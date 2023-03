Honor was misschien wel de ster van MWC 2023 in Barcelona, ​​het bedrijf onthulde zijn Magic5 en Magic5 Pro en kondigde de wereldwijde uitrol aan van de Magic Vs. In de nasleep hadden we de kans om met George Zhao, CEO van Honor, te praten en de plannen van het bedrijf voor de toekomst te bespreken.

George Zhao

Zhao besprak de Honor Magic5 Pro en de Honor Magic Vs en bevestigde dat beide 3 jaar Android-upgrades en 5 jaar beveiligingspatches zullen krijgen. Opwindender is dat hij zei dat de Magic Vs in het komende kwartaal in de wereldwijde winkelrekken komt, waardoor de Galaxy Fold-line-up eindelijk wat concurrentie krijgt.

De directeur zei dat zijn team Europa als een tweede thuis voelt en dat zijn bedrijf 2023 als jaar 1 hier beschouwt, aangezien het er nu pas in is geslaagd een sterke reeks telefoons te verzamelen om op het oude continent te verkopen. Het bedrijf overweegt intern fysieke winkels te openen, maar blijft liever bij vervoerders en retailpartners totdat het een nog sterkere portefeuille heeft opgebouwd.

Er is nu echter een R&D- en productcentrum dat specifiek in Europa actief is, wat het merk zou helpen groeien.

Het is echter niet zo geweldig nieuws voor de Amerikaanse markt. George Zhao bevestigde de stapsgewijze aanpak van Honor en aangezien de Amerikaanse markt moeilijk te penetreren is, zal het bedrijf meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden.



We brachten wat tijd door met het nieuwe Honor Magic5 Pro-vlaggenschip (hier te zien in Glacier Blue)

De Honor Magic Vs is een van de lichtste opvouwbare apparaten met een verticaal scharnier, en dit was waar Honor naar op zoek was toen de ontwikkeling begon. Zhao zei dat hij gelooft dat de toekomst van opvouwbare apparaten moet worden gebruikt als een combinatie van tablets en smartphones, en na het probleem van het gewicht te hebben aangepakt, zal het ook werken aan het leveren van dunnere apparaten met een betere batterijduur.

Zhao voorspelt dat de verkoop van opvouwbare apparaten echt zal exploderen als ze erin slagen om voldoende gewicht te besparen en een paar millimeter meer te verliezen, maar gelooft niet dat ze bartelefoons volledig zullen vervangen. In plaats daarvan verwacht hij dat ze op de lange termijn naast elkaar zullen bestaan, aangezien verschillende gebruikers verschillende prioriteiten hebben. Evenzo gelooft hij dat er genoeg vraag zal zijn naar zowel clamshells als horizontale foldables en dat beide vormfactoren nog een tijdje zullen bestaan.