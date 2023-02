CNN

—



Een falende, vlammende wiellager verdoemde de treinwagon die eerder deze maand ontspoorde en een catastrofe veroorzaakte in Oost-Palestina, maar onderzoekers hebben een oplossing geboden voor de defecte detectoren die volgens experts de ramp in het kleine stadje in Ohio hadden kunnen voorkomen.

Deze hotbox-detectoren langs de weg, die om de 20 mijl of zo op spoorrails zijn gestationeerd, gebruiken infraroodsensoren om de temperaturen van spoorweglagers te registreren terwijl treinen passeren. Als ze een oververhitte peiling waarnemen, activeren de detectoren een alarm, dat het treinpersoneel waarschuwt dat ze moeten stoppen en de treinwagon moeten inspecteren op een mogelijke storing.

Dus waarom misten deze detectoren een lagerstoring vóór de catastrofe?

Uit een onderzoek naar hotbox-detectoren, gepubliceerd in 2019 en gefinancierd door het ministerie van Transport, bleek dat een “grote tekortkoming” van deze detectoren is dat ze geen onderscheid kunnen maken tussen gezonde en defecte lagers, en dat temperatuur alleen geen goede indicator is voor de gezondheid van lagers. .

“Temperatuur is reactief van aard, wat betekent dat tegen de tijd dat je een hoge temperatuur in een lager waarneemt, het te laat is, het lager is al in de laatste fase van falen,” Constantine Tarawneh, directeur van het University Transportation Centre for Railways Safety (UTCRS) en hoofdonderzoeker van de studie, vertelde CNN.

Als onderdeel van het onderzoek ontwikkelden de UTCRS-onderzoekers een nieuw systeem om een ​​lagerprobleem beter te detecteren lang voordat er een catastrofale storing optreedt. De sleutel: naast de temperatuur en belasting ook de trilling van het lager meten.

De trilling van een falend lager, zegt Tarawneh, begint vaak duizenden kilometers vóór een catastrofale storing intenser te worden. Daarom creëerde zijn team sensoren die aan boord van elke treinwagon kunnen worden geplaatst, in de buurt van het lager, om de trillingen tijdens zijn reizen continu te bewaken.

“Als je een versnellingsmeter op een peiling plaatst en je houdt de trillingsniveaus in de gaten, dan zal de versnellingsmeter op het moment dat er een defect optreedt in het lager een toename van de trilling waarnemen, en dat kan in veel gevallen wel 160.000 mijl zijn voordat het lager faalt eigenlijk, ‘zei hij.

Tarawneh, die stelt dat de technologie federaal verplicht zou moeten zijn, zegt dat als het aan boord van de lijn van Norfolk Southern was geweest, het de ontsporing in Oost-Palestina zou hebben voorkomen.

“Het zou het probleem maanden voordat dit gebeurde hebben ontdekt”, zei hij. “Er zou geen ontsporing zijn geweest.”

Een voorlopig rapport van de ontsporing in Oost-Palestina, donderdag vrijgegeven door de National Transportation Safety Board, ontdekte dat hotbox-sensoren detecteerden dat een wiellager kilometers aan het opwarmen was voordat het uiteindelijk faalde en de trein deed ontsporen. Maar de detectoren waarschuwden de bemanning pas toen het te laat was.

Het lager was volgens het rapport 38 graden boven de omgevingstemperatuur toen het 30 mijl buiten Oost-Palestina door een hete doos ging. Er ging geen alarm uit, zei de NTSB.

Tien mijl later ontdekte de volgende hotbox dat het lager 103 graden boven de omgevingstemperatuur had bereikt. Video van de trein die in dat gebied is opgenomen, toont vonken en vlammen rond de treinwagon. Toch ging er geen alarm naar de bemanning.

Pas 20 mijl verderop, toen de trein Oost-Palestina bereikte, registreerde een hotbox-detector de temperatuur van het lager op 253 graden boven de omgevingstemperatuur en stuurde een alarmbericht waarin de bemanning werd geïnstrueerd om te vertragen en de trein te stoppen om te inspecteren een hete as, aldus het rapport.

De bemanning vertraagde de trein, voegde het rapport eraan toe, wat leidde tot een automatische noodremming. Nadat de trein tot stilstand was gekomen, observeerde de bemanning de ontsporing.

De reden dat die eerste twee hotbox-metingen geen alarm veroorzaakten, aldus het rapport, is omdat het beleid van Norfolk Southern is om een ​​lager pas te stoppen en te inspecteren nadat het 170 graden boven de omgevingstemperatuur heeft bereikt. De NTSB is van plan het gebruik van hotbox-detectoren langs de weg in Norfolk Southern te herzien, inclusief de afstand en de temperatuurdrempel die bepaalt wanneer bemanningen worden gewaarschuwd.

“Als er eerder een detector was geweest, had die ontsporing misschien niet plaatsgevonden”, zei NTSB-voorzitter Jennifer Homendy donderdag tijdens een persconferentie.

In een verklaring die reageerde op het NTSB-rapport, benadrukte Norfolk Southern dat zijn hotbox-detectoren werkten zoals ontworpen, en dat die detectoren een alarm activeren bij een temperatuurdrempel die “een van de laagste in de spoorwegindustrie” is. CNN heeft contact opgenomen met Norfolk Southern voor commentaar op trillingssensortechnologie.

Hotbox-detectoren zijn ongereguleerd, dus bedrijven zoals Norfolk Southern kunnen ze naar eigen goeddunken in- en uitschakelen en de temperatuurdrempel kiezen waarbij bemanningen een waarschuwing ontvangen.

Volgens de NTSB zijn er verschillende oorzaken voor oververhitte rollagers, waaronder vermoeiingsscheuren, waterschade, mechanische beschadiging, een loszittend lager of een wieldefect.

“Rollagers falen, maar het is absoluut cruciaal dat problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt, zodat deze niet worden uitgevoerd totdat ze defect raken”, aldus Homendy. “Je kunt niet wachten tot ze gefaald hebben. Problemen moeten vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat zoiets rampzaligs niet meer voorkomt.”

Hum Industrial Technology, een telematicabedrijf voor treinwagons, heeft de trillingssensortechnologie van Tarawneh en zijn team in licentie gegeven. En het heeft pilotprogramma’s gelanceerd met verschillende spoorwegmaatschappijen. Maar op dit moment zitten die sensoren in heel weinig treinen die in de Verenigde Staten rijden, wat Tarawneh grotendeels toeschrijft aan de kosten van het achteraf inbouwen en monitoren van auto’s en wat hij ziet als bedrijven die prioriteit geven aan winst.

Het is niet precies duidelijk wat het zou kosten om elke in gebruik zijnde treinwagon achteraf uit te rusten met sensoren, maar Hum Industrial Technology benadrukte dat het minder zou kosten om een ​​sensor op een lager te plaatsen dan om een ​​lager te vervangen.

“Ze zien het als: waarom zouden we het doen als het niet verplicht is?” zei Tarawneh. “Het is alsof veel mensen zeggen: ‘Nou, ik ben bereid het risico te nemen. Het zijn niet zoveel ontsporingen per jaar.’”

Maar Steve Ditmeyer, een voormalig ambtenaar van de Federal Railroad Administration, zegt dat het financieel niet haalbaar is om elke treinwagon uit te rusten met sensoren aan boord.

“Wat ze voorstellen zal werken, maar het is erg, erg duur,” vertelde Ditmeyer aan CNN. “En je moet wel rekening houden met de kosten.”

Volgens Tarawneh zouden er meer dan 12 miljoen sensoren aan boord nodig zijn om de ongeveer 1,6 miljoen treinwagons die in Noord-Amerika in dienst zijn volledig uit te rusten.

Ditmeyer zegt dat spoorwegen meer zouden moeten investeren in akoestisch lagerdetectoren langs de baan, die langs de rails zitten – net als hotbox-detectoren – en het geluid van passerende treinen monitoren. Ze luisteren ruim voor een mogelijke catastrofe naar geluiden die wijzen op een lagerdefect.

Volgens een DOT-rapport uit 2019 waren er in 2019 slechts 39 akoestische lagerdetectoren in gebruik in Noord-Amerika, vergeleken met meer dan 6.000 hotbox-detectoren.

“Ze zijn de enige manier die ik kan bedenken om het ongeval te voorkomen door eerder een defecte peiling te hebben opgemerkt”, zei Ditmeyer.