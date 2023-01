Hotel Arbez: Schlafen Sie gleichzeitig in zwei Ländern

Anmerkung der Redaktion: Melden Sie sich für Unlocking the World an, den wöchentlichen Newsletter von CNN Travel. Erhalten Sie Neuigkeiten über die Eröffnung von Reisezielen, Inspiration für zukünftige Abenteuer sowie die neuesten Informationen zu Luftfahrt, Speisen und Getränken, Übernachtungsmöglichkeiten und anderen Reiseentwicklungen.





„Sie sind in Zimmer neun, das ist eines unserer binationalen Zimmer“, bestätigt der Hotelmanager lächelnd und überreicht einen altmodischen Metallschlüssel.

Ich konnte meine Freude kaum zurückhalten. Wenn die Aussicht, in einem Hotel aufzutauchen, ohne zu wissen, in welchem ​​Land ich in dieser Nacht schlafen würde, bereits aufregend war, wie wäre es dann, wenn man gleichzeitig in zwei Ländern schläft?

Es war eine lange Fahrt über kurvenreiche Straßen gewesen, um nach La Cure zu gelangen, einem kleinen Dörfchen, das auf den dicht bewaldeten Jurabergen liegt, die Frankreich und die Schweiz trennen.

Jetzt, dank eines wenig bekannten internationalen Abkommens aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, war ich kurz davor, eines der wirklich einzigartigen Hotelerlebnisse zu genießen, die man überall auf der Welt bekommen kann.

Das kleine, familiengeführte Hotel Arbez Franco-Suisse – auch L’Arbézie genannt – wurde im rustikalen Stil erbaut, der in diesem Teil Europas so weit verbreitet ist, und hat die Besonderheit, direkt über einer internationalen Grenze zu sitzen.

Diese ungewöhnliche Anordnung ist eine unbeabsichtigte Folge des Vertrags von Dappes von 1862, durch den sich Frankreich und die Schweiz auf einen kleinen Gebietstausch einigten, um die vollständige französische Kontrolle über eine nahe gelegene strategische Straße zu ermöglichen.

Im Vertrag wurde vorgesehen, dass alle Gebäude entlang der Grenze bestehen bleiben, ein Umstand, den ein lokaler Unternehmer nutzte, um ein Geschäft und eine Bar zu eröffnen, um vom grenzüberschreitenden Handel zu profitieren. Das Hotel folgte 1921.

Das Ergebnis ist, dass etwa die Hälfte des Hotels in Frankreich und die andere Hälfte in der Schweiz liegt, wobei die internationale Grenze das Restaurant und einige der Zimmer halbiert.

Mir war eines dieser binationalen Zimmer zugeteilt worden, wobei die unsichtbare internationale Trennwand quer durch das Badezimmer und das Bett verlief. Das bedeutet, dass Gäste mit dem Kopf in der Schweiz und den Beinen in Frankreich schlafen.

Vom Fenster aus waren nur wenige Meter entfernt die beiden Grenzposten zu sehen, der schweizerische auf der rechten Seite, der französische etwas weiter unten auf der linken Seite, zwischen denen das Hotel ein dreieckiges Grundstück einnahm .

Diese grenzüberschreitende Realität ist in die Persönlichkeit des Ortes eingebettet. Von den Weltkriegen bis zur jüngsten Covid-19-Pandemie war die einzigartige Position des Hotels eine nie endende Quelle kurioser Situationen und Geschichten. Dies spiegelt sich auch in einigen der dekorativen Elemente wider, die im gesamten Anwesen zu finden sind. Einige sind offensichtlich, wie die Flaggen, die einige der Wände schmücken, aber es gibt auch subtilere.

„Spiegel und Fenster sollen nicht nur als dekoratives Element dienen, sondern auch als Symbol für die Verbindung benachbarter Welten und Realitäten“, sagt Alexandre Peyron, Manager des seit Generationen von seiner Familie geführten Hotels, bei einem Rundgang einer der Suiten. Während in diesem Fall der gesamte Raum in der Schweiz war, war die Wand komplett französisch.

Über dem Restaurant prangt eine Reproduktion des berühmten Gemäldes „Die Kartenspieler“ von Paul Cézanne, das direkt am Grenzverlauf hängt.

Die Szene, die zwei kartenspielende Männer zeigt und auch auf einer großen Wandmalerei an einer Außenwand des Hotels zu finden ist, spiele auf einen Vorfall an, der sich in den 1920er Jahren im Hotel ereignet habe, sagt Peyron: Ein Schweizer Zollbeamter verhängte eine Geldstrafe gegen eine Gruppe von Kunden, die er beim Kartenspielen erwischt hatte. Die Offensive? Kein Glücksspiel, wie einige damals fälschlicherweise annahmen, sondern die Tatsache, dass sie auf der Schweizer Seite des Hotels einen Kartensatz aus französischer Produktion benutzten, ohne vorher Zollgebühren bezahlt zu haben. Bis zu diesem Datum erlaubt das Hotel Spiele, solange keine Karten die Grenze überschreiten.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind bei der Lebensmittelauswahl keine Kleinigkeit.

Auf der französischen Seite des Restaurants sitzen? vergessen Sie, diesen Teil zu bestellen Tom Waadtländer. Dieser lokale Schweizer Käse kann aufgrund strenger europäischer Vorschriften für nicht pasteurisierte Milchprodukte nicht auf die französische Seite gebracht werden. Dasselbe passiert umgekehrt mit einigen französischen Spezialitäten, wie z Saucisse von Morteaueine Wurstsorte, deren Vertrieb in der Schweiz nicht erlaubt ist.

Das Bezahlen der Rechnung ist einfacher, da sowohl Euro als auch Schweizer Franken akzeptiert werden. Ebenso hat das Hotel zwei Telefonnummern, eine für jedes Land, und die Zimmer sind mit zwei Arten von Steckdosen ausgestattet, da Frankreich und die Schweiz unterschiedliche Standards verwenden. Steuern werden in Absprache mit den Steuerbehörden beider Länder nach einer bestimmten Pro-Rata-Formel an beide Länder abgeführt.

Der Beitritt der Schweiz zum Schengen-Freizügigkeitsraum im Jahr 2008 hat die Dinge etwas vereinfacht, aber in Wirklichkeit wenig praktische Auswirkungen auf den Hotelalltag gehabt, da dieser seit jeher ein ausgesprochen durchlässiger grenzüberschreitender Raum war .

Ein besonders dramatisches Beispiel dafür ereignete sich während des Zweiten Weltkriegs, sagt Peyron, als sowohl die von den Deutschen besetzten als auch die von den Kollaborateuren Vichy kontrollierten Zonen Frankreichs direkt an der Stelle, an der das Hotel steht, mit der freien Schweiz zusammentrafen.

Die französische Hälfte des Hotels wurde von den Deutschen besetzt, aber da sich die Treppe zu den Zimmern teilweise auf Schweizer Territorium befand, blieben die oberen Stockwerke für sie gesperrt, was sie zu einem relativ sicheren Hafen für Flüchtlinge und flüchtige alliierte Piloten machte .

In einer Situation, die an die klassische britische TV-Comedy-Serie „’Allo, ‚Allo“ aus den 1980er Jahren erinnerte, gelang es den Hotelbesitzern, die Flüchtigen bei Gelegenheiten, in denen die Deutschen abgelenkt waren, an der Bar zu essen oder zu trinken, unter ihrer Nase in Sicherheit zu bringen neutrale Schweiz.

Besitzer Max Arbez wurde von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem für seine Rolle bei der Rettung jüdischer Flüchtlinge als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet. Ein Dankschreiben des alliierten Kommandanten Marshall Montgomery wird heute auch stolz neben dieser „Treppe der Freiheit“ ausgestellt.

Dies war nicht das letzte Mal, dass das Hotel in hochrangige internationale Geopolitik verwickelt wurde. Anfang der 1960er Jahre war das Hotel Arbez auch Schauplatz geheimer Verhandlungen, die 1962 zur Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich führten.

Aus Angst vor einer Gefangennahme wollten die algerischen Unterhändler keinen Fuß auf französischen Boden setzen, während die französischen Behörden die Gespräche diskret innerhalb ihrer Grenzen führen wollten. Ein privates Zimmer im Hotel bot die ideale Lösung.

Der Sonderstatus des Hotels mag gelegentlich auch von Personen mit weniger wohlmeinenden Absichten ausgenutzt worden sein. Anfang 2002, nicht lange nach dem 11. September, sagt Peyron, dass das Hotel von Agenten eines nicht genannten Sicherheitsdienstes besucht wurde, um die Möglichkeit zu untersuchen, dass ein Al-Qaida-Agent seinen Aufenthalt genutzt haben könnte, um unentdeckt die Grenze zu überqueren.

In jüngerer Zeit, mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, fand sich das Hotel Arbez wieder an vorderster Front wieder.

Wie der Rest der Tourismusbranche war auch das Hotel stark betroffen, obwohl es noch einige Zeit geöffnet bleiben konnte, um das Sanitärpersonal unterzubringen.

Ihre Manager mussten sich jedoch auch mit der Komplexität von zwei unterschiedlichen und sich ständig weiterentwickelnden Beschränkungen auseinandersetzen und entschieden sich normalerweise für die strengere von beiden, die in den meisten Fällen diejenigen auf französischer Seite waren.

Obwohl Quarantänen und Hausarrest nach und nach gelockert wurden, blieb die Grenze noch einige Zeit geschlossen. Da es von beiden Ländern aus zugänglich ist, bot das Hotel während dieser Zeit einen Zufluchtsort für Paare, die auf gegenüberliegenden Seiten der Grenze gestrandet waren.

Peyron teilt diese weiter, während er sein Hotel vorführt und durch einen schmalen offenen Innenhof geht, der als Verbindung zwischen der französischen und der schweizerischen Seite des Gebäudes dient. Dort befindet sich eine der ältesten und greifbarsten Manifestationen dieser Grenze: eine Steinmarkierung von 1863.

Auf der einen Seite steht der Adler des zweiten französischen Reiches (Frankreich wurde damals von Napoleon III. regiert), auf der anderen Seite steht einfach „Vaud“.

„Der Staat Waadt ist einer der Bestandteile der Schweizerischen Eidgenossenschaft, aber vergessen wir nicht, dass es auf der anderen Seite dieser Markierung auch eine Art Konföderation gibt, die Europäische Union“, sagt Peyron.

Es gibt viel zu grübeln, als ich in mein Zimmer gehe, um einen internationalen Schlaf zu genießen. Nur für den Fall, und bevor ich den Schlüssel der Tür umdrehte, überprüfte ich noch einmal meine Tasche, um sicherzugehen, dass ich meinen Pass dabei hatte.

Hotel Arbez Franco-Suisse

601 Rue de la Frontière, 39220 Les Rousses, Frankreich; +33 3 84 60 02 20

61, Route de France, 1265 La Cure, Schweiz; +41 22 36 013 96