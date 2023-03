Mäzen Dietmar Hopp heeft de beschikking over Stimmrechtsmehrheit en der Profi-Abteilung wieder and den Mutterverein TSG 1899 Hoffenheim eV zurück. Die Rückgabe bedeutet, dass der Fußball-Bundesligist seinen Sonderstatus außerhalb der 50+1-Rule aufgibt. Allerdingen zijn nicht weniger Geld voor de TSG.

Mehrheitseigner Dietmar Hopp führt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in de Kreis der reguliere 50+1-Klubs zurück. Der Milliardär verzichtet auf seinen Sonderstatus bi den Kraichgauern en gibt die Stimmrechtsmehrheit an der Profi-Abteilung wieder and den Verein. Dat is een grap die TSG bekannt.

Hoffenheim ging naar de kant van Bayer Leverkusen en VfL Wolfsburg tegen de Duitse Fußball Liga (DFL) die Ausnahmen met Blick auf die sogenannte Investorsperre tot stand bracht. Die Kraichgauer heeft sinds juli 2015 de Sonderstatus verworven als Folge der langjährigen finanziellen Unterstützung Hopps. Schon seit mehreren Jahren finanziert sich die Spielbetriebs GmbH der Hoffenheimer alldings aus eigenen Mitteln – vor allem durch Transferüberschüsse.

Kein “Kapitalabfluss” bij de TSG

“Mir ging es nie um Macht”, zei Hopp: “Wir haben vor und nach der Erteilung der Ausnahmegenehmigung immer im Sinne von 50+1 agiert. Der Sonderstatus dieene ni dazu, diese Regelung aushöhlen of unterwandern zu wollen. Ich weiß, dass die 50+1-Regelung, die ich immer befürwortet habe, ein hohes Gut im Deutschen Fußball darstellt.”

Zuletzt hatte es im Umfeld des abstiegsbedrohten Vereins zunehmend Kritik an der Entscheidungshoheit Hopps gegeben. Dieser Kritik ha er nun den Wind aus den Segeln, bereid in den kommenden Tagen soll die Rückgabe der Rechte in die Wege. In “Kapitalabfluss” als de Schritt niet verbunden, ließ de TSG wissen.

Hopp bewahrte den Klub durch seinen Schritt auch vor moglichen negativen Auswirkungen in der nahen Zukunft. Het Bundeskartellamt hat die Ausnahmen von der 50+1-Regel als problematisch. Die DFL-Spitze zal een oplossing vinden voor de problemen tot Ende März in Aussicht gestellt. “Im Zuge der Debatten is es mir jetzt wichtig, für die TSG duidelijke Verhältnisse im Sinne der geltenden Regularien zu kopen, danen ich mich imimmer verpflichtet gefühlt habe”, erklärte Hopp.