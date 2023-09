Der erneute Beitritt des Vereinigten Königreichs zum Flaggschiff-Wissenschaftsförderungsprogramm Horizon der EU könnte den Weg für eine Vereinbarung ebnen, um die schädlichen Post-Brexit-Zölle auf Elektrofahrzeuge (EVs) zu verschieben, schlug Rishi Sunak vor.

Der britische Premierminister sagte im Gespräch mit Reportern, die mit ihm zum G20-Gipfel nach Indien reisten, dass die in dieser Woche getroffene Vereinbarung, Horizon wieder beizutreten, nachdem sie nach dem Brexit jahrelang auf Eis gelegt worden war, zeige, dass die Beziehungen zur EU nun „positiv“ und „konstruktiv“ seien.

Die britische Regierung gab am Donnerstag bekannt, dass sie den Programmen Horizon und Copernicus wieder beitritt und britischen Forschern Zugang zu Zuschüssen aus den 96-Milliarden-Euro-Programmen verschafft.

Als nächstes auf der Liste der Kopfschmerzen nach dem Brexit stehen neue europäische Zölle auf den Handel mit Elektrofahrzeugen bevor, die am 1. Januar nächsten Jahres fällig werden und eine 10-prozentige Steuer auf den Handel mit Elektrofahrzeugen zwischen Großbritannien und der EU erheben, wenn ein Großteil der Schlüsselteile, wie z. B. Batterien, werden weder in Großbritannien noch in der EU hergestellt.

Großbritannien drängt auf eine Fristverlängerung, um den Automobilherstellern die Möglichkeit zu geben, diese Anforderungen zu erfüllen.

Auf die Frage, ob er das Thema mit europäischen Staats- und Regierungschefs in Indien ansprechen würde, sagte Sunak: „Das ist etwas, worüber wir schon seit einiger Zeit mit unseren europäischen Partnern im Dialog sind.“ Es ist ein Gespräch, das wir schon seit einiger Zeit führen und das wir auch weiterhin führen werden.“

Sunak argumentierte, dass der Horizon-Deal „zeigt, dass unsere Beziehung zu unseren europäischen Partnern positiv und konstruktiv ist“ und sagte, er sei in der Lage, „Dinge im Interesse des Vereinigten Königreichs zu erledigen“. Er nannte Horizon, Vereinbarungen über illegale Migration und laufende Gespräche namentlich über Elektrofahrzeuge als Zeichen für Fortschritte in den Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU.

POLITICO berichtete am Donnerstag, dass Brüssel über die neuen Zölle uneinig sei, was in London die Hoffnung weckte, dass der Streit noch vor Januar beigelegt werden könnte.

EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis stellte sich auf die Seite seines britischen Amtskollegen Kemi Badenoch und versucht, die Frist zu verlängern, während der Brüsseler Schwergewicht Thierry Breton in die andere Richtung zieht.

Auch aus EU-Mitgliedsstaaten mit großer Automobilindustrie, darunter Deutschland, wächst der Druck, die Frist zu verschieben.

Ein deutscher Autolobbyist sagte: „Wir wissen, dass das deutsche Wirtschaftsministerium Signale an die EU sendet, die Frist zu verlängern und den Abgrund zu vermeiden.“