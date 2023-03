Toen Gloria Chan begin 2022 Hong Kong verliet voor het VK, was de stad net getuige geweest van een reeks gedwongen sluitingen van onafhankelijke mediakanalen en arrestaties van media-eigenaren en journalisten onder de controversiële National Security Law (NSL).

Ze was een van de tienduizenden Hong Kongers die in ballingschap gingen in landen als Canada en Australië, evenals het VK.

Chan en enkele vrienden richtten Green Bean Media op om verslag uit te brengen over de ontwikkelingen in Hong Kong en in de diasporagemeenschap.

“Hoewel een aantal van onze vrienden zijn gearresteerd en een aantal mediaorganisaties zijn gesloten, betekent dit niet dat er geen nieuws is in Hong Kong”, zei ze tegen DW. “Daarom vinden we het belangrijk om (de situatie) te blijven documenteren. We willen een platform opbouwen waarop mensen hun mening kunnen delen, omdat we geloven dat overleg Hong Kong kan helpen groeien zoals het hoort.”

Het afgelopen jaar hebben verschillende Hongkongse journalisten in het buitenland gelijkaardige mediakanalen opgericht, met als gemeenschappelijk doel de toegang tot ongecensureerde informatie te verzekeren.

“We willen informatie verstrekken aan zowel het publiek in Hong Kong als de diasporagemeenschap over de hele wereld”, zegt Jane Poon, een doorgewinterde journaliste met tientallen jaren ervaring die mede-oprichter was van het online mediakanaal The Points, dat een breed scala aan nieuws, waaronder ontwikkelingen in de Wetgevende Raad van Hong Kong. “We willen gewoon een omgeving bieden zoals we die vroeger in Hong Kong hadden”, voegde ze eraan toe.

‘Verwoest door ervaring in Hong Kong’

Terwijl sommigen de opkomst van overzeese mediakanalen die worden geleid door journalisten uit Hongkong opwindend vinden, is dit volgens waarnemers een uitzondering.

“De meerderheid van (journalisten in ballingschap) is zo kapot van de ervaring in (Hong Kong) dat ze niet langer betrokken willen zijn bij de media”, zegt Steve Vines, een Britse journalist die meer dan 30 jaar in Hong Kong heeft doorgebracht en is nu directeur van de Association of Overseas Hong Kong Media Professionals (AOHKMP).

Toch zei hij dat de nieuwe platforms cruciaal waren. “Als je wilt weten wat er tegenwoordig in Hong Kong gebeurt, kun je het beste naar de media in ballingschap kijken”, zei hij tegen DW. “Steeds meer organisaties stellen nieuwsuitzendingen samen en delen informatie die in Hong Kong misschien niet toegankelijk is.”

Beperkte middelen en personeel

Maar deze overzeese mediakanalen staan ​​voor meerdere uitdagingen. Ze hebben beperkte middelen en personeel.

“Al ons personeel werkt parttime of freelance, en dat betekent ook dat we nog steeds fulltime banen nodig hebben om in ons levensonderhoud te voorzien”, vertelde Chan van Green Bean Media, dat voornamelijk documentaires produceert, aan DW. “Het is niet gemakkelijk om alle verantwoordelijkheden te jongleren en tijd te vinden voor iedereen om samen te werken. Elke dag is vallen en opstaan ​​voor ons en we moeten accepteren dat we niet perfect kunnen werken.”

Vines zei dat de reikwijdte van de berichtgeving van overzeese media ook beperkt was door het feit dat ze minder toegang hadden tot Hong Kong en omdat het moeilijk was om het risico voor bronnen ter plaatse in te schatten.

“Iedereen is zich bewust van de beperking en ze zijn ook nerveus over het in gevaar brengen van de veiligheid van bijdragers in Hong Kong of China”, zei hij, eraan toevoegend dat buitenlandse verkooppunten ook voortdurend werden beschuldigd van “eenzijdigheid”.

Grootschalige repressie

Het grootschalige optreden tegen journalisten sinds de invoering van de NSL heeft een huiveringwekkend effect gehad in de stad, met prominente figuren, waaronder Jimmy Lai, die de pro-democratische krant oprichtte appel dagelijksen topredacteuren van de pro-democratische media-outlet Stand Nieuwsverschijnen in processen.

In 2022 zakte Hongkong naar plaats 148 op de wereldwijde persvrijheidsindex.

Poon van The Points zei dat buitenlandse mediakanalen zich niet per se zorgen hoeven te maken dat ze rechtstreeks door de NSL worden getroffen, maar dat mensen misschien aarzelen om zich te abonneren omdat ze het doelwit van het harde optreden kunnen worden. Zo werd de omvang van hun activiteiten beperkt door een gebrek aan financiële middelen.

“De NSL is een vrij krachtige maatregel om onze duurzaamheid te beperken, en bovendien moeten veel Hong Kong-mensen, aangezien ze onlangs naar nieuwe landen zijn verhuisd, geld sparen voor hun dagelijks leven”, vertelde ze aan DW.

Behoud van de Hongkongse cultuur

Afgezien van het feit dat ze onafhankelijke berichtgeving over Hongkong-gerelateerd nieuws wilden verzekeren, zei Poon dat veel van de nieuwe overzeese verkooppunten het zagen als onderdeel van hun missie om de Hongkongse cultuur en taal te behouden, met name de mix van Kantonees en Mandarijn.

“In Hong Kong proberen de autoriteiten de cultuur die we koesteren weg te nemen en proberen ze de geschiedenis te herschrijven”, vertelde ze aan DW.

Vines zei dat gezien het harde optreden van de Chinese regering tegen de Oeigoerse taal en cultuur in Xinjiang sinds 2016, het hem niet zou verbazen als Peking zou proberen soortgelijke praktijken toe te passen in andere delen van China die als “opstandig” worden beschouwd.

“Op dit moment vertrouwen mensen om hun identiteit te behouden op de media in de diaspora, wat cultureel gezien Hong Kong is”, zei hij tegen DW. “De media gebruiken niet alleen Kantonees om te communiceren. Ze gebruiken ook typisch Hong Kong-jargon om ideeën uit te drukken.”

Voor Chan hoort dit allemaal bij het werk: “Misschien lijkt het nu heel bijzonder vanwege de veranderingen in Hong Kong en de afnemende ruimte voor persvrijheid, maar ons werk is eigenlijk niet veel veranderd”, vertelde ze aan DW. “We hebben Green Bean Media niet opgericht met de bedoeling om grote doelen te bereiken. Wat we willen doen, is werken aan verhalen over Hong Kong, een nederige en simpele wens.”

