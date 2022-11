HP entlässt in den nächsten drei Jahren weltweit 4.000 bis 6.000 Mitarbeiter

Computerhersteller HP Inc. sagte in einer Erklärung am Dienstag, dass in den nächsten drei Jahren 4.000 bis 6.000 Mitarbeiter abgebaut werden sollen.

Der Computerhersteller ist das jüngste Technologieunternehmen, das seine Absicht bekannt gibt, angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen schlanker zu werden. Facebook-Mutter Meta, Microsoft und Salesforce gehören zu denen, die ähnliche Änderungen vorgenommen haben.

HP geht davon aus, dass die Änderungen in den nächsten drei Jahren zu jährlichen Bruttoeinsparungen bei der Betriebsrate von mindestens 1,4 Milliarden US-Dollar führen werden, wobei etwa 1 Milliarde US-Dollar an Kosten einschließlich Restrukturierung anfallen. Von dieser 1 Milliarde US-Dollar kommen 600 Millionen US-Dollar in das Geschäftsjahr 2023, das am 31. Oktober 2023 endet. Der Rest wird gleichmäßig auf die Geschäftsjahre 2024 und 2025 verteilt, sagte HP.

Im Oktober 2021 hatte HP rund 51.000 Mitarbeiter. 2019 kündigte HP an, zwischen 7.000 und 9.000 Mitarbeiter zu streichen.

