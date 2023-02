Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Kijk terug naar de hoogtepunten van de laatste ronde van de Honda Classic van vorig jaar, waar Shane Lowry net naast de overwinning van Sepp Straka liep

Billy Horschel gelooft dat een verandering in het PGA Tour-schema nodig is om de Honda Classic te helpen voort te bouwen op een “teleurstellend” veld en meer van de grootste namen terug te krijgen naar het evenement.

Honda beëindigt deze week zijn 42-jarige run als titelsponsor op de PGA Tour, waarbij geen enkele top-10-speler ter wereld deelneemt aan een van de meest iconische locaties van de tour.

Dat komt grotendeels omdat de Honda Classic volgt op de Genesis Invitational, een van de nieuwe “verheven” evenementen dit jaar, waarbij het toernooi plaatsvindt voorafgaand aan de Arnold Palmer Invitational en The Players.

De “Florida Swing” gaat donderdag van start op PGA National, Live op Sky Sportswaar Sungjae Im kopt als nummer 18 van de wereld. Horschel maakt ook deel uit van een reeks van vijf opeenvolgende evenementen om te voorkomen dat hij het enige evenement in Zuid-Florida dat nog op de kalender staat, mist.

“Ik ben een beetje teleurgesteld in de PGA Tour in die zin dat – ik ga niet zeggen dat ze geen prioriteit hebben gegeven aan de Honda Classic, ze geven prioriteit aan elke sponsor die we hebben”, zei Horschel woensdag. “Het is altijd moeilijk als je 47 verschillende sponsors op de PGA Tour hebt en je hebt een ‘X’ aantal partners op de PGA Tour om ze altijd tevreden te stellen.

“Maar toen ik aan het begin van mijn carrière op tournee was, was dit een hot event. Je had top 20, alle top 20 spelers ter wereld die hier speelden. Dit was een evenement om op te spelen. Uiteindelijk is het door de jaren heen een soort van gedegradeerd naar een niet zo sterk veld meer, vanwege redenen … planning was het belangrijkste, waar het toernooi viel.

Honda kondigde vorig jaar aan dat het zijn run als titelsponsor van het evenement zou beëindigen. Een nieuwe sponsor is nog niet bevestigd, maar Horschel zei dat hem door de PGA Tour is beloofd dat de locatie een evenement op de kalender zal blijven houden.

Hoe kan de PGA Tour meer sterren terughalen naar PGA National?

Horschel is een van de tientallen tourprofs die in Zuid-Florida wonen en de PGA Tour hebben opgeroepen om een ​​oplossing te vinden, waarbij een verhuizing naar een ander deel van de kalender een mogelijke manier is om spelers terug te halen naar het evenement.

“Je hebt 30 tot 40 PGA Tour-profs die binnen een paar kilometer van deze plek wonen en ik denk dat je er deze week maar een handvol hebt”, voegde Horschel toe. “Dat is teleurstellend, echt waar.

Billy Horschel is een van de slechts drie spelers uit de top 30 van de wereld die deze week in actie komen op de PGA Tour

“De (PGA) Tour moet begrijpen dat als je hier 40 jongens hebt die in hun bed kunnen blijven, in hun auto kunnen springen en 10, 15 minuten naar een toernooi kunnen rijden, ze ervoor moeten zorgen dat ze dit doen. op de juiste plek (in het schema) zodat ze al die topspelers hier regelmatig laten spelen.

“Vroeger hadden we twee toernooien in Zuid-Florida, hier en bij Doral. Nu hebben we er nog maar één. We gaan deze niet verliezen. Er is mij verteld dat we hier blijven.”

“Nu moeten we gewoon vinden wie die sponsor voor de toekomst zal zijn en tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de datum zelf op een betere plek is. Ze hebben me gegarandeerd dat we gaan om hier te zijn, en daar ben ik enthousiast over.”

