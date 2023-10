Suchen Sie nach gruseligen Halloween-Events, die Ihnen Gänsehaut bereiten? Seien Sie vorsichtig, wenn im Oktober dieses Jahres die Nacht über dem Filmpark Babelsberg hereinbricht, gibt es kein Entrinnen mehr vor den Schrecken, die auf uns zukommen! Anlässlich des gruseligsten Monats des Jahres veranstaltet der Filmpark Babelsberg eine Reihe von Horrornächten, die Ihr Herz höher schlagen lassen, Ihre Hände zum Schwitzen bringen und Ihre Nerven zum Beben bringen werden!

Foto: © R. Budweth, mit freundlicher Genehmigung von Horror Nights im Filmpark Babelsberg

Schreien Sie, wenn Sie es wagen, diese Schrecken zu sehen!

Verkehrsgünstig direkt vor den Toren Berlins gelegen bietet der Filmpark Babelsberg eine Mischung aus Unterhaltung, Action und Einblicken in die Welt des Films und Fernsehens. Zu Ehren von Halloween, das interessanterweise am selben Tag wie der Reformationstag stattfindet. Anlässlich des Nationalfeiertags in Deutschland werden der Themenpark und das Arbeitsstudio einige der berühmtesten Horrorsets aller Zeiten nachbilden.

Rund 200 Monster, Zombies, Freaks und Mutanten werden durch die Labyrinthe, dunklen Straßen und Horrorhäuser wandern und allen Besuchern, denen sie begegnen, Angst einjagen. Besucher der Innenausstellungen können verschiedene Horror-Sets mit Labyrinthen und Spukhäusern erkunden. Seien Sie gewarnt – Besucher können nass werden!

Foto: © R. Budweth, mit freundlicher Genehmigung von Horror Nights im Filmpark Babelsberg





Von Halloween inspirierte Horrorsets und mehr

Im Freien werden zahlreiche Monsterzonen eingerichtet, die auf ikonischen Filmen und Shows basieren und in denen Besucher um ihr Leben fliehen müssen, wenn sie wieder das Licht der Welt erblicken wollen. Der eigentliche Höhepunkt der Horror Nights im Filmpark Babelsberg ist jedoch die Show in der Volcano Arena, bei der legendäre Kult-Horrorfiguren wie Pennywise, Freddy Krueger und Ghostface eine Mischung aus Grusel, Stunts und Tänzen aufführen.

Foto: © R. Budweth, mit freundlicher Genehmigung von Horror Nights im Filmpark Babelsberg





Besuch der Horrornächte im Filmpark Babelsberg

Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltung nicht für die ganze Familie geeignet ist und nur Personen ab 16 Jahren offen steht. Darüber hinaus finden die Horror Nights bei jedem Wetter statt, egal ob es regnet oder Mondschein scheint. Ziehen Sie sich also warm an.

Es wird empfohlen, den Filmpark mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, allerdings stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Horror Nights im Filmpark Babelsberg oder die Möglichkeit, Ihre Tickets jetzt zu buchen, finden Sie auf der offiziellen Website des Filmparks Babelsberg.

Daumenfoto: © R. Budweth, mit freundlicher Genehmigung von Horror Nights im Filmpark Babelsberg