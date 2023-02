CNN

Een reeks Republikeinse commissies van het Huis smeedt plannen om een ​​onderzoek in te stellen naar de ramp met de giftige trein in Oost-Palestina, Ohio, vertelden meerdere commissie-assistenten aan CNN.

GOP-wetgevers zweren hun toezichthoudende bevoegdheid te gebruiken om te graven in wat zij beschrijven als de gebrekkige reactie van de Biden-regering op het treinwrak, waardoor de inwoners van Oost-Palestina bang zijn geworden om de lucht en het gemeentelijk water van de stad te gebruiken nadat een trein met giftige chemicaliën in februari ontspoorde 3.

Ze hebben ook de deur opengelaten voor het houden van hoorzittingen over het onderwerp, waaronder mogelijk het inschakelen van de beheerder van de Environmental Protection Agency Michael Regan en de minister van Transport Pete Buttigieg om in het openbaar te getuigen, zeiden de assistenten, hoewel dergelijke beslissingen nog niet zijn genomen.

De toegenomen urgentie van de GOP voor toezicht komt doordat verschillende wetgevers president Joe Biden hebben bekritiseerd omdat hij Oost-Palestina niet heeft bezocht. Biden vertelde vrijdag aan verslaggevers dat hij niet van plan is om naar de plaats van de ontsporing te reizen en verdedigde de reactie van zijn regering op het wrak.

De House-commissies voor transport en infrastructuur, energie en handel en toezicht behoren tot de panels die beloven antwoorden te vinden op wat er is gebeurd, en de regering-Biden en de spoorwegindustrie verantwoordelijk te houden voor de gevolgen.

Sommige GOP-leden van de commissies bespreken ook een mogelijke veldhoorzitting in Oost-Palestina, hoewel er nog geen officiële plannen zijn gemaakt, vertellen bronnen die bekend zijn met de gesprekken aan CNN.

Axios bracht als eerste verslag uit over de plannen van de commissies.

De Energy and Commerce Committee heeft de EPA gevraagd om te verschijnen voor de subcommissie Environment, Manufacturing & Critical Materials van het panel, voorgezeten door GOP Rep. Bill Johnson, die Oost-Palestina vertegenwoordigt, vertelde een commissie-assistent aan CNN.

Johnson en Energy and Commerce Chair Cathy McMorris Rodgers, een republikein van de staat Washington, startten formeel hun onderzoek op 17 februari, toen ze een brief naar Regan stuurden waarin ze antwoorden eisten op een tijdlijn van gebeurtenissen met betrekking tot het treinwrak, een lijst van de chemicaliën op boord, materialen met betrekking tot de reactie van de EPA en lokale agentschappen, evenals andere informatie over de ontsporing.

Johnson en McMorris Rodgers gaven de EPA tot 3 maart de tijd om op hun verzoek te reageren.

De Energy and Commerce Committee heeft gevraagd om een ​​briefing voor alle leden, een commissiebriefing en een hoorzitting met EPA-functionarissen. Een bekende bron vertelde CNN dat ze nog steeds wachten op een reactie.

De commissie Transport en Infrastructuur is van plan om “de leden op de hoogte te houden zodra de feiten naar buiten komen”, vertelde woordvoerder Justin Harclerode van de commissie aan CNN. De commissie volgt ook nauwlettend het onderzoek van de National Transportation Safety Board naar het incident.

“Het belangrijkste is om te weten te komen wat er precies is gebeurd, welke factoren een rol hebben gespeeld bij het ongeval en welke niet. De commissie blijft betrokken bij deze kwestie, maar niemand mag overhaaste conclusies trekken of handelen zonder alle feiten te kennen. Dat is precies wat de NTSB probeert te bieden door middel van hun onderzoek, ‘zei Harclerode.

James Comer, voorzitter van House Oversight, stuurde ondertussen vrijdag een brief naar Buttigieg, waarin hij het incident “een noodsituatie op het gebied van milieu en volksgezondheid noemt die Amerikanen nu over de staatsgrenzen heen bedreigt”. De Republikein uit Kentucky verzocht Buttigieg om overhandiging van een reeks documenten met betrekking tot de ontsporing, ook wanneer de administratie voor het eerst hoorde van het incident en communicatie over de omgang met materialen tijdens de ontsporing door de Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration.

“Op dit moment is voorzitter Comer gefocust op het verkrijgen van de documenten en informatie waarom gevraagd is in zijn brief van 24 februari aan secretaris Buttigieg”, vertelde Comer-woordvoerder Austin Hacker aan CNN.