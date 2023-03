“De House Committee on Ethics heeft een onderzoek geopend en congreslid George Santos werkt volledig mee. Er zullen op dit moment geen verdere opmerkingen worden gemaakt’, zei Santos in een tweet.

Santos heeft te maken gehad met een litanie van ethische vragen na onthullingen dat hij loog over kerncomponenten van zijn educatieve en professionele achtergrond. Meerdere republikeinen in New York hebben in het licht van de schandalen opgeroepen tot zijn ontslag – of uitzetting – uit het Congres.

“George Santos heeft Holocaustslachtoffers, 9-11 slachtoffers, militaire veteranen met PTSS en nog veel meer te schande gemaakt”, tweette eerste termijn Rep. Nick LaLota (RN.Y.) woensdag. “Santos is een vreselijk persoon en zou zo snel mogelijk uit de Republikeinse conferentie en het congres moeten worden gegooid.”

Collega’s van het huis hebben ethische claims tegen hem ingediend, de meeste publiekelijk mede-vertegenwoordigers van New York, Ritchie Torres en Daniel Goldman, beide democraten. Hun beweringen omvatten onder meer vragen over Santos ‘campagnefinanciën en financiële openbaarmakingsrapporten, evenals beschuldigingen dat hij “kiezers in zijn district heeft misleid over onder meer zijn etniciteit, zijn religie, zijn opleiding en zijn werk en professionele geschiedenis”.

De eerste termijn Republikein uit New York is uitdagend gebleven en heeft herhaaldelijk gezworen niet af te treden, hoewel Santos zijn commissieslots vrijwillig opgaf. Uit een peiling die maandag werd vrijgegeven, bleek dat 66 procent van de kiezers over de hele staat wilde dat hij aftrad.

House Ethics is slechts het nieuwste dat is toegevoegd aan de Santos-onderzoeksstapel, waarbij het panel pas eerder deze week volledig aan het organiseren was. Federale openbare aanklagers van het US Attorney’s Office voor het Eastern District van New York onderzoeken hem naar verluidt ook, en het Campaign Legal Center heeft een klacht ingediend bij de Federal Election Commission waarin wordt opgeroepen tot een onderzoek naar de omstreden Republikein. De procureur-generaal van New York, Tish James, zei dat haar team de valse beweringen van Santos zou herzien. En Anne Donnelly, de Republikeinse officier van justitie in Nassau County, zei dat haar kantoor “de zaak onderzoekt”.

De concurrerende onderzoeken zouden kunnen uitwijzen wat al een zeer traag proces is binnen House Ethics. Het is gebruikelijk dat het ministerie van Justitie de Ethiekpanels van het Huis of de Senaat vraagt ​​om hun vragen te onderbreken terwijl een federaal onderzoek zich afspeelt. Maar zelfs als dat niet het geval is, duurt een ethisch onderzoek doorgaans vele maanden.

House Ethics zei ook dat ze hun voorlopige beoordeling van beschuldigingen tegen Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), gerelateerd aan beschuldigingen van regelovertredingen met betrekking tot het Met Gala van 2021, uitbreiden. De voorlopige beoordeling betekent dat er geen subcommissie voor onderzoek is ingesteld en dat haar zaak zich nog in de beginfase van het onderzoek bevindt.

De zaak van Ocasio-Cortez werd in juni 2021 voor het eerst doorverwezen naar House Ethics door het Office of Congressional Ethics, de onpartijdige, onafhankelijke instantie die beschuldigingen van wangedrag waarbij House-personeel en wetgevers betrokken zijn, beoordeelt en zaken doorverwijst naar het House-panel. Ook de ethische commissie verlengde begin december vorig jaar haar toetsing.

OCE ontdekte dat er vertragingen waren bij sommige betalingen aan verkopers die verband hielden met het bezoek van het congreslid aan het Met Gala.

“Het congreslid vindt deze vertragingen onaanvaardbaar en ze heeft verschillende stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat zoiets niet meer kan gebeuren”, zei haar woordvoerder Lauren Hitt donderdag. “Hoewel betreurenswaardig, stijgen deze vertraagde betalingen definitief niet tot het niveau van een overtreding van de huisregels.”

De betalingen werden afgerond en betaald uit de persoonlijke middelen van Ocasio-Cortez.

“We zijn ervan overtuigd dat de ethische commissie deze zaak zal afwijzen”, zei Hitt.

Nicholas Wu heeft bijgedragen aan dit rapport.