De run van Dortmund sinds de jaarwisseling legt de basis voor iets heel bijzonders in deze contreien. Het is acht tegen acht in de Bundesliga na deze opzwepende vrijdagavondklassieker onder de lichten, waardoor Dortmund drie punten voorsprong kreeg om zichzelf te positioneren als de belangrijkste uitdager van Bayern München’s decennium van binnenlandse hegemonie.

“Ik wil niet teveel euforie opwekken, maar ik herinner me dat we voor de winterstop op de zesde plaats stonden”, zei Marco Reus met een glimlach na de wedstrijd.

Je kunt hem niet kwalijk nemen dat hij een beetje opgewonden raakt. Acht overwinningen – tien als je de beker en de Champions League meetelt – is gelijk aan een clubrecord gevestigd in 2011-2012 toen Jürgen Klopp hier door de wandelgangen liep. Edin Terzic heeft nu de sleutels en hij houdt toezicht op een betovering van vorm die net zo energiek is als wat Klopp naar deze club bracht. De sfeer in Signal Iduna Park was rauw, met een spandoek ontrold op de Südtribüne bij de aftrap met de tekst: “Zelfs een trofee verandert niets – geen acceptatie voor RB”. De muur van geluid werd pas in de laatste 15 minuten gedempt nadat Emil Forsberg de voorsprong van Dortmund had gehalveerd.

Het was een angstige finale voor Dortmund-fans toen Leipzig de gastheren steeds meer onder druk zette. Vorige edities van Dortmund in het laatste decennium mogen dan gebarsten zijn geweest onder de druk van dat laatste kwartier, dit was een avond waarop 80.000 fans brulden na elke geblokkeerde voorzet of krakende tackle. Omdat Leipzig de wedstrijd sterk afsloot, moest Dortmund vechten voor deze overwinning en net toen de bezoekers dachten dat ze een punt hadden in de blessuretijd, maakte Nico Schlotterbeck een geweldige doellijn van Timo Werner.

Reus bereikt nieuwe mijlpaal

Als dit een overwinning was die Dortmund met lef verzekerde, dan was die gebaseerd op de aantrekkelijke, aanvallende levendigheid van de eerste helft. Julian Brandt was weer uitstekend – een ongelukkige handbal uitgesloten door VAR in wat een vijfde doelpunt zou zijn geweest in evenveel Bundesliga-wedstrijden – en Marius Wolf genoot van een van zijn meest invloedrijke wedstrijden in een Dortmund-shirt.

Reus was ook weer op zijn best, hij won en scoorde de opener vanaf de stip nadat hij werd gepakt door Leipzig-keeper Janis Blaswich. Het was een doelpunt dat hem op gelijke hoogte bracht met Michael Zorc als de op een na hoogste doelpuntenmaker van Dortmund, nu alleen achter de legendarische Manfred Burgsmüller.

Niemand heeft de afgelopen tien jaar meer aan deze club gegeven dan Reus, nu bezig aan zijn elfde seizoen in het Westfalenstadion. Reus had Dortmund gemakkelijk kunnen verruilen voor Bayern om persoonlijke glorie na te jagen, maar zijn loyaliteit heeft hem tot een clublegende gemaakt. Maar om Bayern jaar na jaar te zien domineren, zal hem evenveel pijn hebben gedaan als de lange lijst van blessures die zijn carrière hebben verwoest maar niet hebben gebroken. Hij verdient meer dan de paar Duitse bekers die hij in die tijd heeft verzameld en dit ziet eruit als zijn beste kans.

Can leverde een man van de wedstrijdprestatie tegen RB Leipzig. Afbeelding: Marc Niemeyer/kolbert-press/IMAGO

Onbezongen held Kan aan beide kanten een troef zijn

Het tweede doelpunt van de avond kwam uit onverwachte hoek. Emre Can krijgt niet altijd de eer die hij verdient, maar speelt vaak een cruciale rol. De Duitse speler kan worden overschaduwd door de talisman Jude Bellingham, maar in zijn favoriete rol als centraal middenveld is Can dynamisch en in staat zowel aanvallend als verdedigend veel te betekenen.

Het grote moment van Can kwam een ​​paar minuten voor rust toen hij zich op een halve klaring uit een vrije trap stortte, de bal in de grond beukte en voorbij de ongeziene Blaswich, die een zware nacht doormaakte in het Leipzig-doel, zichzelf in de tweede helft goedmaakte met een redding van wereldklasse om Reus zijn tweede te ontzeggen.

De voormalige speler van Liverpool en Juventus is nog maar 29, ook al voelt het alsof hij al veel langer bestaat. Hoewel hij vatbaar is voor af en toe een gebrek aan concentratie – zijn verkeerde inschatting zorgde ervoor dat Christopher Nkunku in de zevende minuut een één-op-één kreeg – zijn ervaring maakt hem een ​​aanwinst voor Terzic.

Zijn oerinstinct is verdedigen en hij vormde een effectieve muur naast Bellingham en Salih Özcan, waardoor de invloed van Forsberg en Dominik Szoboszlai werd beperkt. Je zou kunnen zien dat Can ook de minder ervaren Jamie Bynoe-Gittens en Julian Ryerson door de laatste etappes coacht.

In deze vorm worden de titelreferenties van Dortmund met de week sterker. Als iemand Bayern’s handen van de Meisterschale wil winnen, zijn het zeker de Black and Yellows, die volgende week de korte trip naar Gelsenkirchen maken voor een Ruhr Derby waarin ze overweldigende favorieten zullen zijn om opnieuw te winnen. “We gaan graag met de stroom mee, maar niemand wordt gek”, zei Reus. Maar dit voelde absoluut als een grote avond in hun titelstrijd en de Klassiker van 1 april zou cruciaal kunnen zijn.