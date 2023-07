HONGKONG (AP) – Hongkongs Regierungschef sagte am Dienstag, dass acht demokratiefreundliche Aktivisten, die jetzt in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada und Australien leben, wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die nationale Sicherheit lebenslang angeklagt werden, und wies die Kritik an der Maßnahme, sie festzunehmen, zurück war ein gefährlicher Präzedenzfall.

Chief Executive John Lee drückte seine Unterstützung für die Bemühungen der Polizei aus, die acht Personen festzunehmen. Bei seiner wöchentlichen Medienbesprechung sagte Lee, dass jeder, einschließlich ihrer Freunde und Verwandten, der Informationen bereitstellte, die zu ihrer Verhaftung führten, Anspruch auf die von der Polizei angebotenen Kopfgelder habe.

„Der einzige Weg, ihr Schicksal zu beenden, ein Flüchtling zu sein, der lebenslang verfolgt wird, besteht darin, sich zu ergeben“, sagte er.

Die Haftbefehle wurden gegen die ehemaligen demokratiefreundlichen Abgeordneten Nathan Law, Ted Hui und Dennis Kwok, den Anwalt Kevin Yam, den Gewerkschafter Mung Siu-tat und die Aktivisten Finn Lau, Anna Kwok und Elmer Yuen erlassen. Ihnen wurde vorgeworfen, gegen das von Peking erlassene nationale Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben, indem sie Straftaten wie Absprachen und Anstiftung zur Sezession begangen hätten.

Mehr als 260 Personen wurden im Rahmen des im Jahr 2020 erlassenen Gesetzes im Rahmen eines umfassenden Vorgehens gegen Andersdenkende im Territorium verhaftet, aber die Belohnung von 1 Million Hongkong-Dollar (127.600 US-Dollar) für Informationen, die zu jeder Festnahme führten, war die erste im Rahmen des Gesetzes.

Der Schritt erregte schnell den Zorn der Regierungen der USA und Großbritanniens, die sich mit der extraterritorialen Anwendung des Sicherheitsgesetzes auseinandersetzten. Die USA sagten, eine solche Anwendung des Sicherheitsgesetzes sei ein gefährlicher Präzedenzfall, der die Menschenrechte gefährde. Auch die australische Außenministerin Penny Wong twitterte, ihr Land sei „zutiefst besorgt“ über Berichte über die Ausstellung von Haftbefehlen der Hongkonger Behörden gegen Demokratiebefürworter.

Aber Lee bestand darauf, dass in den nationalen Sicherheitsgesetzen vieler Länder extraterritoriale Macht existiert. Er sagte, dass die Art und Weise, wie ausländische Beamte und Politiker die Schritte der Regierung kommentierten, nichts am festen Glauben seiner Regierung an die Wahrung der nationalen Sicherheit ändern werde.

„Ich habe keine Angst vor politischem Druck, der auf uns ausgeübt wird, weil wir das tun, was wir für richtig halten“, sagte er.

Auch das Büro des chinesischen Außenministeriums in Hongkong wies die Kritik aus den USA und Großbritannien zurück und warnte „ausländische Einmischungskräfte“, die Abschirmung von „Kriminellen“ sofort einzustellen.

Der Streit spiegelt einen neuen Streitpunkt zwischen Peking und dem Westen über die angebliche Reichweite der chinesischen Strafverfolgungsbehörden im Ausland wider, nachdem es um Chinas angebliche „geheime Polizeistationen im Ausland“ ging. Über diese Sender wurde in ganz Nordamerika, Europa und in anderen Ländern berichtet, in denen es in chinesischen Gemeinden Kritiker der Kommunistischen Partei gibt, die Familien- oder Geschäftskontakte in China haben. Peking bestritt, dass es sich um Polizeistationen handele, und erklärte, dass diese hauptsächlich dazu dienten, Bürgerdienste wie die Erneuerung von Führerscheinen anzubieten.

Doch das weitere Vorgehen Hongkongs hielt diese ausländischen Aktivisten nicht davon ab, ihre Stimme zu erheben.

Law, dem ausländische Absprachen und Anstiftung zur Sezession vorgeworfen werden, sagte auf Facebook, die jüngste Entwicklung signalisiere, dass er erneut ins Visier der regierenden Kommunistischen Partei Chinas geraten sei und dass er den „unsichtbaren Druck“ gespürt habe. Er weigerte sich jedoch, sich zu ergeben.

„Alles, was ich getan habe, war vernünftige, vertretbare und friedliche Interessenvertretung“, sagte der in Großbritannien lebende Aktivist.

Mung versprach in einer Erklärung außerdem, dass er seine Arbeit für Hongkonger Arbeitsrechte im Ausland nicht einstellen werde.

„Wenn ich jemals für schuldig befunden würde, wäre mein einziges ‚Verbrechen‘, für meine Mitbürger in Hongkong die Wahrheit zu sagen“, sagte er.

Hongkong, eine ehemalige britische Kolonie, die 1997 unter chinesische Herrschaft zurückkehrte, steht nach monatelangen Massenprotesten für die Demokratie im Jahr 2019 zunehmend unter der Beobachtung Pekings.

Die Polizei gab am Montag zu, dass sie die acht Personen nicht festnehmen könne, wenn sie im Ausland bleiben.

Eunice Yung, eine pro-pekinger Gesetzgeberin und Schwiegertochter von Yuen, unterstützte den Schritt der Polizei auf ihrer Facebook-Seite und wiederholte, dass sie bereits im August letzten Jahres die Beziehungen zu Yuen abgebrochen habe.

„Alle seine Taten haben nichts mit mir zu tun“, sagte sie.

Kanis Leung, The Associated Press









Kulturelle En