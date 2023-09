Hongkong

Rekordregenfälle in Hongkong führten am Freitag zu großflächigen Sturzfluten im gesamten Finanzzentrum. Viele Geschäfte und Schulen mussten schließen, nur wenige Tage nachdem die Stadt von einem Taifun heimgesucht wurde.

Die Überschwemmung begann am späten Donnerstagabend, als das Hong Kong Observatory (HKO) zwischen 23 Uhr und Mitternacht mehr als 158 Millimeter Regen registrierte, den höchsten stündlichen Niederschlag seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884, teilte die Regierung in einer Pressemitteilung mit.

Das Wetteramt gab die höchste „schwarze“ Regensturmwarnung heraus und forderte die Menschen auf, drinnen zu bleiben und Schutz zu suchen. Es warnte davor, dass der Regen Sturzfluten auslösen könnte und dass Anwohner in der Nähe von Flüssen über eine Evakuierung nachdenken sollten.

Fotos und Videos vom Freitag zeigen Teile der Stadt unter Wasser, Autos kämpfen sich durch überflutete Straßen und Menschen waten durch trübes braunes Hochwasser. Die Behörden mussten einige Fahrer retten, die in teilweise untergetauchten Fahrzeugen festsaßen; Einige Parkplätze waren so überflutet, dass die Dächer der Autos über dem Wasser kaum sichtbar waren.

Im Internet weit verbreitetes Filmmaterial zeigte eine U-Bahn-Station im nördlichen Bezirk Wong Tai Sin, die hüfthoch unter Wasser stand und über die Treppen strömte. Der Zugverkehr zu mehreren Haltestellen derselben U-Bahn-Linie sei „wegen Überschwemmungen im Abschnitt nahe der Station Wong Tai Sin“ eingestellt worden, teilte der U-Bahn-Betreiber der Stadt mit.

Während die meisten anderen U-Bahn-Betriebe weiterhin geöffnet sind, sind laut öffentlich-rechtlichem Sender RTHK der Bus-, Straßenbahn- und Fährverkehr in der ganzen Stadt aufgrund der Überschwemmung eingestellt.

Am frühen Freitagmorgen kündigte die Regierung an, dass auch alle Schulen geschlossen würden, und forderte die Unternehmen auf, nicht unbedingt benötigten Mitarbeitern den Aufenthalt an sicheren Orten zu gestatten, anstatt zum Arbeitsplatz zu gehen.

Die Überschwemmung ereignete sich nur eine Woche, nachdem Hongkong von seinem stärksten Taifun seit fünf Jahren heimgesucht wurde. Taifun Saola, ursprünglich ein Supertaifun, schwächte sich bei Erreichen von Hongkong auf das Äquivalent eines Hurrikans der Kategorie 2 ab – war aber immer noch stark genug, um Bäume umzuwerfen und Hunderte von Flugausfällen zu verursachen. Nach Angaben der Regierung wurden 86 Menschen durch den Taifun verletzt.