De Amerikaanse hoogspringkampioen Dick Fosbury, wiens unieke springstijl de ‘Fosbury Flop’ zou worden, is op 76-jarige leeftijd overleden, zei zijn zaakwaarnemer maandag.

“Het is met pijn in het hart dat ik moet aankondigen dat oude vriend en cliënt Dick Fosbury vredig in zijn slaap is overleden op zondagochtend vroeg na een korte herhaling van lymfoom”, schreef Ray Schulte op Instagram.

“De atletieklegende wordt overleefd door zijn vrouw Robin Tomasi, zoon Erich Fosbury en stiefdochters Stephanie Thomas-Phipps… en Kristin Thompson.”

Fosbury won goud in het hoogspringen op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad met zijn techniek om eerst achteruit te springen, waarmee hij een Olympisch record vestigde van 2,24 meter (7 voet, 4 1/4 inch) en de sport voor altijd veranderde.

Deze techniek wordt tegenwoordig door alle hoogspringers gebruikt.

Eerbetoon stroomt voor Olympische ‘legende’

Atleten en sportfunctionarissen van over de hele wereld brachten hulde aan Fosbury.

Team USA plaatste op Twitter dat Fosbury “echt een olympische pionier en legende” was.

“Met zijn baanbrekende ‘Fosbury Flop’-techniek won Dick Fosbury niet alleen Olympisch goud in Mexico City 1968, maar bracht hij ook een revolutie teweeg in het hoogspringen”, aldus het team.

De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach, zei dat Forbury “altijd trouw was aan de Olympische waarden” en “voor altijd zal worden herinnerd als een uitstekend Olympisch kampioen.

“De wereldlegende wordt waarschijnlijk te vaak gebruikt”, zei Amerikaans sprinter Michael Johnson op Twitter.

“Dick Fosbury was een echte LEGENDE! Hij veranderde een heel evenement voor altijd met een techniek die op dat moment gek leek, maar het resultaat maakte het de standaard.”

