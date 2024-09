In den USA erlebten Passagiere eines Fluges von Salt Lake City nach Portland schreckliche Minuten. Kurz nach dem Start begannen mehrere Menschen an Bord aus Nase und Ohren zu bluten. Grund war offenbar ein technisches Problem.

Passagiere der Delta Air Lines erlebten am Sonntag auf ihrem Weg von Salt Lake City ins US-amerikanische Portland einen verstörenden Flug. Jaci Purser, eine der 140 Passagiere an Bord, berichtete gegenüber KSL-TV und CNN: „Unsere Ohren begannen einfach sehr, sehr wehzutun. Alle um uns herum fassten sich an die Ohren, die Ohren der Leute begannen zu bluten, die Nasen der Leute begannen zu bluten.“ Sie habe gespürt, wie ihr rechtes Ohr platzte. Sie sagte, es habe sich angefühlt, als hätte ihr jemand ins Ohr gestochen.

„Ich fasste mir ans Ohr und zog meine Hand zurück, und da war Blut“, sagte sie. Purser, die auf Geschäftsreise war, sagte, ihre Kollegen und andere Passagiere hätten dieselben Probleme gehabt. Offenbar gab es Probleme mit dem Kabinendruck.

Caryn Allen, eine andere Passagierin, sagte gegenüber KSL-TV, sie habe zu ihrem Mann hinübergeschaut, der sich nach vorne gebeugt hatte und beide Ohren mit den Händen zuhielt. „Ich schaute etwa eine Reihe hinter mir über den Gang und da saß ein Herr, der offensichtlich eine sehr blutige Nase hatte, und die Leute versuchten, ihm zu helfen“, sagte Allen.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig“

Ein Sprecher der Fluggesellschaft sagte, dass es bei Flug 1203 von Salt Lake City, Utah, nach Portland, Oregon, in einer Höhe von über 10.000 Fuß nicht gelungen sei, die Kabine unter Druck zu setzen. Die Besatzungsmitglieder kehrten dann nach Salt Lake City zurück, „wo unsere Teams vor Ort unseren Kunden bei ihren unmittelbaren Bedürfnissen halfen“, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens. „Wir entschuldigen uns aufrichtig bei unseren Kunden für ihre Erfahrung“, hieß es in der Erklärung.

Wie viele Menschen tatsächlich medizinische Probleme hatten, ist nicht ganz klar. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurden die Passagiere am Gate von medizinischem Personal in Empfang genommen. Zehn Menschen wurden behandelt oder untersucht. Niemand erlitt ernsthafte Verletzungen.

Es ist nicht klar, was das Druckproblem verursacht hat, aber Delta-Techniker konnten es inzwischen beheben, heißt es in der Erklärung. Das Flugzeug wurde am Sonntagmorgen kurzzeitig außer Betrieb genommen und am nächsten Tag wieder in Betrieb genommen, teilte Delta mit. Die US-Luftfahrtbehörde FAA wird den Vorfall untersuchen.