Hessische Rundfunk kann das Plus nicht sofort ausgeben, sondern muss das Geld für die kommende Gebührenperiode, die 2024 beginnt, zurücklegen.

Es gibt drei Rentensysteme

Die Finanzen des Hessischen Rundfunks werden in der Regel durch Pensionen von Mitarbeitern belastet, die vor 1999 in den Sender eingetreten sind. Diese sind besonders hoch. Danach kam es zu zweistufigen Änderungen der Pensionsverträge, die den Sender nicht mehr so ​​stark belasten wie die alten Verträge. Derzeit belaufen sich die Ausgaben für Renten in der Personalabteilung auf rund 52 Millionen Euro pro Jahr. Der Sender geht davon aus, dass die Rentenzahlungen in den nächsten vier bis fünf Jahren ihren Höhepunkt erreichen und danach sinken werden.

Der HR-Rundfunkrat hat am Freitag einstimmig den Jahresabschluss 2022 gebilligt und den Vorstand und Intendanten Florian Hager einstimmig entlastet. „Beim Hessischen Rundfunk und der ARD ist viel los“, sagte Personalvorstand Florian Hager. „Als Sender müssen wir schlanker werden. Wir verändern unsere Strukturen, um flexibler zu werden und unsere Angebote noch stärker an den Bedürfnissen unserer Nutzer auszurichten.“ Damit meint er „keinen sinkenden Rundfunkbeitrag“. Selbst wenn „die Mittel gleich bleiben oder steigen würden, hätten wir real deutlich weniger Geld zur Verfügung, weil die Inflation im Medienbereich deutlich höher ist als ohnehin schon.“







Keine Reduzierung der Rundfunkgebühren

Der Vorsitzende des HR-Rundfunkrates, Harald Freiling, sagte, die öffentliche Mitgliederversammlung des Gremiums mit der Verabschiedung des Geschäftsberichts 2022 sei auch eine Gelegenheit gewesen, eine Bilanz des ersten Amtsjahres von Senderchef Hager zu ziehen. „Der neue Direktor hat die digitale Transformation nicht erfunden, aber er hat das Tempo beschleunigt. Florian Hager hat einen neuen Stil eingeführt und ist ermutigt, die Veränderungen anzugehen. Jetzt muss es darum gehen, die Ziele zu konkretisieren und konkrete Produkte vorzustellen, die tatsächlich mehr Menschen und vor allem jüngere Zielgruppen für den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den Bereichen Information, Bildung und Kultur gewinnen.“

Vorstandsvorsitzender Hejo Manderscheid sagte, dass es trotz des Überschusses noch keine Verbesserung der finanziellen Situation von HR gegeben habe. Nach wie vor ist striktes Sparen an der Tagesordnung. Manderscheid kritisierte die Debatte um die Höhe des Rundfunkbeitrags: „Das Gerede und die Forderung nach einer Senkung des Rundfunkbeitrags, wie sie beispielsweise von einigen Ministerpräsidenten behauptet wird, ist inakzeptabel. Wir fordern, dass die unabhängige KEF dafür sorgt.“ Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Verfassung.“

Die KEF ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sie schlägt die Höhe des Rundfunkbeitrags vor, der derzeit 18,36 Euro beträgt. Im vergangenen Jahr erzielten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Rekordeinnahmen von 8,57 Milliarden Euro aus dem Rundfunkbeitrag.