„How to Sell a Haunted House“ von Grady Hendrix ist kampflustig, aber auch tiefsinnig: NPR

Die Arbeit von Grady Hendrix besetzt einen einzigartigen Zwischenraum zwischen emotionalem Geschichtenerzählen, zermürbendem, blutigem Horror und einer Prise Komödie. Sein neuestes, Wie man ein Spukhaus verkauftumfasst alle Elemente, die die Leser an dem, was er tut, lieben gelernt haben.

Campy, unerwartet tief – und so gruselig wie die toten Augen einer Puppe um Mitternacht in einem düsteren Raum – Wie man ein Spukhaus verkauft ist ein angespannter, dunkler Roman, der sich mit familiären Traumata und einer lebenslangen Geschwisterrivalität befasst und gleichzeitig eine gehäufte Portion dämonischer Marionetten, Gewalt und sogar untoter Eichhörnchen liefert.

Als sie aufwuchs, wollte Louise weit von zu Hause wegziehen, weil ihre Mutter schwer zu handhaben war, und sie hatte das Gefühl, dass ihr Bruder der Liebling ihrer Eltern war und ihm alles gegeben wurde, während sie für Dinge arbeiten musste. Jetzt ist sie erwachsen, hat ihre eigene Tochter und spricht selten mit ihrem entfremdeten Bruder, der immer noch in Charleston lebt. Sie hat nicht vor, nach Hause zurückzukehren, aber als sie erfährt, dass ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen sind, muss sie alles beiseite legen, ihre Tochter bei ihrem Ex zurücklassen und nach Hause reisen. Nach dem Tod müssen sich die Hinterbliebenen zusätzlich zu den emotionalen Turbulenzen mit vielen praktischen Dingen auseinandersetzen. Und im Fall von Louise und ihrem Bruder Mark ist das Größte das Haus ihrer Eltern, das voller Volkskunst ihrer Mutter und einer großen Sammlung von Puppen und selbstgemachten Marionetten ist.

Obwohl Louise und Mark erwachsen sind, fangen Louise und Mark sofort wieder an zu streiten und, was noch schlimmer ist, er erbt alles außer der Kunst ihrer Mutter, die an Louise geht – was scheinbar bestätigt, was sie immer darüber gedacht hat, dass ihr Bruder der Favorit ist. Nach einigen Auseinandersetzungen stimmt Mark zu, Louise einen Prozentsatz des Geldes zu geben, wenn sie in der Nähe bleibt und ihm beim Verkauf hilft, aber das ist trotz eines günstigen Marktes leichter gesagt als getan. Da ist etwas im Haus, eine seltsame Präsenz, die den Makler abschreckt, der versucht, ihnen zu helfen. Auf dem Dachboden, den ihre Eltern mit Brettern vernagelt hatten, schallen Geräusche, und die Puppen und Gruselpüppchen scheinen ihren eigenen Kopf zu haben. Mark und Louise werden viel reicher sein, wenn sie es schaffen, das Haus zu verkaufen, aber das Haus ist genau wie sie voller dunkler Geheimnisse, die ans Licht kommen müssen, wenn sie hoffen, es jemals loszuwerden.

Wie man ein Spukhaus verkauft ist eine unterhaltsame Lektüre, die sich ein paar Mal in etwas Neues verwandelt. Das erste Drittel des Buches dreht sich alles um Louises Herzschmerz, eine Einführung in die unheimliche Atmosphäre des Hauses und Louise, die erfährt, dass ihr Bruder, der immer ein Chaos war und immer wieder von beschissenen Jobs gefeuert wird, alles bekommen hat. Dann wird Louise von ausgestopften Eichhörnchen aus einer Krippe im Haus angegriffen und die Erzählung wechselt den Blickwinkel, um Marks Seite der Geschichte zu zeigen.

Marks Erzählung zeigt, dass die Dinge, für die Louise ihn beurteilt, nicht das sind, was sie dachte. Dieser zweite Teil versinkt schnell im Chaos, als Mark seine Zeit mit einer Gruppe von Straßenkünstlern und Puppenspielern erzählt, Louise von den Dingen erzählt, die sie in einer bizarren Form von Trance getan haben – hervorgerufen durch eine der Puppen ihrer Mutter namens Pupkin – und eine teilt Lektion, die er vom Anführer der Gruppe gelernt hat, bevor er weglaufen konnte: „Eine Puppe ist ein Besitz, der den Besitzer besitzt.“ In Marks Geschichte kombiniert Hendrix meisterhaft Traumata mit einer Geschichte über Besessenheit und Wahnsinn.

Nachdem sie das Kindheitstrauma wieder aufgegriffen, viele Dinge klargestellt und akzeptiert haben, dass Pupkin der Kern dessen ist, was mit dem Haus nicht stimmt, schließen sich die Geschwister zusammen, aber was sie bekämpfen, könnte zu viel für sie sein. Der letzte Teil des Romans ist ein grausamer Kampf um die Rettung des Hauses und sich selbst, der untersucht, wie schwer es für Menschen ist, sich zu ändern, während er gleichzeitig tief in die Entstehung von Pupkin eintaucht.

Es gibt etwas Magisches an Büchern, bei denen man merkt, dass der Autor Spaß beim Schreiben hatte – und es scheint, als wäre dies bei Hendrix beim Schreiben der Fall gewesen Wie man ein Spukhaus verkauft. Außerdem ist dies ein Buch, das ständig von angespannt und frustrierend zu beunruhigend und traurig zu unbeschwert und lustig wechselt, und die ständigen Änderungen halten die Leser auf Trab und wecken Neugier auf das, was als nächstes kommt.

Hendrix ist ein zeitgenössischer Horrormeister, und die Kombination aus tiefgründigem Geschichtenerzählen und kompromisslosem, kampflustigem Blut, das er hier liefert, wird Horrorfans sicherlich mit einem fröhlichen Lächeln auf ihren Gesichtern lesen lassen. Versuchen Sie einfach sicherzustellen, dass beim Lesen keine plötzlichen Geräusche zu hören sind – und entfernen Sie alle Puppen, Masken und Puppen aus Ihrem Haus, bevor Sie mit dem ersten Kapitel beginnen.

Gabino Iglesias ist Autor, Buchkritiker und Professor und lebt in Austin, Texas. Finden Sie ihn auf Twitter unter @Gabino_Iglesias.