Hongkong

CNN

Hong Kong, een van de laatste grote internationale steden die gezichtsmaskers verplicht stelt, heeft dinsdag aangekondigd dat het zijn controversiële mandaat zal beëindigen bijna drie jaar nadat het werd uitgevaardigd om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen.

Het mandaat, afgedwongen door middel van boetes die konden oplopen tot meer dan $ 1.000, vereiste gezichtsbedekking in alle openbare ruimtes, inclusief buiten, binnen en in het openbaar vervoer. Op een gegeven moment was het zelfs verplicht tijdens het buiten sporten.

De regel trad in werking op 15 juli 2020, hoewel de overgrote meerderheid van de mensen in de stad maanden eerder was begonnen met het dragen van maskers toen berichten over coronavirusinfecties zich verspreidden, wat al in januari van dat jaar leidde tot paniekaankopen en tekorten.

Het mandaat zal woensdag volledig worden opgeheven, zei de leider van de stad, John Lee, dinsdag tijdens een persconferentie.

“We keren nu terug naar de normale gang van zaken”, zei Lee, terwijl het Aziatische financiële centrum een ​​grote stap zet om zakenreizigers en toeristen weer te verwelkomen.

Hong Kong heeft de afgelopen maanden verschillende andere belangrijke controles teruggedraaid, met name de verplichte quarantaine voor alle internationale aankomsten, in een poging om het toerisme te stimuleren.

Tijdens dezelfde persconferentie zei minister van Volksgezondheid Lo Mau-chung dat met het opheffen van het maskermandaat: “We hebben nu alle epidemische beperkingen opgeheven.”

“Ik kijk er naar uit om nu een glimlach op ieders gezicht te zien”, zei hij. Hij voegde er echter aan toe dat er nog steeds enkele aanbevelingen zijn om maskers te dragen in gebieden met een “hoog risico”, zoals bejaardentehuizen en ziekenhuizen.

De meeste andere plaatsen in Azië hebben de afgelopen maanden hun maskermandaten geheel of gedeeltelijk versoepeld, waaronder Zuid-Korea, Japan en Taiwan.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt gezondheidswerkers nog steeds aan om maskers te dragen, waarbij Maria Van Kerkhove, technisch leider van de Covid-reactie van de WHO, waarschuwde dat het virus “op dit moment vrijwel ongecontroleerd over de wereld circuleert”.

Dit is een zich ontwikkelend verhaal.