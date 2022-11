Hongkonger Aktien verzeichnen die beste Woche seit mehr als einem Jahrzehnt

London

Globale Anleger haben zwei große Fragen im Kopf: Wann wird die Federal Reserve in ihrer Kampagne gegen die Inflation weniger aggressiv? Und plant Peking, seine strikte „Null-Covid“-Politik in absehbarer Zeit zu lockern?

Die Märkte waren diese Woche enttäuscht, als die Fed andeutete, dass sie die Zinssätze noch höher als zuvor erwartet drücken könnte, was die Aktien in den Vereinigten Staaten und Europa belastete. Aber in Asien haben sich die Anleger über Spekulationen aufgeregt, dass die Coronavirus-Beschränkungen in China gelockert werden könnten.

Hongkongs Hang Seng Index (HSI) stieg am Freitag um mehr als 5 % und beendete die Woche mit einem Plus von 8,7 % und verzeichnete damit den größten Gewinn seit 2011. Chinas Shanghai Composite (SHCOMP) stieg diese Woche um 5,3 %, die beste Performance seit mehr als zwei Jahren.

Die Rallyes folgten auf steile Ausverkäufe im Gefolge des Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas im vergangenen Monat. Die Anleger waren enttäuscht, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping keine strengeren Maßnahmen zur Bekämpfung einer starken Konjunkturabschwächung bekannt gab. Er auch keine Anzeichen dafür, dass das Land von seinem starren Ansatz zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19, das das Wachstum abgewürgt hat, abrücken würde.

In den letzten Tagen haben Lockdowns zu erheblichen Störungen bei Apple (AAPL), den Zulieferern Foxconn und Disney (DIS) sowie bei Autoherstellern und Fast-Food-Restaurants geführt.

David Chao, globaler Marktstratege bei Invesco Asia-Pacific, sagte, ein Teil dieser Anlegerangst habe sich offenbar gelegt.

„Es gibt so viel Pessimismus und Negativität in Bezug auf China und das chinesische Wachstum, und ich denke, vieles davon wurde bereits außer Acht gelassen“, sagte Chao. Mit dem Überwinden des Parteitags sei eine wichtige Unsicherheitsquelle beseitigt worden, fügte er hinzu.

Das Geschwätz in den sozialen Medien, dass China seine Grenze zu Hongkong wieder öffnen könnte, nährte am Freitag bald den Marktoptimismus, ebenso wie ein Bericht von Bloomberg, dass US-Wirtschaftsprüfer eine Inspektion chinesischer Firmen vorzeitig abgeschlossen hatten. Der Hang Seng schoss um 5,4 % nach oben, während der Shanghai Composite um 2,4 % zulegte.

Gesundheitsbeamte in China haben für Samstag eine Pressekonferenz angesetzt, inmitten wachsender Frustration und Ressentiments gegenüber Null-Covid-Regeln und den daraus resultierenden Sperren.

„Das Risiko besteht natürlich darin, dass es hier zu Enttäuschungen kommen könnte“, sagte Mitul Kotecha, Leiter der Schwellenmarktstrategie bei TD Securities, und sprach über das Potenzial für lockerere Coronavirus-Beschränkungen. „Im Moment gibt es nur Gerüchte und Spekulationen.“

Aktien in China und Hongkong wurden dieses Jahr in Mitleidenschaft gezogen, da die Anleger die sich verdunkelnden Aussichten für Chinas Wirtschaft abgewogen haben.

Das Land, ein entscheidender Motor des globalen Wachstums, wurde von einer Krise im Immobiliensektor getroffen. Gleichzeitig schadet Pekings Covid-Ansatz weiterhin Unternehmen und dämpft die Verbraucherausgaben.

Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass Chinas Wirtschaft 2022 um nur 3,2 % und 2023 um 4,4 % wachsen wird, ein großer Rückgang gegenüber dem Wachstum von 8,1 % im Jahr 2021.

Der Hang Seng ist seit Jahresbeginn um 31 % eingebrochen, verglichen mit einem Rückgang des S&P 500 um 22 %. Der Shanghai Composite ist 2022 um 16 % niedriger.

Chao sagte, Investoren hätten sich mit der Vorstellung auseinandersetzen müssen, dass China viel langsamer wachsen könnte, da es versuche, seine Abhängigkeit von Schulden zu verringern, und da die Investitionen im Immobiliensektor, der kürzlich bis zu 30 % des Bruttoinlandsprodukts ausmachte, zurückgingen .

„Wir werden diese Art von investitionsgeführtem Wirtschaftswachstum in den nächsten 10 Jahren nicht erleben“, sagte Chao.

Aber, betonte er, das sei nicht unbedingt eine schlechte Sache, da das Wachstum allmählich nachhaltiger aussehe. Und selbst wenn Chinas Wirtschaft nur um 3 % oder 4 % wächst, sieht das viel besser aus als in Europa und den Vereinigten Staaten, die von einer Rezession bedroht sind.

„So wie ich das sehe, ist es für mich offensichtlich, dass Kapital an der Seitenlinie ist“, sagte Chao. „Es gibt Investoren, die darauf warten, wieder in die China-Story einzusteigen.“

— Steven Jiang trug zur Berichterstattung bei.