Hoodie und Morddaten am Arm: Fetterman soll Biden retten – auch vor Dr. oz

Wenn US-Präsident Biden nicht zahnlos regieren will, müssen seine Demokraten zumindest die hauchdünne Senatsmehrheit halten. Fast alle Augen sind auf den umkämpften Bundesstaat Pennsylvania gerichtet – wo John Fetterman die Aufgabe hat, die Partei mit den Arbeitern zu versöhnen.

Im Keller, an der Knospe der Hoffnung, riecht es nach Bratfett. Shayla Wolford lehnt an der Theke vor der offenen Küche, schaut auf den dröhnenden Fernseher, der die TV-Serie „The Bold and the Beautiful“ zeigt, und diskutiert mit ihrer Teenager-Tochter, wer von den Charakteren eigentlich wen betrogen hat. Dann zieht die 45-Jährige eine Zigarette aus der Tasche, geht die Rollstuhlrampe vor dem Gemeindehaus hoch und stellt sich zum Rauchen ein paar Minuten in die Sonne.

„John ist einer von uns“, sagt die dreifache Mutter, die in Braddock, einem Vorort von Pittsburgh im Westen von Pennsylvania, aufgewachsen ist. „Du siehst ihn in Hoodie und Shorts auf der Straße und das schreckt niemanden ab.“ John, das ist John Fetterman, Demokratischer Senatskandidat für den Staat. Er verkörpert, was die Wähler der US-Demokraten in den vergangenen Jahren bei Wahlen so oft vermisst haben. Menschennähe, Authentizität, ein Ohr für die Arbeiter. „Er war stolz darauf, unser Bürgermeister zu sein“, sagte Shayla Wolford.

Bei den Kongresswahlen am Dienstag, bei denen das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats zur Wiederwahl stehen, soll der ehemalige Sozialarbeiter mit diesen Qualitäten den Republikanern den Senatssitz abjagen. Wenn nicht gleichzeitig in anderen Bundesstaaten etwas schief geht, könnten Präsident Joe Biden und die Demokraten mit einem roten Auge davonkommen. Und zumindest im Senat die hauchdünne Mehrheit der Demokraten verteidigen. Beide Parteien pumpen deshalb zweistellige Millionenbeträge in den Wahlkampf in Pennsylvania. Biden, Ex-Präsident Barack Obama und Donald Trump – alle drei haben sich bis zuletzt in den Wahlkampf von Pennsylvania gestürzt.

Für die Republikaner kandidiert der TV-Arzt Dr. Oz. Donald Trump hat von ihm die (falsche) Idee bekommen, dass Hydroxychloroquin gegen Corona helfen könnte. (Foto: picture alliance / NurPhoto)

Braddock liegt am Monongahela River, gesäumt von Herbstlaub, ein langer Güterzug zieht langsam am gegenüberliegenden Ufer entlang. Von hier aus können Schiffe den Ohio River und den Mississippi bis zum Golf von Mexiko erreichen. Verfallene Häuser säumen die Hauptstraße; ein trotziges Bankgebäude mit hellen Fensterscheiben, gegenüber dem Stahlwerk eine mit Brettern vernagelte Bar. Ein Plakat am verlassenen Hotel ruft zur Abstimmung auf.

Vor hundert Jahren lebten hier mehr als 20.000 Menschen. Jahrzehntelang schrumpfte der Vorort, in den letzten Jahren hat sich die Einwohnerzahl bei rund 1900 Einwohnern stabilisiert. Rund 35 Prozent von ihnen lebten 2020 unterhalb der Armutsgrenze.

Ein Leben im Stahlwerk

Shayla Wolford hat die meiste Zeit ihres Lebens in Braddock gelebt und hier ihre eigenen Kinder großgezogen. Seit den 1980er Jahren sieht sie den Niedergang der Industrie ihre Heimatstadt mit einigen tausend Einwohnern in den Abgrund reißen. Wie Gangs, Drogen und Mord in den 90er Jahren nach Pittsburgh kamen, immer mehr Menschen gingen und Geschäfte schlossen. Und wie Fetterman in den Vororten der einstigen Stahlmetropole Hoffnung auf ein besseres Leben weckte.

Fetterman ist ein Newcomer, der zunächst in einem Jugendprogramm arbeitete. Zwischen 2006 und 2019 machte er sich als Kommunalpolitiker einen Namen. Fetterman krempelte die Ärmel hoch; Er hat Braddocks Postleitzahl auf seinen linken Arm tätowiert und die Daten der neun Morde, die während seiner 13-jährigen Amtszeit begangen wurden, auf seinem rechten. Der Bürgermeister trat an den Tatorten vor die Fernsehkameras.

Fetterman startete Anti-Waffen-Kampagnen, sammelte Spenden über seine eigene gemeinnützige Organisation, kaufte eine alte Kirche gegenüber der historischen Bibliothek und verwandelte sie in ein Gemeindezentrum. Der vordere Teil der Backsteinmauer ist vermietet, wo Shayla Wolford seit drei Jahren für die Bewohner ihrer Heimat kocht. Hinter dem Imbiss gibt es einen Aufenthalts- und Veranstaltungsraum für junge Leute, damit sie nicht auf der Straße herumhängen müssen. Unbekannte Besucher werden abgewiesen – jeder soll sich hier sicher fühlen.

Fetterman ist seit 2019 Vizegouverneur von Pennsylvania, aber er und seine Familie leben immer noch in einem Haus in Braddock, gegenüber dem Stahlwerk. Wo Pittsburghs Ruhm als Stahlstadt begann; Seit 1874 wird hier Stahl gegossen, zunächst vor allem für die schienenhungrige Eisenbahn, die sich durch das Land fraß. Das Gemeindezentrum ist nur wenige Gehminuten entfernt, vorbei an einem Gemüsefeld und einem Gemeinschaftsgarten. Davor steht die historische Bibliothek, die den Namen des Stahlwerksgründers Andrew Carnegie trägt, einst einer der reichsten Männer der Welt. In seinen letzten Lebensjahren verschenkte er fast sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke.

„Konnte niemanden anderen wählen“

Geld ist bei Shayla Wolford immer knapp. Die Inflation macht es nicht einfacher. „Ohne Rahmenprogramme würde ich im Dunkeln tappen“, sagt sie. Ihr Gemüse bekommt sie im Hofladen billiger als im Einkaufszentrum, und im Gratisladen von Fettermans Frau bekommt sie Weihnachtsgeschenke, Halloween-Kostüme und Winterkleidung. Dort gibt es auch Arbeitskleidung oder Anzüge für Bewerbungsgespräche. Arbeitsplätze und die Bekämpfung der Inflation sind die Schlüsselthemen für fast alle Wähler in Pennsylvania bei dieser Wahl. Für den Koch ist es das Recht auf Abtreibung.

Der Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs hatte fast ein halbes Jahrhundert Bestand, aber der derzeit konservativ dominierte Oberste Gerichtshof hob ihn vor einigen Monaten auf. Seitdem kann jeder Staat machen, was er will. „Seien wir ehrlich, nicht-weiße Frauen wie ich sind von einem Abtreibungsverbot besonders betroffen“, sagt Shayla Wolford. „Ich könnte niemals jemanden wählen, der das anders sieht.“

In Pennsylvania gelten die gleichen Abtreibungsgesetze wie bisher, bis maximal 23 Schwangerschaftswochen. Aber ein von den Republikanern dominierter Kongress könnte versuchen, ein Bundesverbot zu erlassen. Mehr als zwei Drittel der Einwohner von Braddock identifizieren sich als Schwarze oder Afroamerikaner.

So wie die Demokraten den 54-jährigen Fetterman als echten Arbeiterkämpfer darstellen, sind die Republikaner anderer Meinung. Die Konservativen investierten Millionen von Dollar in sogenannte Attack Ads gegen Fetterman, also in Werbung, die den Gegner diskreditieren sollte. Es wurde gesagt, dass er zu „weich“ gegenüber Kriminellen sei. Es wurde auch erwähnt, dass der Demokrat ein Absolvent der Eliteuniversität Harvard war. In einer konservativen Radiosendung wurde ihm vorgeworfen, er habe sich von seiner Familie „wie Karl Marx, der in seinem Leben nichts erreicht hat“, ertragen lassen. Der moralische Vorwurf ist eindeutig: Fetterman ist nicht ehrlich und niemand wie du und ich. Sondern ein Schauspieler.

Nachdem er im Mai einen Schlaganfall erlitten hatte, hielt sich Fetterman aus der Öffentlichkeit heraus, trat aber in einem Fernsehduell gegen den 62-jährigen Dr. oz auf, als Fetterman immer noch mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. „Nicht geeignet fürs Amt“, lautete danach das erwartete Urteil vieler Konservativer. Der Unruhestifter auf der anderen Seite war Dr. Oz, der während der Debatte sagte, „lokale Politiker“ sollten ein Mitspracherecht darüber haben, ob Frauen Abtreibungen vornehmen dürfen. Es folgte ein wahrer Shitstorm.

„Ich würde gerne mit ihm reden“

Wenige Tage nach der Fernsehaufführung richten sich Hunderte von Augen auf eine Open-Air-Konzertbühne in der Innenstadt von Pittsburgh. Es dauert nicht lange bis zu den Kongresswahlen, vor einer riesigen US-Flagge tritt der Kandidat an das einsame Rednerpult und breitet die Arme aus, während AC/DCs „Back in Black“ aus den Lautsprechern dröhnt. „Ich wurde umgeworfen, bin aber wieder aufgestanden“, sagt Fetterman unter Jubel. „Ich werde dasselbe für dich tun: Ich werde jedem helfen, der hinfällt.“

Amy Coleman hört dem Kandidaten aufmerksam zu. Die 48-Jährige ist Kostümbildnerin, arbeitet auch für das Theater und ist Mitglied der Gewerkschaft der Veranstaltungswirtschaft. „Wir Menschen aus der Mittelschicht und den Benachteiligten bekommen gerade viel ab“, sagt sie. Die Lebensmittelpreise hätten sich gefühlt verdreifacht, ihr Mann könne nicht arbeiten gehen, weil sie sich keine Kita für ihre beiden Kinder leisten könnten. „Fetterman ist der Repräsentant des kleinen Mannes“, ist Amy Coleman überzeugt.

Fetterman macht viele Versprechungen, die wahrscheinlich jeder Demokrat in ähnlicher Weise machen würde: Mindestlohn erhöhen, Abtreibungsrechte gesetzlich verankern, Krankenversicherung verbessern. Allerdings kam er nicht im Anzug, sondern als bekannter glatzköpfiger Riese aus der Stahlstadt Braddock, bekleidet mit Hoodie und Jogginghose. Lange lag Fetterman in Umfrageergebnissen ganz klar vorne, doch je näher die Wahl rückte, desto offener wurde das Rennen.

Vielleicht gibt es trotz seiner wackeligen TV-Show ein Argument, das Fetterman über die Ziellinie nach Washington DC treiben wird: Sein Gegner hat keine Wurzeln. Dr. Oz stammt aus dem benachbarten New Jersey und hat gerade ein Haus in Pennsylvania gekauft, um dort an Wettkämpfen teilzunehmen. „Er sieht die Dinge nicht so wie wir“, sagt Amy Coleman. „Dafür hat er zu viel Geld.“ Und Fettmann? „John wirkt sehr einnehmend, als würde er den Leuten zuhören“, sagt sie. „Nun, ich würde mich gerne hinsetzen und mit ihm reden.“