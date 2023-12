Horrormoment voor Jaguars-ster Trevor Lawrence tijdens pleidooi voor overuren tegen Bengals

Er was een thriller in een Monday Night Game – en dat is het resultaat van een scène die in de schaduw verscheen: Quarterback Trevor Lawrence was in de Monday Night Game van de NFL, waarbij het lagere niveau van de Jacksonville Jaguars de Cincinnati Bengals beledigde. fußverletzung.

Was oorlog hartstochtelijk? Na 31:34 na de verlenging van 24 jaar in een volkomen lelijke situatie in het Schlussviertel Mitspieler en Offensiv-Tackle Walker stapte Little in de Knöchel – Lawrence werd volledig gestopt en ging naar Boden, het signaal naar rechts was erg onnatuurlijk.

Folge: Der 24 jaar ervaring met succes, het controleren van de Rasen en waarschuwingssignalen Helm verdwenen. We hebben Lawrence das Feld verloren door persoonlijke medische zorg.

Laut einem Bericht van Tom Pelissero für NFL.com handelt op zichzelf met de zorg van een knöchelverstauchung. Früher in het spel heeft het team verslagen Ontvanger Christian Kirk heeft verloren, omdat er een Leistenverletzung is verdwenen.

Na het signaal presteerde Lawrence sterk, gecombineerd met twee touchdownpassen en een in eigen beheer uitgebrachte touchdown.

Dazu bracht daar sieben seiner 29 Würfe an den Mann. Ersatz-Spielmacher CJ Beathard speelde en speelde Jacksonville, noch in de Overtime.

Een lagere prijs van de franchise kon niet anders zijn – het ging allemaal om Jake Browning.

De eerste keer dat Cincinnati’s verloren Quarterback Joe Burrow in de eerste plaats een starter wordt, die eerst betrokken zal zijn bij een carrière in een NFL-wedstrijd en ook zal genieten van individualiteit met een persoonlijke training.

Met 37 passes is Browning nu je eerste pass zonder man en een strijd om 354 yards, zelfs een touchdown. Elf die de Passe en de Touchdown landt voor 149 Yards bij Star-Receiver Ja’Marr Chase.

„Als je er goed in bent, moet je het beste van jezelf verdienen, zodat je op de lange termijn kunt genieten van je herstel. Het is hier lang geleden, ik zit in een wedstrijd die ik heb gewonnen”, zei Browning. ESPN.

Met de hulp van: “Einfach een week meer erfenis zu haben, met een grote ononderbroken ervaring.”

We zijn trots op ons passerende spel met Wide Receiver Tyler Boyd. Probeer na een volgend bezoek van Browning de Bengals-ster zelf als pas te bezoeken. Signal Wurfversuch landete jedoch in de Armen van Jaguars-Vertegenwoordiger Josh Allen.

‘Jedes Mal, als je zo’n truc hebt, als deze niet werkt, zal het heel moeilijk zijn. En in dit geval de Frage wie wir: ‘Was het vreemd?’ Als we er eenmaal aan gewend zijn, is het werkelijk een schitterende ervaring”, legt voormalig quarterback Troy Aikman uit ESPN.

Ik speel graag bij het teamcollege Joe Mixon met twee Touchdowns en 68 Yards of Raumgewinn.

Na drie lagere lagen van de Bengals tijdens hun tweede overwinning in het wedstrijdseizoen na de Playoffs, zijn ze trots op de nieuwe plekken in het huidige AFC Noord.

Dagen gingen voorbij, deze Jaguars behoorden tot de leiders van de AFC South van de competitie en behoorden tot de acht overwinningen en vier lagere lagen.