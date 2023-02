De zaak betrof Nawras Alassaf, die in 2017 om het leven kwam bij een terroristische aanslag in een nachtclub in Istanbul waarvoor Islamitische Staat de verantwoordelijkheid opeiste. Zijn familie klaagde Twitter en andere technologiebedrijven aan en zei dat ze ISIS hadden toegestaan ​​hun platforms te gebruiken om terroristen te rekruteren en op te leiden.

Begrijp de term van het Amerikaanse Hooggerechtshof Kaart 1 van 6 Positieve actie. De grote gevallen van de term zijn uitdagingen voor de rasbewuste toelatingsprogramma’s aan Harvard en de Universiteit van North Carolina. Hoewel de rechtbank herhaaldelijk programma’s voor positieve actie heeft bekrachtigd, kan een conservatieve supermeerderheid van zes rechters meer dan 40 jaar precedent in gevaar brengen. Discriminatie van homoparen. De rechters hoorden een oproep van een webdesigner die bezwaar maakt tegen het verlenen van diensten voor huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht in een zaak waarin aanspraken op religieuze vrijheid worden afgezet tegen wetten die discriminatie op grond van seksuele geaardheid verbieden. De rechtbank behandelde de kwestie voor het laatst in 2018 in een soortgelijk geschil, maar kwam niet tot een definitieve uitspraak. Wat zijn online bedreigingen. De rechtbank krijgt binnenkort de kans om te bepalen wanneer enge Facebook-berichten een grondwettelijke grens overschrijden. De rechters horen in april argumenten in een zaak waarbij een man betrokken was die herhaaldelijk verontrustende berichten naar een singer-songwriter stuurde. De rechtbank is niet bijzonder duidelijk geweest over wat een bedreiging vormt op grond van het eerste amendement.

Seth P. Waxman, een advocaat van Twitter, benadrukte dat de aanklagers zijn cliënt er niet van hadden beschuldigd “substantiële hulp te hebben verleend, laat staan ​​substantiële hulp te kennen, bij die aanval of, wat dat betreft, bij enige andere aanval”, eraan toevoegend dat het was onbetwist dat Twitter “niet de bedoeling had om de terroristische activiteiten van ISIS te steunen”.

Hij vervolgde: “Wat we hier hebben, is een vermeend verzuim om meer te doen om schendingen van een duidelijk en afgedwongen beleid op te sporen tegen het helpen of toestaan ​​van berichten ter ondersteuning van terroristische organisaties of activiteiten.” Dat was niet genoeg, betoogde de heer Waxman, om neer te komen op “medeplichtigheid aan en aanzetten tot een daad van internationaal terrorisme”.

Rechter Sonia Sotomayor vertelde meneer Waxman dat het een feit bleef dat “u wist dat ISIS uw platform gebruikte”.

Rechter Brett M. Kavanaugh vatte het standpunt van Twitter samen: “Als er een legitiem bedrijf is dat diensten levert op een algemeen beschikbare basis en op arm’s length, zal het niet aansprakelijk zijn onder dit statuut, zelfs als het weet dat slechte mensen zijn diensten gebruiken voor slechte dingen. .”