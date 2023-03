De uitdaging van de medicatie-abortus, ingediend door anti-abortusartsen en medische verenigingen, is misschien wel het belangrijkste juridische geschil over abortus sinds het Hooggerechtshof afgelopen zomer de landelijke abortusbescherming beëindigde met de vernietiging van Roe v. Wade.

Afhankelijk van hoe de Amerikaanse districtsrechter Matthew Kacsmaryk de rechtszaak afhandelt, kan de toegang tot de meest gebruikelijke methode van abortus in de Verenigde Staten in het hele land worden afgesneden.

Het ministerie van Justitie en externe juridische experts zeggen dat het “ongekend” zou zijn voor een Amerikaanse districtsrechtbank om de Amerikaanse Food and Drug Administration te bevelen de goedkeuring van het medicijn in te trekken, zoals de eisers Kacsmaryk vragen te doen.

Het verzoek van de uitdagers om een ​​voorlopig bevel dat de FDA zou dwingen de goedkeuring in te trekken of op te schorten terwijl de rechtszaak zich afspeelt, ligt woensdag voor Kacsmaryk.

Onder degenen die in de zaak worden genoemd als advocaten bij de Alliance Defending Freedom (ADF), de juridische belangenbehartigingsgroep die de eisers vertegenwoordigt, is Erin Morrow Hawley, de vrouw van de Republikeinse senator Josh Hawley. De hoofdondertekenaar van veel van de instructies van ADF was echter een andere advocaat bij de organisatie, Erik Baptist.

Kacsmaryk heeft beide partijen elk twee uur de tijd gegeven om de zaak te bepleiten.

Een deel van de tijd van het ministerie van Justitie zou kunnen worden gedeeld met advocaten van Danco, het farmaceutische bedrijf dat tussenbeide is gekomen. De advocaten van de uitdagers zullen als eerste aan de beurt zijn en ze mogen een deel van hun twee uur reserveren voor weerlegging nadat de beklaagden de kans hebben gehad om voor de rechter te presenteren.

Zal de rechter een hint geven over de timing van een beslissing? Het is altijd mogelijk dat Kacsmaryk tijdens de zitting vanuit de rechtbank uitspraak doet over het voorlopig bevel. Maar dat is onwaarschijnlijk, gezien de spraakmakende aard van de zaak en de breedte van de onderwerpen die de rechter de advocaten heeft gevraagd bereid te zijn om te discussiëren.

Als hij zijn uitspraak doet, als het een bevel is in het voordeel van de uitdagers, zou hij het bevel proactief kunnen onderbreken om de DOJ de tijd te geven om in beroep te gaan bij het conservatief ingestelde 5th US Circuit Court of Appeals. Zo niet, dan wordt verwacht dat het departement hem, evenals het hof van beroep, hierom vraagt.

Als Kacsmaryk het verzoek van de eisers om een ​​voorlopige voorziening afwijst, krijgen zij ook de mogelijkheid om de onmiddellijke tussenkomst van een hogere rechter te zoeken.