Horrorbilanz gegen Spanien: So fliegt Deutschland am Sonntag aus der WM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet ernüchtert in die Fußballweltmeisterschaft. Das Team verlor gegen Japan, obwohl es gegen Japan in Führung lag, und steht bereits vor einem Blitz-K.O. in Katar. Thomas Müller macht eine einfache Rechnung, um den GAU zu verhindern.

Bereits am Sonntag könnte die Vorrunde der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar besiegelt werden. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick gegen das furiose Spanien (7:0 gegen Costa Rica zum Auftakt) verlieren und Japan vorher gegen Costa Rica mindestens einen Punkt gewinnen, kann der viermalige Weltmeister das Achtelfinale nicht mehr erreichen. Es wäre die zweite WM-Katastrophe in Folge, nach dem peinlichen KO in der Vorrunde in Russland vor vier Jahren.

Komplizierter wird es, wenn sich Deutschland und Spanien sowie Japan und Costa Rica die Punkte teilen. Flicks Team wäre dann im letzten Duell gegen die Mittelamerikaner auf Unterstützung angewiesen. Bei einem Unentschieden zwischen Japan und Spanien wäre Deutschland zwangsläufig raus. Wenn eine Mannschaft gewinnt und die unterlegene Mannschaft punktgleich mit der DFB-Elf ist, würde zuerst die Tordifferenz entscheiden. Der 7:0-Sieg der Spanier gegen Costa Rica ist keine gute Nachricht für Flicks Fußballer.

„Habe die Qualität, um Spanien zu schlagen“

„Die K.-o.-Runde hat für uns früher begonnen“, sagte Thomas Müller nach dem 2:1 gegen Japan: „Wir brauchen zwei Siege, da kann man nicht einfach zwei Siege bestellen.“ Dennoch verbreitete der Führungsspieler auch Zuversicht für das Duell mit dem ehemaligen Welt- und Europameister: „Wir werden uns wieder aufrappeln. Wir haben die Qualität, das Selbstvertrauen und die Spielweise, um auch Spanien zu schlagen.“

Spanien, ausgerechnet Spanien. Die Statistik gegen den Weltmeister von 2010 und dreimaligen Europameister ist wenig erbaulich. Die Iberer sind der Erzfeind und die einzige große Nation, gegen die die DFB-Auswahl in diesem Jahrtausend kein Pflichtspiel gewinnen konnte. Der letzte Sieg liegt mehr als 34 Jahre zurück. Bei der Heim-EM 1988 traf Rudi Völler in der Gruppenphase beim 2:0-Sieg im Münchner Olympiastadion zweimal. Immerhin: Die deutsche WM-Bilanz gegen Spanien ist positiv. Vor dem Unentschieden in Chicago 1994 und der Halbfinalniederlage in Durban 2010 gab es zwei Siege.

Das letzte Duell endet im Desaster

Das letzte Duell der beiden Giganten endete für Deutschland in der schwarzen Nacht von Sevilla. Vor ziemlich genau zwei Jahren ging das DFB-Team mit 0:6 unter. Der damalige Bundestrainer Joachim Löw gab wenige Monate später seinen Rücktritt nach der EM 2021 bekannt.

Nach zwei Spielen war die Auswahl des DFB nur einmal an einer WM gescheitert: 1938. Nach einem 1:1 gegen die Schweiz gab es gegen die Schweizer ein entscheidendes Spiel um den Einzug ins Viertelfinale. Die „Großdeutsche Mannschaft“, die nach dem Einmarsch der Wehrmacht auch aus Spielern des aufgelösten ÖFB bestand, verlor mit 2:4. Vor vier Jahren gab es in Russland nach Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea und nur einem Sieg gegen Schweden ein Erstrunden-Aus. „Am Ende stellt sich heraus, dass die Situation ähnlich ist und sich die Situation nicht gut anfühlt“, sagte Müller.