HONG KONG (AP) — Drie voormalige organisatoren van de jaarlijkse wake in Hongkong ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het harde optreden van China tegen pro-democratische protesten in 1989 zijn zaterdag veroordeeld tot vier en een halve maand gevangenisstraf omdat ze de autoriteiten geen informatie over de groep hadden verstrekt in overeenstemming met een nationale veiligheidswet.

Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan en Tsui Hon-kwong werden in 2021 gearresteerd tijdens een hardhandig optreden tegen de pro-democratische beweging van de stad na massale protesten meer dan drie jaar geleden. Ze waren leiders van de Hongkongse Alliantie ter ondersteuning van patriottische democratische bewegingen in China en werden vorige week schuldig bevonden.

De inmiddels ter ziele gegane alliantie was vooral bekend vanwege het organiseren van wakes bij kaarslicht in Hong Kong op de verjaardag van de verplettering door het Chinese leger van 1989 van pro-democratische protesten op het Tiananmen-plein, maar het werd in 2021 gestemd om te ontbinden onder de schaduw van de door Peking opgelegde nationale veiligheidsnormen. wet.

Aanhangers zeggen dat de sluiting ervan heeft aangetoond dat de vrijheden en autonomie die waren beloofd toen Hongkong in 1997 terugkeerde naar China, afnemen.

Vóór de ontbinding had de politie details gezocht over haar operaties en financiën in verband met vermeende banden met democratische groeperingen in het buitenland, en beschuldigde ze haar ervan een buitenlandse agent te zijn. Maar de groep weigerde mee te werken, met het argument dat de politie niet het recht had om haar informatie te vragen omdat het geen buitenlandse agent was en de autoriteiten onvoldoende rechtvaardiging gaven.

Volgens de uitvoeringsregels van de veiligheidswet kan de politiechef allerlei informatie opvragen bij een buitenlandse agent. Het niet voldoen aan het verzoek kan leiden tot zes maanden gevangenisstraf en een boete van 100.000 Hongkongse dollar ($12.740) indien veroordeeld.

In haar verzachting zei Chow dat de alliantie geen buitenlandse agent was en dat er niets naar voren was gekomen dat het tegendeel bewees, dus het veroordelen van hen ging over het straffen van mensen voor het verdedigen van de waarheid.

Ze zei dat de nationale veiligheid wordt gebruikt als voorwendsel om oorlog te voeren tegen het maatschappelijk middenveld.

“Meneer, veroordeel ons desnoods voor onze insubordinatie, maar wanneer de uitoefening van macht gebaseerd is op leugens, is ongehoorzaamheid de enige manier om mens te zijn”, zei ze.

Bij het uitspreken van de vonnissen zei hoofdmagistraat Peter Law dat de zaak de eerste in zijn soort is onder de nieuwe wet en dat de veroordeling een duidelijke boodschap naar de samenleving moet sturen dat de wet geen enkele overtreding door de vingers ziet.

Law, die door de leider van de stad was goedgekeurd om toezicht te houden op de zaak, zei dat hij geen reden zag om de gevangenisstraf van vierenhalf jaar te verminderen.

In eerdere gerechtelijke procedures beval de rechtbank een gedeeltelijke redactie van bepaalde informatie nadat openbare aanklagers hadden aangevoerd dat een volledige openbaarmaking van informatie een lopend onderzoek naar nationale veiligheidszaken in gevaar zou brengen. Daarom werden enkele cruciale details, waaronder de namen van groepen die banden zouden hebben met de alliantie, geredigeerd.

Advocaat van de verdediging Philip Dykes zei dat hij niet kon zeggen “hoe sterk of zwak” de vermeende banden waren en dat mitigatie moeilijk was.

De jaarlijkse wake die door de alliantie werd georganiseerd, was de enige grootschalige openbare herdenking van het harde optreden van 4 juni op Chinese bodem en werd bijgewoond door massale menigten totdat de autoriteiten het in 2020 verbood, daarbij verwijzend naar anti-pandemische maatregelen.

Chow werd samen met twee andere voormalige alliantieleiders, Lee Cheuk-yan en Albert Ho, beschuldigd van het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht onder de veiligheidswet in 2021. De alliantie zelf werd beschuldigd van ondermijning.

De wet op de nationale veiligheid straft afscheiding, ondermijning en samenspanning met buitenlandse troepen om tussenbeide te komen in de aangelegenheden van de stad, evenals terrorisme. Veel pro-democratische activisten werden het zwijgen opgelegd of gevangen gezet na de inwerkingtreding ervan in 2020.

Kanis Leung, The Associated Press

