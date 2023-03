Het hoogste gerechtshof van de EU oordeelde donderdag dat het beleid van Polen om het kappen van bomen tijdens het broedseizoen van vogels toe te staan, onwettig is, omdat het indruist tegen de EU-regels voor natuurbehoud.

De Europese Commissie daagde Polen in 2021 voor de rechter, met het argument dat het besluit van de regering om tijdens het broedseizoen bezuinigingen op beschermde vogelsoorten toe te staan, in strijd was met de EU-natuurwetgeving. De plannen bedreigden en vernietigden in sommige gevallen de leefgebieden van de vogels, zei het.

Warschau verwierp dat argument en zei dat zijn nationale wetgeving vereist dat bossen duurzaam worden beheerd en dat zijn kapbeleid daarom standaard milieuvriendelijk was.

In de uitspraak van donderdag koos het Hof van Justitie van de EU de kant van de Commissie en oordeelde dat de Poolse staatsbosbeheerplannen geen rekening hielden met de impact op de leefgebieden van vogels en hun staat van instandhouding.

De rechtbank zei ook dat Polen in strijd handelde met de EU-regels die de toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden garanderen, toen het milieugroeperingen verhinderde de staatsbosbeheerplannen aan te vechten bij de lokale rechtbanken van het land.

Het is niet de eerste keer dat Polen door het hoogste gerechtshof van de EU wordt veroordeeld wegens slecht bosbeheer. In 2018 oordeelde de rechtbank dat Polen moest stoppen met het kappen van bomen in het beschermde bos van Białowieża.

De uitspraak van donderdag verplicht Polen om zijn nationale wetgeving te wijzigen en zijn bosbeheerplannen in overeenstemming te brengen met de EU-wetten voor het behoud van biodiversiteit.