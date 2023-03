CNN

—



Van honderden leden en medewerkers van het Amerikaanse Huis werd hun persoonlijk identificeerbare informatie gestolen bij een inbreuk op een ziektekostenverzekeringsdienst in DC, vertelde de hoofdadministrateur van het Huis woensdag aan de wetgevers in een brief verkregen door CNN.

De FBI onderzoekt de “aanzienlijke datalek”, die dinsdag plaatsvond en waarbij mogelijk duizenden ingeschrevenen op de DC Health Link-marktplaats betrokken waren, vertelde House Chief Administrative Officer Catherine Szpindor aan de wetgevers in de brief.

“Het is belangrijk op te merken dat het er op dit moment niet naar uitziet dat leden of het Huis van Afgevaardigden het specifieke doelwit van de aanval waren”, schreef Szpindor.

DC Health Link bevestigde in een verklaring dat “gegevens voor sommige DC Health Link-klanten op een openbaar forum zijn openbaar gemaakt.”

“We zijn een uitgebreid onderzoek gestart en werken samen met forensische rechercheurs en wetshandhavers. Tegelijkertijd ondernemen we actie om de veiligheid en privacy van de persoonlijke informatie van onze gebruikers te waarborgen”, aldus de verklaring, eraan toevoegend dat DC Health Link identiteits- en kredietbewakingsdiensten zal bieden voor getroffen klanten, evenals kredietbewakingsdiensten voor al zijn klanten. “uit een overvloed aan voorzichtigheid.”

De FBI zei in een verklaring dat het “op de hoogte is van dit incident en assisteert. Aangezien dit een lopend onderzoek is, kunnen we op dit moment geen aanvullende informatie verstrekken.”

House Speaker Kevin McCarthy vertelde CNN dat de inbreuk, die voor het eerst werd gemeld door Punchbowl News, een “echte zorg” is.

“Leider Hakeem Jeffries en ik hebben een brief gestuurd naar de DC Health over de bezorgdheid die we hier hebben”, zei de Californische Republikein, waarbij hij opmerkte dat hij niet weet hoeveel leden mogelijk zijn getroffen.

De Committee on House Administration Republikeinen tweette dat voorzitter Bryan Steil “op de hoogte is van de inbreuk” en samenwerkt met Szpindor “om ervoor te zorgen dat de verkoper de nodige stappen onderneemt om de (persoonlijk identificeerbare informatie) van elk getroffen lid, personeel en hun families te beschermen. ”

De beste democraat in het panel, afgevaardigde Joe Morelle uit New York, vertelde CNN dat het datalek “flagrant” is en dat de FBI het ontdekte omdat de informatie op het “dark web” terechtkwam.

Hij zei dat het Congres niet alleen moet onderzoeken wat er is gebeurd, maar ook moet uitzoeken hoe meer middelen kunnen worden toegewezen, zodat degenen die contracten sluiten met de regering dit soort informatie beter kunnen beschermen.

“We maken ons grote zorgen over het datalek van DC Health Link en de impact op onze leden en medewerkers. We zullen alle updates die we van wetshandhavers ontvangen, blijven communiceren aan de getroffen leden en medewerkers”, zei een CAO-woordvoerder in een verklaring.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende informatie.