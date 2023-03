Republikeinen hebben ideeën geopperd zoals het nieuw leven inblazen van de grensmuur en het hardhandig aanpakken van asielzoekers, beleid dat geen schijn van kans maakt in de Senaat, maar waarmee ze een overwinning op het gebied van berichten kunnen claimen – als ze erin slagen ze door het Huis te duwen.

Om te onderstrepen hoe snel een van de grootste verkiezingsonderwerpen van de Republikeinen veranderde in een zere plek voor oude spanningen, zijn zelfs degenen die centraal staan ​​in het partijdebat niet bereid om publiekelijk te wedden tegen een nieuwe ontsporing… tenminste, nog niet.

‘Ik kan geen gedachten lezen. Ik kan geen fortuinen voorspellen,’ Rep. Tom McClintock (R-Calif.), die voorzitter is van het subpanel voor immigratie van de rechterlijke macht, zei in een kort interview over de kans dat de Republikeinen van het Huis een wetsvoorstel goedkeuren als ze het uit de commissie en naar de vloer kunnen krijgen.

De strijd van de GOP om zich te verenigen op het gebied van grens- en immigratiewetten is niet nieuw – het nadert op dit moment een congrescliché, aangezien beide partijen voortdurend worstelen om tot enige vorm van overeenstemming te komen over uitgebreide veranderingen. Maar het gebrek aan overeenstemming leidde tot een bittere vete tussen met name twee leden uit Texas en leidde tot vragen van verslaggevers over Speaker Van Kevin McCarthy leiderschap.

En het zou gemakkelijk kunnen indruisen tegen een eeuwigdurend GOP-praatpunt dat Democraten zwak zijn op het gebied van grensbeveiliging, dat de partij zeker zal hergebruiken in 2024.

In het openbaar hebben de Republikeinen geprobeerd die boodschap centraal te stellen in hun nog steeds ontluikende meerderheid. Ze hebben een reeks reizen gemaakt naar de grens tussen de VS en Mexico om de vele veiligheidsuitdagingen onder de aandacht te brengen, waarbij ze de regering-Biden bekritiseerden toen hun democratische collega’s enkele van hun veldhoorzittingen boycotten.

De strategie heeft enkele overwinningen behaald. US Border Patrol Chief Raul Ortiz haalde woensdag de krantenkoppen toen Green hem vroeg of het DHS operationele controle had over de hele zuidelijke grens, hij antwoordde: “Nee.”

Green vervolgde met een korte clip van de minister van Binnenlandse Veiligheid, Alejandro Mayorkas, die de wetgevers van het Huis vertelde dat het DHS de operationele controle had. Ortiz weigerde te zeggen of hij geloofde dat de secretaris loog – een aanklacht die conservatieven hebben ingediend omdat ze hebben opgeroepen tot afzetting van Mayorkas.

Een DHS-functionaris wees na de hoorzitting van woensdag op de opmerkingen van Mayorkas tijdens een afzonderlijke hoorzitting van de Senaat vorig jaar. Hij zei toen dat op basis van de wettelijke definitie van “operationele controle”, die Green tijdens zijn hoorzitting liet zien, “dit land nooit operationele controle heeft gehad”. (Democraten, en zelfs sommige Republikeinen, hebben Mayorkas verdedigd met het argument dat de afzetting aanleiding geeft tot onenigheid over het beleid.)

Maar terwijl de Republikeinen publiekelijk hun retorische vuur gericht houden op de regering-Biden, willen ze nog steeds de herziening van de wetgeving nastreven. Een assistent van het leiderschap, die anonimiteit kreeg om de privédiscussies te beschrijven, vertelde POLITICO dat er “lopende gesprekken zijn met leden … en leiderschap over hoe een grenspakket eruit zou zien”.

En ze lijken een les te hebben getrokken uit hun eerste misstap toen hun pogingen om snel te stemmen over een grenswet in de eerste weken van de zittingsperiode implodeerden. In plaats van rechtstreeks naar het woord te gaan, wordt van de Republikeinen verwacht dat ze eerst hun volgende reeks grensgerelateerde rekeningen door twee commissies halen: de Homeland Security en Judiciary-panels.

Geen van beide commissies heeft formeel geplande stemmingen terwijl de onderhandelingen achter de schermen doorgaan. Maar Green zal naar verwachting binnen enkele weken een grenswet uitrollen, met als doel in april een panelstemming te houden. Ondertussen, Rep. Jim Jordaan (R-Ohio) zei dat het zijn doel is om tegen eind maart wetgeving door de rechterlijke macht te laten gaan – hoewel sommige assistenten er privé op wedden dat het in april zal glippen, gezien het typische tempo van het Congres.

“We hebben een aantal rekeningen die we gaan bekijken”, zei Jordan in een kort interview. “We proberen gewoon klaar te zijn.”

Jordan wees op rekeningen van GOP Reps. Andy Biggs (Ariz.), Tom Tiffany (Wis.) en Chip Roy (Texas) als opties voor een grensbeveiligingspakket dat zijn commissie naar verwachting binnenkort zal overwegen. Het wetsvoorstel van Roy, waarvan critici zelfs in zijn eigen partij vrezen dat het asielaanvragen zoals nu bekend zou blokkeren, voedde eerder dit jaar het wetgevende maagzuur van zijn partij door terugdringing van meer centristische conferentiecollega’s. Dat omvatte Rep. Tony Gonzales (R-Texas), die nu openlijk ruzie maakt met Roy over grens- en immigratiebeleid.

Roy verwierp de asielinterpretatie van zijn critici, maar gaf aan dat hij bereid is leiderschap de ruimte te geven, althans voorlopig. Hij vraagt ​​hen momenteel niet om een ​​grenspakket naar de vloer te verplaatsen, maar zegt dat “het plan” was om het door de rechterlijke commissie te halen. (Het Homeland Security-panel, waar het ook naartoe is gestuurd, zal er naar verwachting niet over stemmen.)

Maar zelfs als het wetsvoorstel door Jordan’s panel wordt goedgekeurd, is het geen garantie dat het de controle van de bredere conferentie kan doorstaan. Zelfs Republikeinse leden geven toe dat de commissie meer conservatief ingesteld is dan het hele GOP-huis, en de leiders kunnen het zich alleen veroorloven om een ​​paar leden te verliezen bij een stemming op de vloer als alle Democraten tegen enige wetgeving zijn.

Als commissies wetgeving kunnen bevorderen, zal het leiderschap moeten beslissen of de rekeningen afzonderlijk of als één pakket naar de vloer worden gebracht. Sommige leden hebben geopperd om alles wat uit de rechterlijke macht en de Homeland Security-panels komt samen te voegen tot één rekening, een riskante zet die Washingtons favoriete dealoplossende tactiek zou kunnen testen om te proberen iedereen mee te krijgen door een pakket te groot te maken om te mislukken.

Maar de wiskunde, GOP-assistenten erkennen privé, kan lastig zijn. Meer grensbeveiliging, op een retorisch niveau van 30.000 voet, verenigt over het algemeen Republikeinen – totdat u inzoomt op de details. Het doorvoeren van harde wijzigingen in het asielbeleid of de tijdelijke beschermde status (TPS) kan stemmen opleveren die de Republikeinen niet kunnen missen.

Ondertussen trok Roy zijn eigen rode lijn en waarschuwde hij dat hij het niet zal steunen om alleen maar geld naar DHS te gooien: “We gaan het beleid veranderen of we gaan hier niets doorvoeren.”

Een andere GOP-assistent beschreef de poging om de conferentie over grensbeleid te verenigen als een poging om “kikkers in een emmer” te verzamelen. Als verder bewijs van de uitdaging zijn er geen beslissingen genomen over wanneer rekeningen ter tafel komen, of het één pakket of meerdere afzonderlijke stemmen zou zijn, volgens een leiderschapsassistent.

Rep. Dan Bishop (RN.C.), een lid van de conservatieve House Freedom Caucus en van de Judiciary and Homeland Security commissies, voorspelde dat beide panels binnen enkele weken over grenswetgeving zullen stemmen, en zei dat hij niet geloofde dat er “ frictie” binnen de conferentie – tenminste als het om timing ging.

Maar Bishop voegde eraan toe dat hij zou willen dat de leiding een rekening op de grond legt, zelfs als die zou mislukken.

‘Het maakt me niet uit of het doorgaat of niet,’ zei Bishop. “Ik denk dat we de juiste rekeningen op de vloer moeten leggen.”