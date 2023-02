Hongkong verschenkt eine halbe Million Flugtickets, um den Tourismus anzukurbeln

Im Rahmen der am Donnerstag gestarteten Aktion „Hello Hong Kong“ werden in den nächsten sechs Monaten ab März 500.000 Flugtickets verschenkt.

„Wir hoffen, dass diejenigen, die die Tickets erhalten haben, 2-3 weitere Freunde und Familie mitbringen [to Hong Kong]“, heißt es in CNBCs Übersetzungen von Lams Kommentaren bei der Eröffnungszeremonie der Kampagne.

Am Freitag sagte China, dass grenzüberschreitende Reisen mit Hongkong und Macau ab dem 6. Februar vollständig wieder aufgenommen würden, wobei die obligatorischen Tests vor der Abreise abgeschafft und die Ankunftsquoten aufgehoben würden, so ein Bericht von Reuters.

Cheng sagte, die vergangenen zwei bis drei Jahre seien „schwierig“ für Hongkongs MICE-Branche (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) gewesen, die 2019 vor der Pandemie mehr als 1,6 Millionen Besucher aus Übersee anzog.

„Im letzten Jahr oder so haben andere Länder, Städte und Reiseziele begonnen, sich zu öffnen, und natürlich haben wir einige wunderbare Veranstaltungen, die seit Jahren in Hongkong stattfinden“, sagte Cheng.

„Ankerereignisse [were] ausziehen und sie entschuldigen sich: ‚Wir gehen an andere Orte in Südostasien, in den Nahen Osten‘, oder einige verschieben oder verschieben einfach.“

Er sagte jedoch, die Stadt sei jetzt „zuversichtlich“ und „freue sich darauf, wieder Besucher zu empfangen“.

Das zeigt sich in der Kampagne „Hello Hong Kong“, die bis 2023 mehr als 250 Veranstaltungen und Festivals umfasst – darunter den Hong Kong Marathon, das Clockenflap Music Festival und Hong Kong Rugby Sevens.

Außerdem seien für das Jahr mehr als 100 internationale MICE-Veranstaltungen geplant, teilte der Tourismusverband der Stadt mit.