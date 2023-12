Hooggerechtshof VS verscheurd over faillissementsschikking Purdue Pharma

Flessen met pijnstiller OxyContin op recept, pillen van 40 mg, 20 mg en 15 mg, gemaakt door Purdue Pharma LD, staan ​​op een toonbank bij een plaatselijke apotheek in Provo, Utah, VS, 25 april 2017. REUTERS/George Frey/File Photo Acquire Licensing Rights

WASHINGTON, 4 december (Reuters) – De rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof worstelden maandag over de vraag of ze de faillissementsschikking van OxyContin-maker Purdue Pharma zouden goedkeuren, en uitten hun bezorgdheid dat de deal de rijke eigenaren van de familie Sackler zou beschermen tegen rechtszaken over hun rol in een dodelijke opioïde-epidemie, terwijl ze zich ook zorgen maakten dat het tot zinken brengen ervan slachtoffers zou kunnen schaden.

De rechtbank hoorde argumenten in een beroep van de regering van president Joe Biden tegen de uitspraak van een lagere rechtbank waarin de schikking voor het in Stamford, Connecticut gevestigde bedrijf werd gehandhaafd.

De eigenaren van Purdue zouden onder de deal immuniteit krijgen in ruil voor het betalen van maximaal $ 6 miljard om duizenden rechtszaken te schikken die zijn aangespannen door staten, ziekenhuizen, mensen die verslaafd zijn geraakt en anderen die het bedrijf hebben aangeklaagd wegens vermeend misleidende marketing van zijn krachtige pijnmedicijn OxyContin

In deze zaak gaat het erom of de Amerikaanse faillissementswet toestaat dat Purdue’s herstructurering juridische bescherming biedt voor de leden van de familie Sackler, die geen persoonlijk faillissement hebben aangevraagd.

Sommige rechters leken sceptisch te zijn over het standpunt van de regering-Biden.

„Faillissementsrechtbanken keuren dit soort plannen al dertig jaar goed“, zei de conservatieve rechter Brett Kavanaugh tegen de advocaat van het ministerie van Justitie Curtis Gannon, terwijl hij zich afvroeg waarom het Hooggerechtshof zou moeten beslissen dat dergelijke plannen „categorisch ongepast“ zijn.

Maar sommige rechters leken ook huiverig om bescherming te bieden aan de Sacklers op grond van de faillissementswet, terwijl de familieleden zelf geen schuldenaar waren volgens het plan.

‘In sommige opzichten krijgen ze een betere deal dan de gebruikelijke kwijtschelding van faillissementen’, zei de liberale rechter Elena Kagan tegen Gregory Garre, een advocaat die Purdue vertegenwoordigt, eraan toevoegend dat de Sacklers onder de deal ‘beschermd zouden worden tegen claims van fraude en opzettelijk wangedrag. ”, wat niet gebeurt in een typische faillissementsprocedure.

De rechters hebben in augustus de faillissementsprocedure tegen Purdue en haar dochterondernemingen stopgezet toen zij ermee instemden het beroep van de regering tegen een uitspraak van het in Manhattan gevestigde 2nd US Circuit of Appeals ter handstelling van de schikking in behandeling te nemen.

Buiten de rechtbank protesteerden ongeveer vijftig mensen tegen de schikking, waaronder familieleden van opioïdenslachtoffers. “Sacklers liegen, mensen sterven”, scandeerden sommige demonstranten. Sommigen hielden borden vast ter nagedachtenis aan mensen die stierven aan opioïden. Op een ander bord stond: ‚De dodelijkste witteboordencriminelen: het Sackler-kartel.‘

HOOFDSTUK 11

Purdue heeft in 2019 het faillissement aangevraagd volgens Hoofdstuk 11 om zijn schulden af ​​te betalen, die bijna allemaal voortkwamen uit duizenden rechtszaken waarin werd beweerd dat OxyContin heeft bijgedragen aan het op gang brengen van een opioïde-epidemie die in de afgelopen twintig jaar meer dan een half miljoen sterfgevallen door overdoses in de VS heeft veroorzaakt.

Purdue schat dat de faillissementsregeling, goedgekeurd door een Amerikaanse faillissementsrechter in 2021, $10 miljard aan waarde zou opleveren voor zijn schuldeisers, waaronder staats- en lokale overheden, individuele slachtoffers van verslaving, ziekenhuizen en anderen die het bedrijf hebben aangeklaagd.

De regering-Biden en acht staten hebben de schikking aangevochten. Alle staten lieten hun oppositie vallen nadat de Sacklers ermee instemden meer bij te dragen aan het schikkingsfonds.

Bij het handhaven van de schikking in mei concludeerde het 2e Circuit dat de federale faillissementswet juridische bescherming biedt aan niet-failliete partijen zoals de Sacklers in buitengewone omstandigheden. Het oordeelde dat de juridische claims tegen Purdue onlosmakelijk verbonden waren met claims tegen de eigenaren, en dat het toestaan ​​van rechtszaken tegen de Sacklers de pogingen van Purdue om tot een faillissementsschikking te komen zou ondermijnen.

Garre waarschuwde de rechters dat het blokkeren van de faillissementsovereenkomst uiteindelijk veel slachtoffers van de opioïdencrisis met lege handen zou kunnen achterlaten, omdat de Sacklers aan een vloed aan rechtszaken zouden worden onderworpen.

“De miljarden dollars die het plan uittrekt voor de bestrijding en compensatie van opioïden zullen verdampen, crediteuren en slachtoffers zullen niets meer overhouden en er zullen zeker levens verloren gaan”, zei Garre.

Kavanaugh suggereerde dat het argument dat Gannon naar voren bracht voor de regering leek aan te geven dat de standpunten van de opioïdenslachtoffers en hun families er niet toe doen.

Gannon zei dat de leden van de familie Sackler miljarden uit Purdue hadden opgenomen voordat ze ermee instemden om tot 6 miljard dollar bij te dragen aan de opioïdenschikking. De deal is in strijd met ‘de essentie’ van de faillissementswet, zei Gannon, omdat het ‘de Sacklers toestaat te beslissen hoeveel ze gaan bijdragen’.

Hoewel de overgrote meerderheid van de eisers die deelnamen aan de stemming over het al dan niet goedkeuren van de deal er positief tegenover stond, uitten sommige rechters hun bezorgdheid over het feit dat degenen die tegen de deal waren, zouden worden belet een rechtszaak aan te spannen wegens hun verwondingen.

“Normaal gesproken zeggen we niet dat een niet-instemmende partij zijn claim op eigendommen op deze manier kan laten elimineren zonder toestemming of enige vorm van gerechtelijke procedure”, zei de conservatieve rechter Neil Gorsuch tegen een advocaat van de schuldenaars.

Rapportage door John Kruzel en Andrew Chung; Bewerking door Will Dunham

