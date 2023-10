Was für ein unglaubliches Eishockey-Drama: Der ehemalige NHL- und DEL-Profi Adam Johnson wird während eines Pokalspiels in England von der Klinge eines Gegners in die Kehle getroffen und aufgeschlitzt. Der Spieler bricht auf dem Eis zusammen und wird vergeblich wiederbelebt.

Die Eishockeywelt trauert um Adam Johnson. Der ehemalige NHL-Profi ist nach einer schrecklichen Verletzung gestorben. Das Drama ereignet sich im British Hockey Cup in der 33. Minute des Spiels zwischen seinen Nottingham Panthers und den Sheffield Steelers. Johnson – ehemals in der NHL und der DEL bei den Augsburg Panthers aktiv – wird leider von einem Gegner auf die schlimmste Art und Weise getroffen. Die Klinge des Schlittschuhs schlitzt ihm die Kehle auf. Das berichten britische Medien wie die BBC. Die britische Elite League hat aufgrund der Todesnachricht alle ursprünglich für Sonntag geplanten Spiele verschoben.

„Adam, unsere Nummer 47, war nicht nur ein herausragender Eishockeyspieler, sondern auch ein großartiger Teamkollege und ein unglaublicher Mensch, der sein ganzes Leben vor sich hatte“, schrieb der schockierte Nottingham Panthers auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter. „Die Eishockeyfamilie trauert um Adam Johnson“, sagten die Augsburg Panthers. „Unsere Gedanken sind bei Adams Freundin, seiner Familie und seinen Teamkollegen sowie bei allen Eishockeyfans und Funktionären, die den schrecklichen Unfall miterleben mussten.“ Für das kommende Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am Dienstag kündigte der FC Augsburg eine „Schweigeminute zum Gedenken an Adam Johnson“ an.

Stark blutend kam der Crack zunächst wieder auf die Beine und wollte zurück auf die Bank seiner Mannschaft. Dann brach er zusammen, während seine Teamkollegen und Sanitäter ihm zu Hilfe eilten. Johnson wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor soll der 29-Jährige auf dem Eis wiederbelebt worden sein. Die stillen Risse auf dem Eis bilden einen Kreis um ihn herum, woraufhin eine Leinwand aufgebaut wird, um die schrecklichen Szenen auszublenden. Das Spiel wurde abgesagt. Medienberichten zufolge sind die rund 8.000 Fans im Sheffield-Stadion nach dem Vorfall traumatisiert.

„Mit gebrochenem Herzen muss die Elite Ice Hockey League nun bestätigen, dass der Stürmer der Nottingham Panthers, Adam Johnson, nach einem schrecklichen Unfall im Spiel zwischen den Sheffield Steelers und den Nottingham Panthers am Samstag leider verstorben ist“, sagte der Verein in seiner Erklärung Steelers. „In dieser unglaublich traurigen und schwierigen Zeit gelten Adams Familie, Freunde und Teamkollegen unsere Gedanken und unser Mitgefühl.“ Johnsons Mutter Kari schrieb auf Facebook: „Ich habe heute die Hälfte meines Herzens verloren.“

Johnson wechselte erst in dieser Saison nach Nottingham und gehörte dort auf Anhieb zu den Leistungsträgern. In sieben Spielen sammelte er sieben Scorerpunkte. Er war von Augsburg auf die Insel gezogen. Auch in der DEL punktete er mit sieben Toren und 15 Toren in 45 Spielen. In der NHL kam er für die Pittsburgh Penguins lediglich zu 13 Einsätzen in zwei Spielzeiten.