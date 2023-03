De BC Farm Industry Review Board heeft een beroep verworpen van een man uit Vancouver wiens hond in beslag werd genomen na berichten dat hij een overdosis drugs had ingenomen.

Volgens een online geplaatst bestuursbesluit, zocht een appelant genaamd KR de terugkeer van Bailey, een hond die door de BC SPCA in beslag was genomen en later positief testte op opioïden, cocaïne en amfetaminen.

Een hoorzittingspanel met de BC Farm Industry Review Board – een onafhankelijke administratieve rechtbank die verantwoordelijk is voor het horen van beroepen met betrekking tot beslissingen over de voogdij over dieren – koos de kant van het reddingsbureau en zei dat het niet in het belang van Bailey is om terug te keren naar KR

Het zei dat de hond bij de SPCA moest blijven en, indien mogelijk, ter adoptie moest worden aangeboden.

Het panel hoorde dat het reddingsbureau het schadebeperkingsgebouw waar KR woont drie keer bezocht voordat het Bailey in december in beslag nam. Harm reduction verwijst naar een benadering die zich richt op het minimaliseren van schade en potentieel gevaar dat gepaard gaat met middelengebruik en verslavend gedrag.

Een speciale agent van de SPCA zei dat KR “geen verantwoordelijkheid nam voor het feit dat Bailey herhaaldelijk een overdosis drugs had ingenomen”, aldus de beslissing.

‘Een totaal andere hond’

Volgens het besluit ontving het reddingsbureau afgelopen zomer een klacht van het personeel van het pand, die zeiden dat Bailey regelmatig tekenen van heroïne-intoxicatie vertoonde.

Bailey was “een totaal andere hond” voor en na blootstelling aan drugs in de kamer van de KR, zei het personeelslid.

Het personeelslid vertelde de SPCA dat er vaak wel 10 mensen in de kamer waren die drugs gebruikten en dat het al maanden aan de gang was.

“Na een uur in de kamer te zijn geweest, zouden Bailey’s ogen verwijd zijn, haar staart zou tussen haar benen zitten, haar oren zouden naar beneden hangen en ze zou duizelig zijn, hoesten en braken”, luidt het besluit.

De stafmedewerker zei ook dat een collega Bailey naar een dierenarts had gebracht die fentanyl in het lichaam van de hond vond.

Eerdere waarschuwingen tegen eigenaar

Toen een speciale agent van SPCA KR bezocht, leek de hond volgens de beslissing “gelukkig en gezond”. KR ontkende het roken van drugs in het bijzijn van Bailey.

De agent gaf een waarschuwing en waarschuwde dat het niet beschermen van Bailey kan leiden tot juridische stappen.

Op 11 december keerde SPCA terug naar het pand na een bericht dat Bailey “sloom was, niet in staat was om op te staan ​​en gilde als hij werd verplaatst”.

Cocaïnepoeder is afgebeeld. Volgens het personeel van een schadebeperkingsgebouw in Vancouver was Bailey ‘een totaal andere hond’ voor en na blootstelling aan drugs in de kamer van de eigenaar. (fotopixel / Shutterstock)

KR suggereerde dat Bailey drugs moet hebben ingenomen nadat hij ze in de gangen van het pand had gevonden. De agent gaf KR nog een waarschuwing.

Twee dagen later ontving SPCA opnieuw een telefoontje dat “Bailey lusteloos was, jammerde, trilde en niet in staat was om van de grond op te staan.”

De vastgoedbeheerder vertelde de SPCA-agent later dat ze Bailey NARCAN had gegeven, de neussprayvorm van naloxon, die een overdosis opioïden kan omkeren. Ze geloofde dat Bailey een overdosis had genomen omdat ze in de eenheid van KR zat.

De SPCA-agent en de politieagenten van Vancouver voerden op 14 december een huiszoekingsbevel uit en namen Bailey in beslag.

Hond geplaatst in pleeggezin

Een dierenarts bevestigde later dat Bailey positief testte op opioïden, cocaïne en amfetaminen, “maar klinisch in orde was en geen verdere behandeling of medische tussenkomst nodig had.”

Bailey werd vervolgens in een pleeggezin geplaatst.

Volgens de beslissing erkende KR het gebruik van fentanyl en heroïne als pijnstillers, waarvan hij sommige mogelijk tot poeder heeft vermalen. Hij bevestigde ook dat andere mensen in zijn kamer dezelfde drugs gebruikten en mogelijk cocaïne en amfetaminen gebruikten.

Het panel zei ervan overtuigd te zijn dat de bron van Bailey’s blootstelling aan giftige drugs de eenheid van KR was. Het ontdekte ook dat hij “weinig of niets” deed om de situatie op te lossen voordat de hond in beslag werd genomen.