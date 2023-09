22. September 2023 um 12:21 Uhr Update: 6 Minuten gelesen

Die italienische Politik findet in weiten Teilen der Welt im großen Stil in der berüchtigten „Ndrangheta“ statt, einer Mafia-Organisation, die in Süditalien aktiv ist.

Von insgesamt 50 Festgenommenen werden 38 im Strafverfahren zitiert. Diese Personen wurden festgenommen und acht weiteren Personen wurde eine mündliche Anordnung erteilt.

Forscher erhöhen den Druck auf die Menschen, sich über vielfältige kriminelle Machenschaften sowie groß angelegten Drogenkonsum, Witwen- und Afpersing aufzuklären.

Die Operation Karpanthos wird mit vierhundert Agenten ans Meer geschickt. Grundlage der Operation war das Leid von Nicola Gratteri, einem der berühmtesten „Maffia-Staatsanwälte“ Italiens.

Die ‚Ndrangheta hat die berühmte Cosa Nostra, eine übermächtige Organisation von Mafia-Familien, vertrieben. Die süditalienische Gruppe ist mittlerweile eine der mächtigsten Mafia-Organisationen Italiens.