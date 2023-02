Die beslissing deed twijfels rijzen over een hele reeks CFPB-voorschriften en hernieuwde de partijdige strijd over de structuur van het agentschap. Het congres gaf het bureau zijn eigen financieringsstroom in de Dodd-Frank-wet van 2010 om het te beschermen tegen politieke druk. Republikeinen hebben zich tegen de opzet verzet, met het argument dat het bureau daardoor onverantwoordelijk wordt.

Het Hooggerechtshof heeft zich al gericht op de regulerende staat, met name met een besluit in juni waarin scherpe grenzen worden gesteld aan de bevoegdheid van de Environmental Protection Agency om broeikasgassen te reguleren. In die uitspraak beriepen de zes conservatieve rechters van het hooggerechtshof zich op de zogenaamde major questions-doctrine, door te zeggen dat agentschappen zoals de EPA de goedkeuring van het congres nodig hebben voordat ze “zeer consequente macht uitoefenen”.

De regering heeft het Hooggerechtshof gevraagd om de beslissing van oktober van het 5th Circuit Court of Appeals tegen het CFPB ongedaan te maken, door te zeggen dat de wet die de Fed machtigt om het agentschap tot een maximumbedrag te financieren, voldoet aan de Grondwet’s Appropriations Clause.

“Geen enkele andere rechtbank heeft ooit geoordeeld dat het Congres de Kredietenclausule heeft geschonden door een statuut goed te keuren dat uitgaven goedkeurt”, zeiden advocaten van de regering in hun petitie aan het Hooggerechtshof om tussenbeide te komen.

Sterker nog, als de rechters beslissen dat het financieringsmechanisme ongrondwettelijk is, zegt de regering, kan het proces ongeldig worden verklaard zonder het werk van het CFPB in gevaar te brengen. Overheidsadvocaten gingen in beroep tegen het ‘sterke vermoeden van het Hooggerechtshof dat de voorkeur geeft aan scheidbaarheid’, wat inhoudt dat een wet nog steeds geldig is, zelfs als een of meer bepalingen ervan worden geschrapt. Ze citeerden een beslissing uit 2020 van de rechtbank over de CFPB en merkten op dat “de Dodd-Frank Act een uitdrukkelijke scheidbaarheidsclausule bevat”.

In die zaak oordeelde het Hooggerechtshof 5-4 dat een andere bepaling van de structuur van het agentschap – een enkele directeur die alleen door de president kon worden ontslagen om een ​​goede reden, in plaats van vrijwillig – in strijd was met de scheiding der machten. Het besluit deed afbreuk aan de politieke onafhankelijkheid van het bureau, maar behield het bureau door de verwijderingsclausule te scheiden van de rest van de wet die de CFPB in het leven riep.