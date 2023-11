Horoskop für die Woche vom 5. November 2023, Wochenhoroskop

Überblick: Gegensätze ziehen sich an und Optimismus herrscht! Venus tritt am Mittwoch in die ausgleichende Waage ein und bleibt dort bis zum 4. Dezember, was uns hilft, durch Unterschiede Chemie und Verbindung zu finden. Dann tritt Merkur am Freitag in den Schützen ein und bleibt dort bis zum 1. Dezember, was uns daran erinnert, wie viel Optimismus uns in schwierigen Zeiten helfen kann.

Lesen Sie Ihr Sonnen-/Aufgangszeichen-Horoskop:

Widder

Gegensätze ziehen sich an, Widder! Venus betritt am Mittwoch Ihren von der Waage beherrschten Beziehungsbereich und hilft Ihnen, den Wert der Spannung der Gegensätze zu erkennen und zu erkennen, wie die Chemie in Unterschieden entsteht. Merkur tritt am Freitag in den nach Weisheit suchenden Schützen ein und motiviert Sie, Ihren Horizont durch das direkte Erleben zu erweitern. Denken Sie an: Reisen, Weisheit und/oder die Rückkehr zur Schule.

Stier

Es sind oft die kleinen Dinge, Stier. Venus betritt am Mittwoch Ihre von der Waage beherrschte Zone der Liebe zum Detail und stärkt Ihre romantischen Beziehungen, indem sie Ihnen hilft, sie im Laufe der Zeit in kleinen Schritten aufzubauen. Merkur tritt am Freitag in den Schützen ein und inspiriert Sie dazu, anders und optimistisch über Selbstgespräche, Intimität und Erotik zu denken.

Zwillinge

Was liegt dir auf dem Herzen, Zwillinge? Venus betritt am Mittwoch Ihren von der Waage beherrschten Bereich der emotionalen Exposition und inspiriert Sie dazu, Ihre Emotionen als Strategie für den Erfolg verletzlich zu kommunizieren. Merkur tritt am Freitag in den Schützen ein und möchte, dass Sie Ihre Wünsche im Einklang mit den Wünschen anderer in Einklang bringen. Dadurch werden Ihre Verhandlungs- und Diplomatiefähigkeiten gestärkt. Gewinnen/gewinnen!

Krebs

Housekeeping, Krebs! Venus betritt am Mittwoch Ihre von der Waage beherrschte „Heimat“-Zone – Ihre Lieblingszone! – und möchte, dass Sie sich um Ihren persönlichen Administrator kümmern, als Weg zu innerem Frieden und Stabilität. Dies wird auch dazu beitragen, Beziehungen aufzubauen, die sich wie ein Zuhause anfühlen. Merkur tritt am Freitag in den Schützen ein und hilft Ihnen, ein großes Ziel zu erreichen, indem er sich auf kleine Erfolge konzentriert, um ihm Schwung zu verleihen.

Löwe

Es kommt darauf an, wie du es sagst, Leo. Venus betritt am Mittwoch Ihren von der Waage beherrschten Kommunikationssektor und erinnert Sie daran, mitfühlend und deutlich zu sprechen, damit Sie verstanden werden und mit den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, in Verbindung bleiben. Merkur tritt am Freitag in den Schützen ein und vermittelt kognitive Gewohnheiten, die Ihnen helfen, an Vergleichbarkeit, Selbstvertrauen und Stärke zu arbeiten

Jungfrau

Höre auf deinen Körper, Jungfrau. Venus betritt am Mittwoch Ihre von der Waage beherrschte Verkörperungszone und inspiriert Sie dazu, dem Körperlichen und Geistigen gleichermaßen Priorität einzuräumen, damit Sie eine Situation klar verstehen können. Merkur tritt am Freitag in den Schützen ein und hilft Ihnen, Ihre Gefühle etwas schneller und gezielter zu kommunizieren, um Ihr Wohlbefinden zu steigern.

Waage

Beziehungs-Reset, Waage! Venus tritt am Mittwoch in Ihr Zeichen und schenkt Ihnen alle Segnungen in Ihrer Beziehung zu sich selbst und in Ihren Beziehungen zu anderen. Merkur tritt am Freitag in den Schützen ein und inspiriert Sie dazu, direkt und klar zu sprechen und gleichzeitig Ihrer diplomatischen und rücksichtsvollen Art treu zu bleiben.

Skorpion

Alles Gute zum Geburtstag, Skorpion! Venus betritt am Mittwoch Ihren von der Waage beherrschten Schließungssektor und hilft Ihnen, sich von vergangenen Mustern zu erholen, damit Sie im gegenwärtigen Moment bleiben können. Merkur tritt am Freitag in den Schützen ein und verbessert Ihre Finanzkenntnisse, sodass Ihr Geld für Sie arbeiten kann und nicht umgekehrt.

Schütze

Freund, Liebhaber oder beides, Sag? Venus betritt am Mittwoch Ihre von der Waage beherrschte Freundschaftszone und hilft Ihnen beim Experimentieren, Freundschaft und Romantik zu verbinden und nicht zu trennen. Merkur tritt am Freitag in Ihr Zeichen und beschert Ihnen alle Durchbrüche, die Ihnen helfen, über das Problemlösen hinauszugehen und kreative Lösungen zu finden.

Steinbock

Knüpfen Sie Kontakte und bauen Sie gleichzeitig Ihre Fähigkeiten aus, Steinbock! Venus betritt am Mittwoch Ihren von der Waage beherrschten Karrierebereich und erinnert Sie daran, dass Ihre emotionale Intelligenz Ihnen beruflich helfen kann. Merkur tritt am Freitag in den Schützen ein und motiviert Sie, sich auf eine spirituelle Praxis zu stützen, um ein stärkeres Gefühl der Achtsamkeit zu entwickeln.

Wassermann

Denken Sie noch einmal darüber nach, Wassermann. Venus betritt am Mittwoch Ihre von der Waage beherrschte Philosophiezone und inspiriert Sie dazu, Ihre Haltung zu einer Reihe von Ideen zu überdenken, die Ihnen helfen können, alle entmächtigenden Muster, in denen Sie sich befinden, zu ändern. Merkur tritt am Freitag in den Schützen ein und verbindet Sie so wieder mit Ihren Freunden Ihr könnt zusammenkommen und euch gegenseitig mit mehr Freude unterstützen.

Fische

Gehen Sie tiefer, Fische. Venus betritt am Mittwoch Ihren von der Waage beherrschten Intimbereich und hilft Ihnen, sinnvolle Beziehungen durch Transparenz, Risiko, Unsicherheit und Vertrauen aufzubauen. Merkur tritt am Freitag in das Sternzeichen Schütze ein und eröffnet Ihrer Karriere aufregende neue Möglichkeiten. Teilen Sie die Ergebnisse Ihres Best-Case-Szenarios nicht nur sich selbst mit, sondern auch anderen und dem Universum!