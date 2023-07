Als Ersatz für den abgewanderten Juden Bellingham verpflichtete der BVB Felix Nmecha vom Ligakonkurrenten Wolfsburg. Teile der Dortmunder Fanszene protestieren gegen den Transfer. Grund sind geteilte Beiträge des deutschen Nationalspielers auf Instagram.

Borussia Dortmund bekommt für Felix Nmecha starken Gegenwind. Der Zweitplatzierte gab die bislang umstrittene Verpflichtung des deutschen Fußball-Nationalspielers vom VfL Wolfsburg bekannt – und ging in seiner Pressemitteilung klar auf das offensichtliche Thema der Homophobie- und Transphobie-Vorwürfe ein.

„Uns ist bewusst“, sagten Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Vereinspräsident Reinhold Lunow unisono, „dass der bevorstehende Transfer in den vergangenen Tagen auch aufgrund zweier Internet-Beiträge, die Felix geteilt hat, für Kritik gesorgt hat. Daher war er uns wichtig.“ dass man intensiv mit dem Spieler über seine Überzeugungen und Werte spricht.“ Nmecha hatte auf Instagram Beiträge geteilt, die eindeutig homophob und transphob waren.

Das hielt den BVB trotz kritischer Stimmen aus der Fanszene und kleinerer Proteste nicht davon ab, eine angebliche Ablösesumme von 30 Millionen Euro inklusive Boni zu transferieren und zu zahlen – schließlich soll der strenggläubige Christ den abgewanderten Starspieler Jude Bellingham ersetzen Real Madrid. „Felix ist sehr jung, seine Religion ist tief in ihm verwurzelt und er ist, wie wir alle, sicherlich nicht perfekt“, sagten Watzke und Lunow. „Aber in intensiven Gesprächen hat er uns absolut davon überzeugt, dass er keine transphoben oder homophoben Vorstellungen hat.“

Fanbanner in der BVB-Geschäftsstelle

Nmecha hatte dies nach der Löschung seiner Beiträge in einer oberflächlichen Stellungnahme behauptet. „Felix selbst betonte, dass er alle Menschen respektiere und liebe, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung“, erklärten Watzke und Lunow. Der Spieler selbst sagte nur am Rande: „Ich hoffe, dass die Fans mir die Chance geben, dass wir uns kennenlernen und dann sehen, dass ich hoffentlich ein toller Mensch bin.“

Unmittelbar nach der Transferankündigung begründeten die Fans ihre Ablehnung erneut damit, dass die fragwürdigen Posts nicht mit dem Wertekodex des BVB vereinbar seien. Darin heißt es: „Wir werden uns immer für gesellschaftlichen Erfolg einsetzen. Damit meinen wir Vereinsleben und eine Gesellschaft ohne Rassismus, Antisemitismus, LGBTI+-Feindlichkeit, Sexismus, Gewalt und Diskriminierung.“ (…) Wir verstehen uns als vielfältige, inklusive Gemeinschaft.“ , sind die Heimat der Borussia, unabhängig von Alter, Aussehen, Geschlecht, sexueller Identität und Orientierung, Kultur, Weltanschauung, Hautfarbe, Nationalität oder sozialem Hintergrund.“

Der BVB investierte rund ein Drittel des Erlöses aus Bellinghams Verkauf in die Verpflichtung von Nmecha. Er ist der zweite Neuzugang beim BVB. Anfang Juni gab der Verein die Verpflichtung des Linksverteidigers Ramy Bensebaini bekannt, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach ausgelaufen war. Gegenwind hat der Klub noch immer, darüber wurde nicht nur in den sozialen Medien diskutiert. Am BVB-Büro auf der B1 wurde kürzlich ein meterlanges Banner angebracht – mit der klaren Forderung, die Werte des Vereins zu schützen.