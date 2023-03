Christian Torres/Anadolu Agency via Getty Images

Honderden migranten bestormden Paso del Norte met de bedoeling op 12 maart 2023 de grens over te steken naar El Paso, Verenigde Staten.

Honderden migranten probeerden zondag de grens tussen de VS en Mexico te bestormen.

Dit kwam na de verspreiding van een gerucht dat migranten de VS zouden worden binnengelaten.

Amerikaanse grenswachten sloten de brugovergang af en zetten het gebied af met prikkeldraad.

Honderden mensen probeerden zondag de Amerikaans-Mexicaanse grens te bestormen, nadat het gerucht de ronde deed dat migranten de Verenigde Staten zouden mogen binnenkomen.

Rond het middaguur begon een grote menigte van voornamelijk Venezolanen zich te verzamelen bij de ingang van een brug die Ciudad Juarez in Mexico verbindt met El Paso, Texas in het zuiden van de Verenigde Staten.

Gefrustreerd door vertragingen en moeilijkheden bij het aanvragen van asiel in de Verenigde Staten na duizenden kilometers lange reizen door Midden-Amerika en Mexico, vertelden sommigen aan AFP dat ze dachten dat ze zouden worden toegelaten vanwege een zogenaamde “dag van de migrant”-viering.

Op beelden op sociale media was te zien hoe een groep, waaronder veel vrouwen en kinderen, naar de grens rende en riep “naar de VS”.

Al snel stuitten ze op prikkeldraad, oranje barricades en politie met schilden.

Amerikaanse grenswachten kwamen in actie om de brug te sluiten, zei Enrique Valenzuela, een medewerker van het maatschappelijk middenveld die migranten in Juarez helpt.

Jackson Solis, een 23-jarige Venezolaan, was een van degenen die zondag naar de brug kwamen om te zien of het gerucht waar was.

Hij zei:

We renden allemaal en ze zetten een hek met prikkeldraad om ons heen. Ze gooiden traangas naar ons.

Solis vertelde AFP dat hij zes maanden had gewacht om te proberen een afspraak te maken om asiel aan te vragen in de Verenigde Staten, waar hij wil werken.

Afspraken moeten nu worden geboekt via een mobiele app van Douane en Grensbewaking die dit jaar is geïntroduceerd, aangezien asielzoekers zich van tevoren moesten aanmelden in plaats van bij aankomst.

De regering-Biden hoopt de recordstroom van migranten en asielzoekers die vaak gevaarlijke, door mensensmokkelaars georganiseerde reizen maken om naar de Verenigde Staten te komen, te keren.

In januari stelde het Witte Huis voor om een ​​controversiële regel uit te breiden zodat grenswachten meer aspirant-migranten kunnen afwijzen als ze over land aankomen.

President Joe Biden zei destijds in een toespraak:

Verschijn niet zomaar aan de grens.

Bij zijn aantreden beloofde Biden onderdak te bieden aan asielzoekers en een einde te maken aan het harde detentiebeleid voor illegale grensoverschrijdingen.

Elke maand proberen ongeveer 200.000 mensen de grens van Mexico naar de Verenigde Staten over te steken.

De meesten komen uit Midden- en Zuid-Amerika en noemen armoede en geweld thuis bij het aanvragen van asiel.