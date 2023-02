Google heeft de argumenten van de familie Gonzalez over Sectie 230 ontkend. Het heeft gezegd dat de beweringen van de familie dat Google terrorisme steunde gebaseerd zijn op “vervalste beweringen” en “speculatieve” argumenten.

In het Congres zijn de pogingen om Sectie 230 te hervormen tot stilstand gekomen. Republikeinen, aangespoord door beschuldigingen dat internetbedrijven eerder conservatieve posten neerhalen, stelden voor om de wet aan te passen. Democraten zeiden dat de platforms meer inhoud zouden moeten verwijderen wanneer deze verkeerde informatie of haatdragende taal verspreidt.

In plaats daarvan begonnen rechtbanken de grenzen te verkennen van hoe de wet moet worden toegepast.

In één zaak in 2021 oordeelde een federaal hof van beroep in Californië dat Snap, de moedermaatschappij van Snapchat, Sectie 230 niet mocht gebruiken om een ​​rechtszaak te ontwijken waarbij drie mensen betrokken waren die omkwamen bij een auto-ongeluk nadat ze een Snapchat-filter hadden gebruikt dat de snelheid van een gebruiker weergaf.

Vorig jaar zei een federale rechter in Californië dat Apple, Google en Meta, de moedermaatschappij van Facebook, het juridische schild niet konden gebruiken om claims te voorkomen van consumenten die zeiden schade te hebben geleden door casino-apps. Een federale rechter in Oregon oordeelde ook dat het statuut Omegle, de chatsite die gebruikers willekeurig met elkaar verbindt, niet beschermde tegen een rechtszaak waarin werd beweerd dat een 11-jarig meisje via haar dienst een roofdier had ontmoet.

Technologiebedrijven zeggen dat het verwoestend zal zijn als het Hooggerechtshof Sectie 230 ondermijnt. Halimah DeLaine Prado, algemeen raadsman van Google, zei in een interview in december dat de bescherming “cruciaal was geweest om niet alleen Google, maar ook het internet in de kinderschoenen te laten floreren. om daadwerkelijk een belangrijk onderdeel van de bredere Amerikaanse economie te worden.”

“Het is van cruciaal belang dat het staat zoals het is,” zei ze.

Een woordvoerder van Meta wees op een blogpost waarin de topadvocaat van het bedrijf zei dat de zaak “het voor miljoenen online bedrijven zoals Meta veel moeilijker zou kunnen maken om het soort diensten te leveren waar mensen elke dag graag gebruik van maken.”

Twitter reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Activisten hebben hun bezorgdheid geuit dat wetswijzigingen ertoe kunnen leiden dat de platforms hard optreden tegen inhoud die door kwetsbare mensen is geplaatst. In 2018 maakte een nieuwe wet een einde aan de bescherming van sectie 230 toen platforms willens en wetens sekshandel faciliteerden. De activisten zeggen dat dit ervoor zorgde dat sites inhoud verwijderden van volwassen sekswerkers en berichten over LGBTQ-mensen.