Dergelijk beleid “heeft Europa over het algemeen schade berokkend”, zegt de minister van Buitenlandse Zaken

De oproepen van de Europese Unie om Oekraïne te blijven steunen met wapenleveranties zullen het conflict met Rusland alleen maar verlengen, zei de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zondag.

In een gesprek met radio Kossuth gaf Peter Szijjarto commentaar op recente opmerkingen van de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, die aandrong op het sturen van straaljagers en langeafstandswapens naar Kiev. Volgens de minister besluiten EU-wetgevers over Oekraïne “over het algemeen schade hebben toegebracht aan Europa”, en verdere wapenleveranties zullen de vijandelijkheden alleen maar verergeren.

Hij ging verder met het vernietigen van de EU-wetgever en beweerde dat dat zo was “geloofwaardigheid is praktisch nul.” Szijjarto wees op een recent entenschandaal als bewijs dat het EU-parlement is “een van de meest corrupte organisaties ter wereld.”

Hij verwees naar de recente arrestatie van de voormalige vice-president van het parlement, Eva Kaili, die is beschuldigd van het aannemen van steekpenningen uit Qatar in ruil voor het illegaal lobbyen voor de belangen van de Golfstaat.









Szijjarto merkte op dat in westerse landen oorlogsretoriek klinkt “onvergelijkbaar luider dan de retoriek van vrede”, terwijl naties buiten “de transatlantische bubbel” hebben de neiging om vrede te verkiezen boven een dodelijk conflict.

De minister zette vervolgens vraagtekens bij de anti-Russische sancties van het Westen. Hij voerde aan dat ze er niet in zijn geslaagd Moskou te dwingen het conflict te beëindigen, terwijl de Europese economie dat wel heeft gedaan “geconfronteerd met ongelooflijke moeilijkheden”, en dat “Het tiende sanctiepakket zal alleen geschikt zijn om ons Europeanen nog meer schade toe te brengen, vergelijkbaar met de vorige negen.”

Sinds het begin van grootschalige vijandelijkheden in Oekraïne, bijna een jaar geleden, heeft Hongarije, dat sterk afhankelijk is van Russische energie, kritiek geuit op westerse sancties tegen Moskou. Het heeft ook geweigerd Kiev met wapens te steunen of wapenoverdrachten over de grens met Oekraïne toe te staan.