HP Pavilion Plus 14 Test: ein leistungsstarkes, verwirrendes OLED-Gerät

Das HP Pavilion Plus 14 ist ein interessantes Tier. Die Pavilion-Reihe umfasst traditionell die Budget-Computer des Unternehmens, die einen soliden Rückschritt gegenüber den High-End-Modellen Envy und Spectre darstellen. In letzter Zeit hat HP jedoch hier und da Pavilions herausgebracht, die sich solide in der Mittelklasse befinden, wobei ihr Hauptvorteil eher das geringe Gewicht als die wettbewerbsfähigen Preise sind.

Der neue Pavilion Plus ist in diesem Lager. Es ist sowohl das dünnste jemals veröffentlichte Pavilion als auch das erste mit einem OLED-Bildschirm. Das 999,99 $ (derzeit 819,99 $) Modell, das ich habe, mit einem Intel Core i7-12700H der 12. Generation, 16 GB RAM, 256 GB Speicher und einem 2,8 K 90 Hz OLED-Display, ist eine Verbesserung gegenüber den 600 $ Pavilions, an die ich gewöhnt bin in Regalen sehen. Dies ist sicherlich kein Budget-Laptop mehr.

Während das Pavilion Plus 14 nicht der zweifellos beste Laptop ist, den man für 999 US-Dollar kaufen kann (ein Preispunkt, an dem auch das M1 MacBook Air hängt), und es einige seltsame Mängel gibt, die von seinen Budgetwurzeln übrig geblieben sind, bietet es eine Kombination aus Portabilität, Leistung und Konferenzfunktionen, die unter 1.000 US-Dollar schwer zu finden sind.

Hier sind meine vier Lieblingsdinge am Pavilion Plus 14 sowie meine zwei Hauptanliegen.

HP Pavillon Plus 14 $ 819,99 Der gute 2,8 K, 90 Hz OLED-Display

Hervorragende Webcam

Leistung der H-Serie in einem tragbaren Gehäuse Das Schlechte Schlechte Akkulaufzeit

Chassis stellenweise schwach

Jede Menge Bloatware vorinstalliert

Weitere Informationen zu unserem Scoring finden Sie unter wie wir bewerten .

Es ist oh, so leicht

Am liebsten trage ich das Pavilion Plus 14 herum. Es wiegt nur 3,09 Pfund, was es superleicht macht, es mit einem Arm zu ziehen. Ich steckte es in meinen Rucksack und hatte das Gefühl, nichts zu tragen. Ein paar Mal war ich sogar besorgt, dass ich es vergessen haben könnte. Es ist über ein volles Pfund leichter als das höherwertige Envy x360 15. Es ist kein Problem, es mit zwei anderen Laptops herumzutragen (was ich oft für meinen Job tun muss). Das habe ich dieses Jahr noch nicht über zu viele Laptops mit Chips der H-Serie von Intel sagen können.

Ich steckte es in meinen Rucksack und hatte das Gefühl, nichts zu tragen

Die einzige Einschränkung dabei ist, dass der 90-W-USB-C-Adapter für ein ultraportables Gerät ungewöhnlich groß ist. Ich habe kürzlich einen HP Victus Gaming-Laptop getestet, und das Ladegerät des Plus hat fast die gleiche Größe.

Das Display ist ein Luxus

Dies ist der zweite Bereich, in dem das Pavilion Plus wirklich auffällt. Das 14-Zoll-OLED-Display ist großartig. Es ist 16:10, mit einer gestochen scharfen Auflösung von 2880 x 1800 (eine höhere Auflösung als das MacBook Air), und die 90-Hz-Bildwiederholfrequenz liefert einen deutlich flüssigeren Bildlauf, als Sie es bei vielen Laptops zu diesem Preis finden werden. Tiefes Schwarz und helles Weiß bieten einen hervorragenden Kontrast, den ich bemerkte, selbst als ich nur langweilige Arbeiten in Google Docs und dergleichen erledigte. Es war auch ziemlich hell (was bei OLEDs nicht immer selbstverständlich ist) und erreichte in meinen Tests 420 Nits. Das übertrifft die 400 Nits Nennhelligkeit des M1 MacBook Air und ist für die meisten Laptop-Anwendungsfälle ausreichend.

Der Bildschirm ist wirklich ein Traum.

Die Webcam ist einzigartig

Dieses Pavilion Plus hat eine der besten Kameras, die ich dieses Jahr auf einem Laptop verwendet habe. Die gelieferten Details waren genau, die Beleuchtung war gut reguliert (insbesondere in meinen hellen Büroräumen, wo ich oft verwaschen aussehe) und das Rauschen war minimal.

Darüber hinaus unterstützt die Kamera eine Reihe ausgefallener Funktionen, die Sie in der myHP-App umschalten können. Es gibt Auto-Framing, das Sie zentriert hält, während Sie sich um Ihre Kamera bewegen. (Dies war nicht so reibungslos wie Apples Center Stage, aber es hat funktioniert.) Es gibt Anpassungen für Hintergrundbeleuchtung und schwaches Licht, die Sie ein- und ausschalten können. Meine Lieblingsfunktion ist jedoch der „BRB-Modus“. Dadurch wird Ihr Video-Feed buchstäblich eingefroren und ein Banner mit der Aufschrift „BRB“ wird unten angezeigt, damit die Leute, die Sie anrufen, wissen, dass Sie gleich zurück sind. Ich weiß nicht, wie oft die Leute das tatsächlich benutzen werden, aber es ist sehr lustig.

Zwei Dinge, die zu beachten sind, sind, dass die Kamera keine Windows Hello-Gesichtsanmeldungen unterstützt und es keinen physischen Sichtschutz gibt (obwohl es einen Notausschalter auf der Tastatur gibt).

Zwei USB-C, ein HDMI, ein USB-A auf der linken Seite (aber kein Thunderbolt). USB-A, Kopfhöreranschluss, microSD auf der linken Seite.

Es ist ein starker Darsteller

Was die rohe CPU-Leistung betrifft, ist dies wahrscheinlich einer der leistungsstärksten dünnen und leichtesten Laptops, die Sie kaufen können, insbesondere unter Geräten mit OLED-Bildschirmen. Der Core i7-12700H der 12. Generation bewältigte meine Chrome-lastige Arbeitslast mit sehr geringer Gehäusewärme und ohne Lüftergeräusche. Videoanrufe waren in Ordnung, und selbst einfache Fotoarbeiten in Lightroom waren kein Problem – ich wurde nicht ungeduldig, während ich darauf wartete, dass Effekte funktionierten, wie ich es manchmal bei budgetorientierten Konkurrenten wie dem Acer Swift 3 tue. Die Leistung war sicherlich auf Augenhöhe die anderer Top-Thin-and-Lights, wie HPs eigener Envy x360 15 (meine Empfehlung in der Envy-Stufe).

Die Kamera unterstützt keine Windows Hello-Gesichtsanmeldungen

Zugegeben, ein Prozessor der H-Serie ist für dieses Gerät wahrscheinlich zu viel des Guten. Es wird nicht als Workstation oder Maschine zur Erstellung von Inhalten vermarktet (und das Fehlen diskreter Grafiken in diesem Modell würde es sowieso nicht zu einer guten Wahl für diese Anwendungsfälle machen). Ich hätte wahrscheinlich lieber HP für einen effizienteren Chip entschieden, der mehr Akkulaufzeit herausholen könnte.

Die Akkulaufzeit ist nicht toll

Die Akkulaufzeit des Pavilion Plus ist nicht ganz die Katastrophe, die einige Intel-Laptops der H-Serie in diesem Jahr präsentiert haben, was an sich schon ein Gewinn ist. Aber die Lebensdauer, die ich bekommen habe, ist nicht gut genug für einen Laptop, der Portabilität als eines seiner Hauptverkaufsargumente anpreist. Während meiner Testphase hatte ich nach dreieinhalb Stunden Nutzung bereits nur noch 20 Prozent übrig. Ich habe im Durchschnitt etwa vier Stunden und 38 Minuten durchgehenden Gebrauch gemacht. Ich vermute, dass viele Käufer, wenn es ihnen nichts ausmacht, durch die Akkulaufzeit in diesem Maße eingeschränkt zu werden, vielleicht lieber eine GPU-betriebene Workstation mit besserer Grafikleistung wählen.

Bekanntes HP Logo auf dem Deckel.

Das Chassis ist eine gemischte Tüte

Machen Sie keinen Fehler – das Pavilion Plus 14 ist ziemlich gut gebaut, wenn es um Pavilion-Modelle geht. Es ist alles aus Metall, mit einem Deckel aus recyceltem Aluminium. Es gibt etwas Flex in verschiedenen Teilen des Chassis, aber es ist weit davon entfernt, was ich als schwach bezeichnen würde. Das Tastaturdeck ist recht komfortabel, mit einer schönen Textur, und meine Tastenanschläge drücken es nicht herunter. Die Atmosphäre ist auf der ganzen Linie professionell und hochwertig – mit Ausnahme der Lünetten.

Die Blenden ragen für mich heraus wie ein wunder Daumen. Das liegt nicht unbedingt an ihrer Größe (obwohl sie auffälliger sind als bei vielen modernen Laptops). Sie sehen einfach ziemlich plastisch aus und fühlen sich auch so an und passen nicht wirklich zur Qualität des restlichen Chassis.

Verschiedene Teile enthalten auch recycelte Materialien, ebenso wie die Verpackung. Das ist alles schön, aber – wie ich die Leute immer wieder daran erinnere – Elektroschrott und Energieverbrauch haben auch massive Auswirkungen auf die Umwelt. Insofern gleicht recyceltes Aluminium meiner Meinung nach den Stromhunger dieses Geräts nicht aus.

Zustimmung zum Fortfahren: HP Pavilion Plus 14 Um den HP Pavilion Plus 14 verwenden zu können, müssen Sie Folgendem zustimmen: Microsoft-Softwarelizenzbedingungen und HP Endbenutzer-Lizenzvereinbarung Sie können auch zu Folgendem Ja oder Nein sagen: Datenschutzeinstellungen (Standort, Find My Device, Teilen von Diagnosedaten, Freihandeingabe und Eingabe, maßgeschneiderte Erfahrung, Werbe-ID)

OneDrive-Sicherung

Microsoft 365 kostenlose Testversion

Treten Sie dem PC Game Pass bei

Registrieren Sie sich bei HP mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Land oder Ihrer Region. Erlauben Sie HP, Informationen über Ihr System zu verwenden, um Kundensupport bereitzustellen und Nachrichten (einschließlich Kontaktoptionen, Garantieinformationen und Supportnachrichten) von HP anzuzeigen, HP Produkte und Services zu verbessern und personalisierte Angebote und Neuigkeiten zu senden. Das sind zwei obligatorische Vereinbarungen und 13 optionale Vereinbarungen zur Nutzung des HP Pavilion Plus 14.

Trotz seiner Schwächen sehe ich das Pavilion Plus 14 als gute Mittelklasse-Wahl. Das Chassis ist solide und leicht, die Kamera ist ordentlich und der Bildschirm ist zu diesem Preis kaum zu schlagen. Sogar dem MacBook Air fehlt die 90-Hz-Glätte und der OLED-Kontrast, die das Pavilion bieten kann.

Das heißt nicht, dass es für jeden etwas ist. Die Ineffizienz des Prozessors macht dies wirklich ideal für eine kleine Gruppe von Käufern, die nach starker CPU-Leistung und einem großartigen Bildschirm auf einem wirklich leichten Gerät suchen. Wenn Sie nicht zu diesen Leuten gehören und nur ein leistungsstarkes Ultraportable wollen, gibt es bessere Möglichkeiten für Sie da draußen.