Oekraïne heeft Finland gevraagd om de overdracht van enkele passagierstreinen die vroeger tussen Helsinki en St. Petersburg reden en deels eigendom zijn van Rusland. Om deze laatste reden zei een Finse staatsspoorwegmaatschappij dat ze de voertuigen niet zelf kan leveren, hoewel ze opmerkte dat er besprekingen over de kwestie gaande zijn.

Het verzoek om vier Allegro-hogesnelheidstreinen werd gedaan door de CEO van de Oekraïense spoorwegmaatschappij Ukrzaliznytsia Alexandr Kamyshin toen hij vorige week de premier van Finland, Sanna Marin, ontmoette tijdens haar bezoek aan Kiev. Het kantoor van de premier beschreef hun ontmoeting als “spontaan.”

Volgens berichten in de lokale media benaderde Kamyshin Marin op een treinstation in Kiev toen de Finse delegatie de hoofdstad verliet. “een stuk papier dat meer op een kaart leek dan op een officiële brief”, die was gericht aan VR Group, de Finse spoorwegmaatschappij die eigendom is van de Finse overheid.

Vice-president van Ukrzaliznytsia Alexandr Shevchenko vertelde persbureau STT dat Oekraïne de treinen zou kunnen gebruiken voor het vervoeren van mensen van en naar de gebieden die de troepen van Kiev op Rusland hadden veroverd. De treinen zelf zouden passen bij de spoorbreedte van Oekraïne.









VR Group ontving het Oekraïense verzoek dinsdag via overheidszenders. Diezelfde dag vertelde Topi Simola, de directeur voor stadsvervoer van het bedrijf, aan STT dat het bedrijf de treinen niet aan Kiev kon overhandigen of zelf beslissingen kon nemen over de toekomst van de Allegros, aangezien ze eigendom zijn van Karelian Trains. een bedrijf dat mede-eigendom is van VR en de Russische nationale spoorwegmaatschappij RZD.

“We hebben onderhandelingen gevoerd tussen RZD en de financiers van het bedrijf over wat er in de toekomst met dit bedrijf en de treinen gaat gebeuren.” Zei Simola, die de situatie beschreef als “redelijk makkelijk.” De uiteindelijke beslissing, zo beweerde hij, hangt af van consensus onder de eigenaren van Karelian Trains.

De Allegros zijn in 2010 gebouwd om te pendelen tussen Helsinki en St. Petersburg en kunnen 220 km/u (137 mph) halen. De treinen stopten echter eind maart 2022 met rijden vanwege de sancties die het Westen tegen Rusland had opgelegd vanwege het conflict in Oekraïne. Later schreef VR Group de voertuigen op, waarbij alle vier de treinen momenteel worden opgeslagen in het depot van het bedrijf in Helsinki.

Volgens Simola, hoewel de Allegros wat minimaal onderhoud hebben ondergaan, zou het nog enige tijd duren om ze weer op de rails te krijgen.