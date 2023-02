‘We zijn een rechtbank. We weten echt niets van deze dingen. Dit zijn niet de negen grootste experts op het internet.”

Rechter van het Hooggerechtshof Elena Kagan maakte de wrang zelfspot opmerking vroeg in de pleidooien voor Gonzalez tegen Googleeen potentiële baanbrekende zaak die betrekking heeft op Sectie 230 van de Communications Decency Act van 1996. De opmerking was een knipoog naar de ergste angsten van veel mensen over de zaak. Gonzalez zou de belangrijkste wettelijke bescherming voor internet kunnen opheffen, en het zal worden beslist door een rechtbank die blijk heeft gegeven van een verlangen om een ​​juridisch precedent omver te werpen en een al lang bestaand spraakrecht opnieuw te onderzoeken.

Maar tijdens een opmerkelijk vermakelijke vragensessie vandaag, keek de rechtbank onverwacht afgemeten naar sectie 230. De uitkomst in Gonzalez is verre van zeker, maar tot nu toe suggereert het debat een geruststellend besef bij de rechtbank van hoe belangrijk de uitspraak zal zijn – en de mogelijke gevolgen van het verknoeien ervan.

Gonzalez tegen Google heeft betrekking op een zeer specifiek type online interactie met potentieel enorme implicaties. De rechtszaak komt voort uit een schietpartij van Islamitische Staat in Parijs waarbij student Nohemi Gonzalez in 2015 om het leven kwam. Haar nabestaanden voerden aan dat YouTube video’s van terroristen had aanbevolen en daarmee wetten overtrad tegen het helpen en aanzetten tot buitenlandse terroristische groeperingen. Hoewel Sectie 230 sites doorgaans beschermt tegen aansprakelijkheid voor door gebruikers gegenereerde inhoud, stelt de petitie dat YouTube zijn eigen toespraak heeft gemaakt met zijn aanbevelingen.

“Elke keer dat iemand iets op internet bekijkt, is er een algoritme bij betrokken.”

De hoorzitting van vandaag was sterk gericht op ’thumbnails’, een term die de advocaat van de familie Gonzalez, Eric Schnapper, definieerde als een combinatie van een door een gebruiker aangeleverde afbeelding en een door YouTube gegenereerd webadres voor de video. Verschillende rechters twijfelden eraan of het creëren van een URL en een systeem voor het sorteren van aanbevelingen sites zou ontdoen van Sectie 230-bescherming, vooral omdat miniaturen geen grote rol speelden in de oorspronkelijke opdracht. Kagan en anderen vroegen zich af of het probleem met de thumbnails zou verdwijnen als YouTube video’s simpelweg een andere naam zou geven of screenshots zou leveren, wat suggereerde dat het argument een verwarrend technisch detail was.

De fijne lijntjes rond sectie 230 waren een terugkerend thema in de hoorzitting, en terecht. Gonzalez richt zich op “algoritmische” aanbevelingen, zoals de inhoud die automatisch wordt afgespeeld na een bepaalde YouTube-video, maar zoals Kagan opmerkte, is vrijwel alles wat je op internet ziet, gebaseerd op een soort algoritme-gebaseerde sortering. “Dit was een pre-algoritme-statuut en iedereen doet zijn best om erachter te komen hoe dit statuut van toepassing is”, zei Kagan. “Elke keer dat iemand iets op internet bekijkt, is er een algoritme bij betrokken.”

Het introduceren van aansprakelijkheid voor deze algoritmen roept allerlei hypothetische vragen op. Moet Google worden gestraft voor het retourneren van zoekresultaten die linken naar laster of terroristische inhoud, zelfs als het reageert op een directe zoekopdracht voor een valse verklaring of een terroristische video? En omgekeerd, is een hypothetische website vrij als het een algoritme schrijft dat opzettelijk is ontworpen om “onder een hoedje te spelen met ISIS”, zoals rechter Sonia Sotomayor het uitdrukte? Hoewel het (enigszins verrassend) niet ter sprake kwam in de argumenten van vandaag, tenminste één uitspraak heeft ontdekte dat het ontwerp van een site deze actief discriminerend kan maken, ongeacht of het resultaat informatie betreft die door gebruikers is ingevuld.

Als de balans hier verkeerd is, kunnen technische basiscomponenten van internet, zoals zoekmachines en het genereren van URL’s, een legaal mijnenveld worden. Er waren een paar sceptische opmerkingen over de vrees dat een sectie 230-loze webapocalyps overdreven zou worden, maar de rechtbank vroeg herhaaldelijk hoe het veranderen van de grenzen van de wet het internet en de bedrijven die het ondersteunt praktisch zou beïnvloeden.

De rechtbank leek soms gefrustreerd dat ze de zaak überhaupt in behandeling had genomen

Zoals juridisch schrijver Eric Goldman zinspeelt in een verslag van de hoorzitting, leken rechters soms gefrustreerd dat ze de zaak op zich hadden genomen. Gonzalez geval helemaal niet. Morgen is er weer een hoorzitting voor Twitter tegen Taamneh, dat ook betrekking heeft op wanneer bedrijven aansprakelijk zijn voor het toestaan ​​van terroristen om hun platform te gebruiken, en rechter Amy Coney Barrett opperde de mogelijkheid om die zaak te gebruiken om te beslissen dat ze dat gewoon niet zijn – iets waardoor de rechtbank Sectie 230 zou kunnen vermijden door de vragen er omheen. Rechter Kavanaugh vroeg zich ook af of het Congres, en niet de rechtbank, verantwoordelijk zou moeten zijn voor ingrijpende wijzigingen in Sectie 230.

Dat maakt Google of de rest van het internet echter niet duidelijk. Gonzalez zal vrijwel zeker niet de laatste Sectie 230-zaak zijn, en zelfs als deze zaak wordt afgewezen, kreeg Google-advocaat Lisa Blatt te maken met de vraag of Sectie 230 nog steeds een van zijn oorspronkelijke doelen dient: sites aanmoedigen om effectief te modereren zonder bang te zijn om gestraft te worden ervoor.

Blatt wekte het schrikbeeld op van een wereld die óf ‘Truman-show óf horrorshow’ is, met andere woorden, waar webservices ofwel alles verwijderen dat op afstand juridisch twijfelachtig is, ofwel weigeren te kijken naar wat er op hun site staat. Maar we weten niet hoe overtuigend die verdediging is, vooral in ontluikende gebieden zoals door kunstmatige intelligentie aangedreven zoeken, dat herhaaldelijk door rechter Neil Gorsuch naar voren werd gebracht als een indicator van de vreemde toekomst van platforms. De Washington Post sprak met de prominente Section 230-criticus Mary Anne Franks, die de voorzichtige hoop uitsprak dat rechters open stonden voor het veranderen van de regel.