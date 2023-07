Ob Fische, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie jetzt, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das heutige Horoskop gibt es täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 16. Juli 2023

Horoskop heute: Widder (21. März bis 20. April)

Sie sollten sich heute um Ihre Gesundheit kümmern! Bewusster leben und Kraftreserven gewinnen. Am Abend muss man ein Versprechen halten.

Horoskop heute: Stier (21. April bis 20. Mai)

Sie sollten sich heute nicht in Ihrer Freiheit einschränken lassen. Kämpfe gegen die Anfänge! Abends würde Ihr nachlässiges Verhalten die Eifersucht Ihres Partners wecken.

Horoskop heute: Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Tagsüber sollten Sie sich nicht auf Machtkämpfe einlassen. Vermeiden Sie direkte Konfrontationen, insbesondere am Arbeitsplatz. Halten Sie nachts fest an einem Vorsatz fest.

Horoskop heute: Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Ein erfüllender Tag für Sie! Gute Ergebnisse können Sie erzielen, wenn Sie selbst den ersten Schritt machen und Ihre Pläne in die Tat umsetzen. Bereiten Sie Ihrem Partner am Abend eine Überraschung!

Horoskop heute: Löwe (23. Juli bis 23. August)

Bleiben Sie noch heute organisiert. Ermahnen Sie andere, dasselbe zu tun, auch wenn sie Sie für spießig halten. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht unter Druck setzen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Lassen Sie sich durch ein Mittagsereignis nicht aus der Bahn werfen. Akzeptiere einfach, was du nicht ändern kannst. Sprechen Sie am Abend Ihre Meinung aus!

Horoskop heute: Waage (24. September bis 23. Oktober)

Seien Sie morgens vorsichtig! Sie versuchen dich auszutricksen. Gehen Sie kein Risiko ein, seien Sie misstrauisch. Entlasten Sie sich am frühen Abend von einer Last.

Horoskop heute: Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Hören Sie auf andere Menschen, die Ihnen Ratschläge geben. Sonst stecken Sie in einer Sackgasse fest. Wenn Sie am Abend etwas ablehnen, ist dies nicht endgültig.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Am Morgen finden Sie in einem wichtigen Brief schnell die richtigen Worte. Am späten Abend kann eine Aktivität zu zweit etwas langweilig werden.

Horoskop heute: Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Nutzen Sie die Gelegenheit zur Diskussion in der ersten Tageshälfte. Mit etwas diplomatischem Geschick erhalten Sie Informationen, die für Sie sehr aufschlussreich sind.

Horoskop heute: Wassermann (21.01. bis 19.02.)

Am Nachmittag haben Sie tolle Möglichkeiten, gemeinsam mit anderen Ihr Leben neu zu gestalten. Formulieren Sie Ihre Vorstellungen diplomatisch und Sie werden begrüßt.

Horoskop heute: Fische (20.02. bis 20.03.)

Verbringen Sie diesen Tag mit Menschen, die Ihnen emotional nahe stehen. Sie können eine sehr angenehme und angenehme Zeit verbringen. Am Abend gibst du anderen spirituellen Beistand.