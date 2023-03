Het is “inherent waarschijnlijk” dat Michael Vaughan een racistische opmerking maakte tegen vier spelers uit Yorkshire van Aziatische afkomst, vertelde een advocaat van de England and Wales Cricket Board dinsdag tijdens een hoorzitting.

Vaughan wordt beschuldigd van het in diskrediet brengen van het spel door naar verluidt tegen Azeem Rafiq, Adil Rashid, Rana Naved-ul-Hasan en Ajmal Shahzad te zeggen “er zijn er te veel van jullie, daar moeten we een woord over hebben” voorafgaand aan een Twenty20-wedstrijd tegen Nottinghamshire in juni 2009.

Vaughan ontkent de aantijging categorisch, maar ECB-advocaat Jane Mulcahy vertelde een Cricket Discipline Commission die hoorde dat de vermeende opmerking “in dezelfde geest” was als tweets die Vaughan rond dezelfde tijd plaatste en voerde aan dat het daarom “inherent waarschijnlijk” was dat de woorden werden gezegd.

Even na 14.00 uur werd begonnen met het voorlezen van de laatste schriftelijke inzendingen.

In de inzending van de ECB stond: “Michael Vaughan kan de woorden niet weerleggen omdat hij zich niet kan herinneren dat hij ze heeft gezegd. In plaats daarvan beweert hij dat hij die woorden niet zou hebben gezegd.”

De vermeende opmerking, zei de ECB, werd gemaakt slechts een jaar voordat Vaughan enkele tweets stuurde waarvan de voormalige Engelse kapitein het erover eens was dat ze “volkomen onaanvaardbaar” waren.

“Die tweets waren ogenschijnlijk luchtig, maar in werkelijkheid waren ze aanstootgevend, zoals hij ook accepteerde”, voegde de inzending toe.

“Zijn opmerking aan de spelers op 22 juni 2009 was in dezelfde geest.”

Vaughans laatste inzending besloeg 32 pagina’s plus nog eens 22 pagina’s van een ‘Sky footage storyboard’, stilstaande beelden van de beelden die werden gefilmd op het moment dat de opmerking zou zijn gemaakt.

Mulcahy zei dat het veelzeggend was dat Vaughan “alleen de Aziatische spelers” de hand schudde.

“Deze actie geeft duidelijk aan dat hij de vier cricketspelers identificeert als een afzonderlijke groep, in overeenstemming met de woorden ‘jullie'”, zei Mulcahy.

De voormalige aanvoerder van Engeland is een van de zeven personen met connecties met Yorkshire die in juni vorig jaar door de ECB zijn aangeklaagd wegens beschuldigingen van Rafiq.

Vaughan is de enige van de aangeklaagde personen die de hoorzitting persoonlijk heeft bijgewoond. Vijf anderen – John Blain, Tim Bresnan, Andrew Gale, Matthew Hoggard en Richard Pyrah – zijn aangeklaagd tijdens hun afwezigheid. Een andere voormalige speler uit Yorkshire, Gary Ballance, heeft toegegeven racistische en/of discriminerende taal te hebben gebruikt jegens Rafiq en is daarom niet verschenen.

Yorkshire heeft ook vier gewijzigde aanklachten toegegeven en daarom zijn clubvertegenwoordigers niet verschenen.

Mulcahy gaf meer bewijsmateriaal dat het panel in overweging zou moeten nemen bij het komen tot een oordeel.

Het omvatte het feit dat Vaughan toegaf dat de periode van 19 seconden waarin de camera niet op de spelers was gericht tijdens de wedstrijd van 2009, lang genoeg was om de opmerking te maken.

Ze verwees ook naar verdere tweets van Vaughan uit 2017.

“Die tweets lijken erg op de opmerking die naar verluidt op 22 juni 2009 is gemaakt”, zei Mulcahy.

Mulcahy merkte ook op dat “geen enkele speler van het Yorkshire-team die dag bereid was om te getuigen ter ondersteuning van het standpunt van Michael Vaughan”.

Ze beweerde ook dat de kritiek van de advocaat van Vaughan op het onderzoek van de ECB bedoeld was om “de aandacht af te leiden van het gedrag van Vaughan”.

Mulcahy concludeerde: “De CDC zou moeten vaststellen dat Michael Vaughan de vermeende woorden uitsprak; dat de woorden racistisch en/of discriminerend waren, en dat de woorden schadelijk kunnen zijn voor de belangen van cricket of Michael Vaughan of het cricketspel in diskrediet kunnen brengen. .

“Als dat het geval is, overtreedt Michael Vaughan richtlijn 3.3.”

De advocaat van Vaughan, Christopher Stoner KC, begon toen met zijn samenvatting en beschreef het onderzoek van de ECB in deze zaak als “volledig ontoereikend”.

In de schriftelijke bijdrage namens Vaughan stond: “Aan het einde van deze hoorzitting, nu zo’n 5.006 dagen nadat de woorden zouden zijn gesproken, is de bewijslast dat de woorden zijn gezegd, die zo duidelijk bij de ECB ligt, simpelweg niet ontslagen.

“De algehele betrouwbaarheid, toereikendheid en gewicht van het bewijs, in de context van een zeer ernstige zaak, is zodanig dat het voor het panel simpelweg niet mogelijk is om vast te stellen dat het waarschijnlijker is dan niet dat de vermeende woorden werden gesproken door Mijnheer Vaughan.”

Stoner voegde eraan toe: “Een eerlijk proces is belangrijk en we zeggen dat onze cliënt een eerlijk proces is ontzegd.

“De ECB heeft jurisdictie over mijn cliënt, die in 2009 met pensioen ging, maar blijkbaar niet over de andere spelers die dag. We zeggen dat er in werkelijkheid geen onderzoek was.”

De procedure van dinsdag begon met het voorlezen van de aanklachten tegen Gale en Pyrah.

Voormalig Yorkshire-speler en bowlingcoach Pyrah zou de term “jullie” hebben gebruikt toen hij sprak met drie Yorkshire-spelers van Aziatische afkomst – Rafiq, Rashid en Shahzad.

Hij zou hebben gezegd: “Waarom zijn jullie altijd samen? Waarom kom je niet bij ons chillen?” voor een wedstrijd in 2011.

Mulcahy zei dat aangezien Hoggard toegaf de term “jullie” te gebruiken en Bresnan had toegegeven dat het dagelijks werd gebruikt, “het duidelijk is dat de uitdrukking veel werd gebruikt in en rond de kleedkamer van Yorkshire”.

Pyrah wordt ook beschuldigd van het gebruik van een aanstootgevende term bij het beschrijven van Aziatische vrouwen.

Pyrah ontkent de beschuldigingen en vertelde de ECB dat hij een positieve professionele relatie had met Rafiq.

Gale wordt beschuldigd van één overtreding van ECB-richtlijn 3.3, door racistische en/of discriminerende taal te gebruiken jegens voormalig bowler Rafiq uit Yorkshire.

Hij zou ook racistische opmerkingen hebben gemaakt tegen Mosun Hussain, een speler uit de academie van Yorkshire. Gale heeft de beschuldigingen ontkend.