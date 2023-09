Kenneth Branagh spielt Hercule Poirot in „A Haunting in Venice“ von 20th Century Studio.

Und das Publikum wird in den kommenden Wochen in den Kinos jede Menge Schrecken erleben.

Laut Daten von Comscore hat das Horrorfilm-Genre bereits im Jahr 2023 mehr als 600 Millionen US-Dollar an inländischen Ticketverkäufen generiert, was etwa 10 % der gesamten Kinokassen in den USA und Kanada entspricht.

„Horrorfilme sind seit ihren Anfängen eine tragende Säule des Kinos und haben nie an Reiz verloren, insbesondere wenn sie in der Gemeinschaftsumgebung eines abgedunkelten Kinos präsentiert werden“, sagte Paul Dergarabedian, leitender Medienanalyst bei Comscore.

27. Okt. – „Five Nights at Freddy’s“ (Universal/Streaming am selben Tag auf Peacock)

Obwohl erwartet wird, dass keiner dieser kommenden Horrorfilme am Eröffnungswochenende explosive Einspielergebnisse erzielen wird, bescheren sie den Kinos dringend benötigte Zusatzeinnahmen und tragen zusammen zum Gesamtjahresergebnis bei. Noch wichtiger werden sie für Theatergruppen wie z AMC Und Cinemark ganz zu schweigen von den Hollywood-Studios, da große Filme wie „Dune: Part II“ ins Jahr 2024 verschoben werden.

Prognosen von BoxOffice.com zufolge soll „The Nun II“ am Eröffnungswochenende voraussichtlich zwischen 30 und 45 Millionen US-Dollar einspielen und bei der Inlandsveröffentlichung bis zu 95 Millionen US-Dollar erreichen.

„A Haunting in Venice“, Kenneth Branaghs dritte Adaption von Agatha Christie, ist auf dem besten Weg, bei seinem Debüt 11 bis 16 Millionen US-Dollar einzuspielen und zwischen 37 und 57 Millionen US-Dollar zu verbuchen, bevor er in den USA und Kanada in die Kinos kommt.

Und „Saw

Projektionen für „The Exorcist: Believer“, den ersten Teil einer neuen Trilogie, und die Videospieladaption „Five Nights at Freddy’s“ waren nicht sofort verfügbar. Insbesondere wird „Five Nights at Freddy’s“ den gleichen Vertriebsweg verfolgen wie die letzten beiden Teile der Halloween-Reihe und am selben Tag, an dem es in die Kinos kommt, auf Peacock erhältlich sein.

„Letztendlich ist es für ein Theatererlebnis genauso entscheidend wie für jedes andere, ein oder zwei gute Gruselmomente mit dem Publikum zu genießen“, sagte Robbins.

Offenlegung: Comcast ist die Muttergesellschaft von NBCUniversal und CNBC.