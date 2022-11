Homosexualität in Katar – Nas Mohamed – Der Kämpfer für queere Menschen in Katar

Homosexualität ist im Emirat strafbar. (dpa/Picture Alliance/Peter Dejong)

Nas Mohamed winkt freundlich in die Kamera. In seiner Mittagspause treffen wir uns online. Der 35-Jährige lebt in San Francisco und hat dort 2019 seine eigene Arztpraxis eröffnet. Seine Heimat Katar hat er vor mehr als zehn Jahren verlassen.

Nas Mohamed war der erste Katar, der seine Homosexualität öffentlich machte (dr._nass / Instagram)

„Ich habe Katar verlassen, weil ich eine LGBT-Person bin und es dort nicht möglich war, ich selbst zu sein. Ich bin 2011 abgereist, um mein Medizinstudium in den Vereinigten Staaten fortzusetzen, und habe dann Asyl beantragt. Zurück nach Hause zu gehen, das war zu unsicher mir. 2017 wurde mir Asyl gewährt.“

Schwulen drohen Gefängnis oder Tod

Die Diskriminierung queerer Menschen in Katar sorgte im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft immer wieder für Aufsehen. Homosexualität wird im Golfstaat mit Gefängnis, nach islamischem Recht sogar mit der Todesstrafe geahndet.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Human Rights Watch ergab, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle in Katar willkürlich festgenommen und misshandelt werden. Die Menschenrechtsorganisation hat mehrere Fälle dokumentiert – Nas Mohamed hatte Kontakt zu den LGBT-Menschen aufgenommen.

„Ich würde die Situation für queere Menschen als von Angst dominiert beschreiben. Im Moment kann kein einheimischer Katarer so outen wie ich, niemand kann sagen: ‚Ich bin schwul‘ und dann normal weitermachen. Alle haben Angst, weil es sehr ist riskant und gefährlich, wenn du herauskommst.“

Unklar, ob schwule Fans in Katar sicher sind

Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser war vor zwei Wochen mit dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes, Bernd Neuendorf, und zwei queeren Aktivisten nach Katar gereist. Unter anderem forderten sie Sicherheitsgarantien für die LGBT-Community.

Die katarische Regierung reagierte prompt verärgert auf die Kritik. Für queere Fußballfans, die nach Katar reisen wollen, könnte es gefährlich werden, sagt Nas Mohamed und erklärt warum:

„Da ist die Regierung und da sind die Menschen. Ich glaube nicht, dass sich die Regierung während der Weltmeisterschaft eine PR-Krise leisten wird. Deshalb glaube ich nicht, dass sie es wagen werden, LGBT-Menschen zu verfolgen. Aber ich mache mir Sorgen um LGBT-Fans in Katar von Leuten umgeben sein, die sie angreifen könnten, denn als Katar sagte, schwule Fans seien willkommen, sagten sie nicht, dass sie in Sicherheit seien.“

Unternehmen ignorieren Menschenrechtsverletzungen

Nas Mohamed sagt, die WM in seinem Heimatland sei der Auslöser für ihn gewesen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Er beklagt, dass viele internationale Unternehmen und Organisationen in Katar wirtschaftliche Interessen verfolgen, aber bei Menschenrechtsverletzungen die Augen verschließen.

Für ihn ist die Vergabe der Weltmeisterschaft im Golfstaat das unverblümteste Beispiel für diese Ignoranz. Deshalb hat er im Frühjahr eine Petition gestartet. Es richtet sich an die FIFA und fordert die Entkriminalisierung von Homosexualität. Mehr als 70.000 Menschen haben die Petition unterschrieben – doch die FIFA schweigt.

„Die katarische Regierung, die FIFA und der FIFA-WM-Botschafter David Beckham ignorieren mich, weil meine Stimme unbequem ist. Es ist wichtig, das zu sehen und die Stimme zu erheben, denn es geht nicht nur um diese WM.“

Morddrohungen, verlorener Kontakt zur Familie

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird Nas Mohamed ernster und gleichzeitig entschlossener. Obwohl er sich in den USA eine neue Existenz aufgebaut hat, geht es ihm auch um sein persönliches Glück: Seit seinem Outing hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie in Katar – das wäre zu gefährlich für seine Angehörigen. Er selbst hat Morddrohungen erhalten. Nas Mohamed will jedoch nicht bei seinem Protest gegen die FIFA-Politik stehen bleiben – er geht noch einen Schritt weiter:

„Ich habe die erste gemeinnützige LGBT-Organisation in der Golfregion gegründet. Es ist offensichtlich, dass wir eine unabhängige Stimme für die Menschen in dieser Region brauchen. Ich werde die Zuschauer der Weltmeisterschaft bitten, sich an einer Spendenaktion zu beteiligen, was ich sein werde läuft auf Twitter. Und auf Instagram werde ich als Sensibilisierungskampagne während der Weltmeisterschaft jeden Tag eine LGBT-Geschichte aus Katar teilen. Ob Sie sich persönlich dafür entscheiden, die Weltmeisterschaft zu boykottieren oder nicht, Sie können immer noch Teil der Lösung sein, wenn Sie kümmere dich darum.“

Mit den Spenden will Nas Mohamed seine LGBT-Organisation aufbauen. Für ihn ist es also egal, ob man sich die WM-Spiele anschaut oder nicht. Ihm ist wichtig, dass die Menschen die Menschenrechtslage vor Ort erkennen und sich nach Möglichkeit engagieren.

Er wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass queere Menschen in Katar offen und frei leben können. Auch und gerade nach dem Abpfiff der WM, wenn die ganze Fußballwelt nicht mehr auf den Golfstaat blicken wird.