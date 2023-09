Am Freitag kam es in den meisten Teilen Hongkongs und anderen Teilen Südchinas nahezu zum Stillstand, da Kurse und Flüge abgesagt wurden, als der starke Taifun Saola an der Küste vorbeizog.

Viele Arbeiter blieben zu Hause und Schüler in verschiedenen Städten mussten den Beginn ihres Schuljahres auf nächste Woche verschieben. Der Handel an der Hongkonger Börse wurde eingestellt und Hunderte Menschen saßen am Flughafen fest, nachdem etwa 460 Flüge im wichtigen regionalen Geschäfts- und Reisedrehkreuz gestrichen wurden.

Wie das Staatsfernsehen CCTV berichtete, stoppten die Bahnbehörden auf dem chinesischen Festland von Freitagnacht bis Samstagabend alle Züge, die in die Provinz Guangdong ein- oder ausfuhren.

Das Hong Kong Observatory gab ein Hurrikansignal Nr. 10 aus, die höchste Warnung im Wettersystem der Stadt. Es war die erste Warnung Nr. 10, seit der Supertaifun Mangkhut 2018 Hongkong traf.

Das Observatorium sagte, dass Saola – mit maximalen anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 195 km/h – gegen 23 Uhr Ortszeit dem Finanzzentrum am nächsten kam und etwa 30 Kilometer südlich des Einkaufsviertels Tsim Sha Tsui der Stadt vorbeiführte. Die Augenwand des Sturms, die sein Auge umgibt, bewegte sich nachts über die Stadt und stellte „eine große Bedrohung“ für das Gebiet dar, sagte das Observatorium.

Ein Fußgänger navigiert am Freitag an Ästen vorbei, die von starken Winden aus Saola in Hongkong gefällt wurden. (Isaac Lawrence/AFP/Getty Images)

Es wurde erwartet, dass die Winde am Samstag allmählich nachlassen würden, da sich der Taifun entlang der Küste nach Westen von Hongkong weg bewegt.

Das Observatorium warnte vor schweren Überschwemmungen in Küstengebieten und sagte, der maximale Wasserstand könnte ähnlich sein wie damals, als Mangkhut Bäume fällte und Gerüste von Gebäuden in der Stadt riss.

Starke Regenfälle, tödliche Überschwemmungen in den letzten Monaten

In den letzten Monaten kam es in China in verschiedenen Regionen zu einigen der schwersten Regenfälle und tödlichsten Überschwemmungen seit Jahren, wobei zahlreiche Menschen ums Leben kamen, auch in abgelegenen Berggebieten der Hauptstadt Peking.

Da sich Hongkong am Freitag auf starke Regenfälle und starke Winde vorbereitete, suchten etwa 400 Menschen Zuflucht in Notunterkünften und der Fähr- und Busverkehr wurde eingestellt. Bewohner tiefer gelegener Gebiete stellten Sandsäcke vor ihre Türen, um eine Überschwemmung ihrer Häuser zu verhindern.

Ein Satellitenbild zeigt Saola über Hongkong am Freitag. (Nasa Worldview/Reuters)

Dutzende Bäume wurden umgestürzt, sieben Menschen wurden verletzt und mussten in öffentlichen Krankenhäusern behandelt werden. Der Unterricht an allen Schulen bleibt am Samstag ausgesetzt.

Doch einige Bewohner, darunter die Sicherheitsbeamtin Shirley Ng, mussten am Freitag trotzdem zur Arbeit gehen. Ng sagte, die Menschen würden sich mit Lebensmitteln eindecken, um sich auf den Sturm vorzubereiten.

„Ich hoffe nur, dass der Taifun keine Opfer fordert“, sagte sie.

Am Freitag schützen Menschen in Hongkong vor dem Regen. (Isaac Lawrence/AFP/Getty Images)

Die Wetterbehörden im nahegelegenen Glücksspielzentrum Macau warnten ebenfalls vor Überschwemmungen und prognostizierten, dass der Wasserstand am Samstagmorgen in tiefer gelegenen Gebieten 1,5 Meter erreichen könnte. Die grenzüberschreitende Brücke zwischen Hongkong, Macao und der Stadt Zhuhai wurde am Nachmittag geschlossen. Macaos Führer Ho Iat Seng ordnete die Einstellung des Kasinobetriebs an.

Ein weiterer Sturm am Horizont

Im Technologie- und Finanzzentrum Shenzhen, nördlich von Hongkong, ordnete das Notfallmanagementbüro eine Einstellung der Arbeit, des Geschäftsbetriebs und des öffentlichen Nahverkehrs an. Die Nutzung der Autobahnen in der Stadt war mit Ausnahme von Rettungskräften verboten.

Chinas Nationale Meteorologische Behörde sagte, dass Saola am frühen Samstag in Küstengebieten von der Stadt Taishan in der Provinz Guangdong bis nach Shenzhen landen oder einfach über diese Regionen hinwegfliegen könnte.

Pendler laufen am Freitag an Sandsäcken an einer U-Bahn-Station im südchinesischen Shenzhen vorbei. (David Kirton/Reuters)

Ein weiterer Sturm, Haikui, bewegte sich allmählich auf Ostchina zu. In Verbindung mit dem Einfluss von Saola werde es in Teilen der Provinzen Guangdong, Fujian und Zhejiang zu starken Winden und heftigen Regenfällen kommen, teilte die Wetterbehörde mit. Darin wurde vorhergesagt, dass Haikui am Sonntag Taiwans Ostküste treffen würde.

Saola passierte am Mittwoch knapp südlich von Taiwan, bevor es sich dem chinesischen Festland zuwandte, wobei seine äußeren Bänder die südlichen Städte der Insel mit sintflutartigen Regenfällen überschwemmten. Der Taifun wütete Anfang dieser Woche auch über die Philippinen und zwang Zehntausende Menschen im nördlichen Teil der Inseln aufgrund von Überschwemmungen zur Flucht.