Honduras friert Rechte ein und verhängt in 2 Städten den Ausnahmezustand, um Banden zu bekämpfen

Honduras war das zweite Land in Mittelamerika, das einen Ausnahmezustand verhängte, der einige verfassungsmäßige Rechte aussetzt, um bei der Bekämpfung von Straßenbanden zu helfen, als am Montag ein Dekret in Kraft trat.

Die außergewöhnlichen Maßnahmen zielen auf die Hauptstadt Tegucigalpa und das nördliche Geschäftszentrum San Pedro Sula ab, die beide unter dem Einfluss mächtiger Banden wie Barrio 18 und MS-13 gekämpft haben.

Das am Montag veröffentlichte Dekret wird einen Monat dauern, aber der Gesetzgeber kann es verlängern, was in El Salvador seit der Verhängung des Ausnahmezustands im März wiederholt geschehen ist.

Die honduranischen Maßnahmen beeinträchtigen das verfassungsmäßige Vereinigungsrecht, die Freizügigkeit, Durchsuchungen und Festnahmen. Der Erlass begründete dies mit der Bedrohung von Leben und Eigentum durch die Banden in beiden Städten.

Der pensionierte Kommissar der Nationalen Polizei, Leandro Osorio, sagte, die Maßnahmen würden nicht nur darauf abzielen, Verbrechen zu verhindern, sondern auch repressive Maßnahmen beinhalten.

„Die Absicht ist, diese kriminellen Strukturen zu durchdringen, um an die zu gelangen [leaders]“, sagte Osorio und fügte hinzu, es sei auch wichtig, Kleinkriminelle und Wiederholungstäter zu verfolgen.

Osorio sagte jedoch, es sei schwierig und erfordere die Zusammenarbeit des gesamten Strafjustizsystems und der gesamten Regierung.

Der Sicherheitsanalyst Raul Pineda Alvarado sagt, dass der bisherige Ausnahmezustand in Honduras im Vergleich zu den umfassenden Bemühungen in El Salvador verblasst, wo Präsident Nayib Bukele wegen repressiver Taktiken international kritisiert wurde.

Pineda stellte zwar fest, dass das Beispiel von El Salvador tatsächlich „autoritär“ sei, sagte aber, dass es im Hinblick auf den steilen Rückgang der Morde echte Ergebnisse zeige.

„Was in Honduras angewendet wird, ist eine Nachahmung“, sagte Pineda.