Een auto is een grote investering, dus het is belangrijk om regelmatig schoon te maken en te onderhouden. A auto vacuüm is een eenvoudige manier om het interieur bij te werken om uw voertuig vrij te houden van kruimels, vuil en ander vuil. Amazon heeft handstofzuigers van ThisWorx met 50% afgeprijsd, waardoor de prijs is gedaald tot $ 20. We weten niet hoe lang deze aanbieding geldig is, dus we raden aan om uw aankoop zo snel mogelijk te doen.

Deze draagbare stofzuiger heeft een zuigkracht van 106 watt en is uitgerust met een snoer van 5 meter dat op uw 12V-stopcontact kan worden aangesloten, evenals een aantal handige accessoires die u kunnen helpen de stoelen en tapijten van uw auto schoon te houden. Deze omvatten een slang met platte kop voor moeilijk bereikbare plaatsen, een verlengbuis voor gebruik onder de stoelen en in spleten, een borstelkop voor tapijten en bekleding, een reinigingsborstel voor het meegeleverde HEPA-vacuümfilter, een vervangend HEPA-filter en een draagtas om alles te bewaren. Met een gewicht van slechts 2,4 pond kan dit lichtgewicht gereedschap gemakkelijk worden opgeborgen in een kofferbak of onder de stoel, zodat u overal snel kunt schoonmaken.